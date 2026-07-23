Perú

Peruanos en el extranjero ‘no pueden vivir’ sin estos dos productos locales: Países con más compatriotas lideran su exportación

Este 28 de julio se celebra Fiestas Patrias. ¿Sabías que dos productos con sabor a Perú son bastante demandados en el extranjero?

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bandera de EEUU y bandera de Perú en manifestación en Nueva York
La mayor cantidad de peruanos residentes en el extranjero está en Estados Unidos. - Crédito Impactony

El martes 28 de julio se celebran las Fiestas Patrias en Perú, en el aniversario de la independencia del país, tan conocido mundialmente por su gastronomía. Y es que el apego de los peruanos por su comida es tal que inclusive cuando se mudan al extranjero motivan la exportación de estos productos. ‘No pueden vivir’ sin ellos.

Según datos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima, se trataría de la Inca Kola, la “bebida de sabor nacional”, y el turrón de doña Pepa. Estos dos productos son los que lideran las exportaciones de los llamados ‘productos nostálgicos’, que los peruanos compran desde siempre y que están afianzados a un consumo que han tenido desde jóvenes.

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Y justamente estos dos productos lideran en exportaciones en los países donde hay más peruanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Migraciones. En las “Estadísticas de la Migración Internacional, al 2025″, se señala a Estados Unidos como el país con más peruanos residentes, y Chile como el país a dónde más peruanos tuvieron su primer destino (de 1994 al 2024). En Estados Unidos es justamente donde se exporta más turrón y en Chile, más Inca Kola.

En un recorrido gastronómico por Perú, una turista rusa desató una sorprendente controversia al comparar dos icónicas bebidas gaseosas. (TikTok / @milkokiessss)

Inca Kola llega a peruanos en el exterior

Según el Idexcam de la CCL, entre enero y mayo de este año, Inca Kola y el tradicional turrón peruano se consolidaron como los grandes embajadores de los llamados productos nostálgicos, conquistando paladares en América, Europa y nuevos mercados internacionales.

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Al lograr que los países de mayor exportación sean Chile y Estados Unidos justamente, se sugiere que más peruanos lo consumen en el extranjero y que esta demanda es tan fuerte como para motivar la exportación de estos productos (o que la influencia peruana en los paladares locales también impacta).

“Las exportaciones de Inca Kola superaron los USD 8,49 millones, con un crecimiento de 13,2 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el turrón registró el mayor avance del segmento, ampliando su consumo más allá de la campaña del Mes Morado”, revela la CCL.

Estos productos son los más añorados en el extranjero. (Foto: Composición Infobae)
En el 2024 también el panetón estaba entre el top, ahora ya no. - Crédito Composición Infobae

Así, en el periodo de análisis, se exportaron más de 14.3 millones de litros de Inca Kola, representando un crecimiento de 2.9 % en volumen, respecto al mismo periodo de 2025. Chile se mantuvo como el principal mercado de destino de este producto, concentrando un valor exportado de USD 5,2 millones con más de 11.8 millones de litros, lo que equivale al 82 % del volumen total enviado.

No obstante, el gran impulsor de este crecimiento provino de Países Bajos, cuyas compras se dispararon en 560.14 %, al pasar de USD 143 000 en 2025 a USD 946 000 en 2026.

En tanto, los envíos hacia Estados Unidos crecieron 67.62 % en valor FOB (USD 508 620) y un 114.50 % en volumen, apuntalado por el masivo mercado nostálgico, pero sumando nuevos perfiles de consumidores en las costas este y oeste.

Turrón - Indecopi - estafa - Seño de los Milagros - Perú -
En el mes morado de Perú, el turrón emerge como un dulce tesoro de la tradición culinaria. (Andina)

De este modo, el resultado evidencia que la Inca Kola ya no solo acompaña la mesa de los peruanos en el exterior, sino que viene ampliando su presencia en cadenas internacionales, siendo el mercado europeo un importante ejemplo de penetración comercial. “Además, el reconocimiento internacional de nuestra gastronomía viene impulsando su consumo entre extranjeros, quienes la identifican como la bebida que tradicionalmente acompaña los platos emblemáticos peruanos”, afirmó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

¿Y el turrón?

Por otra parte, el turrón es el producto que registró el mayor crecimiento, con un 44,7 % en valor exportado y 36,3 % en volumen. Este resultado se explica a una estrategia de comercialización que permitió ampliar su consumo durante todo el año en cadenas de retail de Estados Unidos y reducir su dependencia de la campaña del tradicional Mes Morado (octubre).

Por otro lado, también vale mencionar que las exportaciones del chocolate Sublime crecieron 1,6 % en valor, pese a una ligera reducción en volumen, favorecido por el incremento del precio internacional del cacao.

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