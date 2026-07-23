Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de julio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro frente al sol peruano se sitúa en 3,87 soles, lo que representa una disminución del 0,31% respecto al precio de cierre anterior de 3,88 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,24%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 4,97%.