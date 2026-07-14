ATU abre convocatoria laboral solo para mujeres: estos son los requisitos y número de vacantes para los puestos

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició la primera convocatoria del programa Impulso Mujer, una iniciativa que busca promover una mayor participación femenina en el transporte público de la capital. En esta primera edición se ofrecerán 10 vacantes para capacitar a mujeres y facilitar su incorporación como conductoras en empresas del sector.
La entidad explicó que esta propuesta responde a la baja presencia de mujeres al volante del transporte urbano, ya que actualmente representan menos del 1% del total de conductores. A través de este programa, la ATU busca fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de las participantes, además de acercarlas a oportunidades de empleo formal.
PUBLICIDAD
Requisitos para participar en la convocatoria de la ATU solo para mujeres
Las interesadas podrán presentar su postulación hasta el viernes 17 de julio, informó la vocera de la ATU, Carolina Matcalo Silva, a la Agencia Andina. Para participar deberán enviar su solicitud al correo impulsomujer@atu.gob.pe y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad.
Entre los requisitos figuran ser mujer, tener 24 años o más, contar con licencia de conducir A-IIA o A-IIB con una antigüedad mínima de dos años, haber concluido la educación secundaria, no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales y mantener una licencia de conducir sin sanciones ni suspensiones vigentes.
Capacitación y oportunidades laborales
Las postulantes que sean seleccionadas deberán asistir a todas las sesiones del programa de formación, que se desarrollará entre el 20 de julio y el 16 de agosto. Durante ese periodo recibirán capacitación en seguridad vial, conducción eficiente, atención al usuario, primeros auxilios, normativa de transporte, igualdad de género, prevención del acoso, manejo de emergencias, desarrollo personal y liderazgo.
PUBLICIDAD
Al finalizar el proceso, las participantes obtendrán una certificación y podrán acceder a bolsas de trabajo de operadores de transporte urbano. Además, la ATU brindará acompañamiento durante la etapa de inserción laboral para facilitar su incorporación al mercado formal.
¿Cuándo se conocerán los resultados de la convocatoria laboral?
Una vez que cierre la convocatoria, la ATU revisará los expedientes durante el fin de semana siguiente. Posteriormente, el lunes se comunicará con las postulantes elegidas para informarles su selección y el inicio de la capacitación.
“Es la primera vez que la ATU impulsa una iniciativa de estas características. Nuestro objetivo es conformar la primera red de mujeres conductoras del transporte urbano en el Perú. Hemos realizado un gran esfuerzo para que más mujeres puedan acceder a este sector laboral”, expresó la vocera.
PUBLICIDAD
Buscan reducir la brecha de género en el transporte
La ATU indicó que la participación femenina en la conducción del transporte público continúa siendo muy reducida. En el caso del Metropolitano, por ejemplo, actualmente solo existen cinco mujeres conductoras, una cifra que también representa menos del 1% del total.
La vocera de la institución señaló que muchas mujeres enfrentan mayores responsabilidades familiares, lo que limita su acceso a este tipo de empleos. En ese contexto, sostuvo que el programa pretende generar nuevas oportunidades para incrementar su presencia en el sector del transporte urbano.
Más Noticias
Resultado del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: España eliminó a Francia y clasificó a la final
Dos de las mejores selecciones del mundo medirán estilos para lograr el pase a la final del Mundial, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio. Será todo o nada en el campo de juego
A qué hora juega Argentina vs Inglaterra en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026
Los ‘abicelestes’ buscarán meterse en la final frente a la contundente escuadra inglesa que también tiene el mismo objetivo. Conoce los horarios del emocionante cotejo
Cortes de luz en cinco distritos de Lima y Callao este 15 de julio: consulta las zonas afectadas y horarios de suspensión
Algunas interrupciones se prolongarán hasta por 12 horas, dependiendo de la zona donde se ejecuten los trabajos de mantenimiento
San Marcos celebrará su tradicional almuerzo especial por Fiestas Patrias: conoce cómo acceder al menú para estudiantes y docentes
La Oficina General de Bienestar Universitario anunció que el Menú Especial Sanmarquino llegará a más de 10 mil beneficiarios, quienes deberán recoger un ticket en la sede donde recibirán sus alimentos
Lima desafía al invierno 2026: 41 días de ola de calor diurno y noches cálidas
Las estaciones meteorológicas reportan marcas históricas para los meses más fríos, mientras especialistas advierten sobre el impacto de El Niño Costero en la vida cotidiana y la salud pública en la capital peruana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD