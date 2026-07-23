Consejos para evitar consumos fantasma mientras el hogar permanece vacío

Durante los feriados por Fiestas Patrias, muchas familias aprovechan para viajar y dejar sus viviendas por algunos días. Ante ello, Osinergmin recordó la importancia de adoptar medidas de seguridad eléctrica antes de salir, con el objetivo de evitar gastos innecesarios y reducir posibles riesgos dentro del hogar.
Una de las principales recomendaciones es desconectar los equipos que no serán utilizados durante la ausencia, debido a que algunos aparatos continúan consumiendo energía incluso cuando permanecen apagados. Esta práctica permite reducir el impacto del llamado “consumo fantasma” en el recibo de electricidad.
Desconectar equipos ayuda a reducir gastos eléctricos
Artefactos como televisores, módems de internet, hornos microondas, equipos de sonido, cafeteras y cargadores pueden seguir utilizando electricidad si permanecen conectados al tomacorriente, aunque no estén en funcionamiento. Este consumo constante puede generar un gasto adicional que pasa desapercibido para los usuarios.
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Para evitar esta situación, Osinergmin recomienda desenchufar los aparatos antes de salir de viaje. Otra alternativa es utilizar regletas o supresores de picos con interruptor, ya que permiten cortar el suministro de varios equipos al mismo tiempo de manera rápida y segura.
Facilito permite comparar precios de combustibles
Para quienes se movilicen en vehículo particular durante los feriados, Osinergmin recordó que la aplicación gratuita Facilito permite consultar los precios de los combustibles en grifos y estaciones de servicio a nivel nacional.
La herramienta, disponible para dispositivos Android e iOS, muestra en un mapa los establecimientos cercanos y permite identificar aquellos con los precios más económicos. Además, ofrece información sobre locales autorizados para la venta de balones de gas y permite reportar inconvenientes relacionados con los servicios de electricidad y gas natural.
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Revisar la cocina y el balón de gas antes de viajar
Antes de abandonar la vivienda, Osinergmin también aconseja verificar que las perillas de la cocina estén completamente apagadas. En caso de utilizar un balón de gas, se debe confirmar que la perilla o palanca del regulador se encuentre en posición de cerrado para evitar posibles fugas.
La entidad señaló que estas acciones contribuyen a proteger la seguridad del hogar mientras permanece vacío. Para acceder a más información, la ciudadanía puede ingresar al portal institucional de Osinergmin, comunicarse gratuitamente a la línea 1840 o revisar sus canales oficiales en redes sociales.
Medidas adicionales para reducir el consumo fantasma
Además de desconectar los equipos que no serán utilizados durante una ausencia prolongada, existen otras prácticas que pueden ayudar a disminuir el consumo de electricidad en el hogar. Una de ellas es identificar los aparatos que permanecen conectados de manera permanente y evaluar si requieren seguir enchufados cuando la vivienda queda vacía.
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Dispositivos como consolas de videojuegos, decodificadores, computadoras y otros equipos electrónicos pueden continuar demandando energía aunque no estén encendidos. Por ello, apagarlos completamente y evitar dejarlos en modo suspensión puede contribuir a reducir el gasto acumulado durante varios días.
También es recomendable revisar la iluminación antes de salir de casa y confirmar que todos los focos estén apagados. En caso de realizar cambios en el sistema de iluminación del hogar, optar por focos LED puede representar un menor consumo frente a tecnologías tradicionales.
En el caso de equipos que necesitan permanecer activos, como la refrigeradora, es importante verificar previamente que funcionen de manera adecuada. Revisar el cierre de la puerta y la configuración de temperatura permite evitar que el aparato trabaje más de lo necesario durante el periodo en que la vivienda queda sola.
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Asimismo, revisar periódicamente el recibo de electricidad puede ayudar a detectar variaciones inesperadas en el consumo. Comparar el gasto habitual con meses en los que hubo ausencia prolongada permite identificar posibles equipos que siguen utilizando energía sin ser percibidos por los usuarios.
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