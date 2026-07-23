Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el cambio del euro frente al sol peruano se sitúa en 3,87 soles, lo que representa una disminución del 0,31% respecto al precio de cierre anterior de 3,88 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,24%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 4,97%.

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