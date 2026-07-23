Municipalidad de Lima abre convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 11 mil: estos son los requisitos y fechas para postular

La convocatoria comprende plazas para coordinadores, un especialista y un técnico. Foto: difusión

La Municipalidad de Lima lanzó una nueva convocatoria de trabajo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), dirigida a profesionales titulados y bachilleres que cumplan con los perfiles requeridos. En total, se ofrecen seis plazas para desempeñar funciones en distintas áreas vinculadas con la gestión administrativa y las contrataciones públicas.

Las remuneraciones oscilan entre S/ 3.485 y S/ 11.000, dependiendo del cargo. El proceso de selección permanecerá abierto hasta el 10 de agosto del 2026 y todas las vacantes corresponden a puestos de trabajo en Lima.

Puestos disponibles y perfiles solicitados

La convocatoria incluye cargos de coordinadores, un especialista y un técnico. Los puestos están orientados a profesionales de Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Logística y Ciencias Administrativas, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada vacante.

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Los cargos con la remuneración más alta corresponden a tres coordinaciones: Coordinador en Adquisiciones, Coordinador en Ejecución Contractual y Coordinador en Procesos de Selección, cada uno con un sueldo mensual de S/ 11.000. Para estas posiciones se requiere contar con título profesional en las carreras señaladas en las bases de cada proceso.

Los sueldos varían entre S/ 3.485 y S/ 11.000, según el puesto al que se postule. Foto: Inka Trail Backpacker

Vacantes y remuneraciones

Además de las tres coordinaciones, la Municipalidad de Lima ofrece dos plazas para el cargo de Especialista en Ejecución Contractual, con una remuneración de S/ 10.000. En este caso, pueden postular profesionales titulados en Administración, Contabilidad, Derecho, Economía o Ingeniería.

La convocatoria también contempla una plaza para Técnico en Almacén, dirigida a bachilleres en Ciencias Administrativas, Contabilidad o Logística. El puesto tiene una remuneración mensual de S/ 3.485 y se desarrollará igualmente en Lima bajo la modalidad CAS.

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Fechas y aspectos que deben revisar los postulantes

Todas las vacantes publicadas tienen como fecha límite de postulación el 10 de agosto del 2026. La convocatoria fue publicada el 21 de julio del 2026 y está orientada a cubrir puestos en distintas dependencias de la entidad edil.

Antes de presentar su postulación, los interesados deben verificar que cumplen con los requisitos específicos del cargo al que desean acceder. Asimismo, es importante revisar las bases correspondientes para conocer la documentación, anexos y formatos que deben adjuntarse durante el proceso de inscripción, ya que estos varían según cada puesto ofertado.

El plazo para postular a cualquiera de las vacantes vence el 10 de agosto del 2026. Foto: Calendarpedia

Consejos al momento de postular al Estado peruano

Postular a una entidad del Estado requiere revisar con atención cada convocatoria antes de enviar la documentación. Uno de los errores más frecuentes es asumir que todos los procesos son iguales, cuando cada plaza establece requisitos específicos sobre formación académica, experiencia laboral, cursos, conocimientos y documentos obligatorios. Por ello, es recomendable leer íntegramente las bases, el perfil del puesto y el cronograma para confirmar que se cumplen las condiciones exigidas.

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También es importante presentar la información de manera ordenada y respetar el formato solicitado por la entidad. En los procesos CAS, la evaluación curricular suele ser una etapa determinante, por lo que cualquier omisión o inconsistencia entre la información declarada y los documentos sustentatorios puede ocasionar la descalificación del postulante. Además, algunas convocatorias incluyen evaluaciones técnicas o psicológicas, además de la revisión de la hoja de vida y la entrevista personal.

Otro aspecto clave es no esperar hasta el último día para completar la inscripción. Reunir certificados, títulos, constancias y declaraciones juradas puede tomar tiempo, por lo que es conveniente preparar la documentación con anticipación y verificar que todos los archivos sean legibles y estén completos. Asimismo, conviene hacer seguimiento al proceso para conocer los resultados de cada etapa y las fechas de eventuales reclamos o entrevistas, ya que toda la información se publica conforme al cronograma establecido por la entidad convocante.

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