Perú

ATU abre convocatoria laboral solo para mujeres: estos son los requisitos y número de vacantes para los puestos

La iniciativa busca incrementar la participación femenina en el transporte público mediante un proceso de capacitación gratuita que permitirá a las participantes acceder a oportunidades de empleo formal en empresas del sector

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La ATU señaló que el programa surge ante la escasa participación de mujeres en la conducción del transporte urbano, donde actualmente representan menos del 1% del total de choferes.
La ATU señaló que el programa surge ante la escasa participación de mujeres en la conducción del transporte urbano, donde actualmente representan menos del 1% del total de choferes. Foto: Unidiersidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició la primera convocatoria del programa Impulso Mujer, una iniciativa que busca promover una mayor participación femenina en el transporte público de la capital. En esta primera edición se ofrecerán 10 vacantes para capacitar a mujeres y facilitar su incorporación como conductoras en empresas del sector.

La entidad explicó que esta propuesta responde a la baja presencia de mujeres al volante del transporte urbano, ya que actualmente representan menos del 1% del total de conductores. A través de este programa, la ATU busca fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de las participantes, además de acercarlas a oportunidades de empleo formal.

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Requisitos para participar en la convocatoria de la ATU solo para mujeres

Las interesadas podrán presentar su postulación hasta el viernes 17 de julio, informó la vocera de la ATU, Carolina Matcalo Silva, a la Agencia Andina. Para participar deberán enviar su solicitud al correo impulsomujer@atu.gob.pe y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad.

Entre los requisitos figuran ser mujer, tener 24 años o más, contar con licencia de conducir A-IIA o A-IIB con una antigüedad mínima de dos años, haber concluido la educación secundaria, no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales y mantener una licencia de conducir sin sanciones ni suspensiones vigentes.

De acuerdo con la vocera de la ATU, Carolina Matcalo Silva, las mujeres interesadas tendrán plazo hasta el viernes 17 de julio para postular a la convocatoria.
De acuerdo con la vocera de la ATU, Carolina Matcalo Silva, las mujeres interesadas tendrán plazo hasta el viernes 17 de julio para postular a la convocatoria. Foto: Periódico El Gaucho

Capacitación y oportunidades laborales

Las postulantes que sean seleccionadas deberán asistir a todas las sesiones del programa de formación, que se desarrollará entre el 20 de julio y el 16 de agosto. Durante ese periodo recibirán capacitación en seguridad vial, conducción eficiente, atención al usuario, primeros auxilios, normativa de transporte, igualdad de género, prevención del acoso, manejo de emergencias, desarrollo personal y liderazgo.

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Al finalizar el proceso, las participantes obtendrán una certificación y podrán acceder a bolsas de trabajo de operadores de transporte urbano. Además, la ATU brindará acompañamiento durante la etapa de inserción laboral para facilitar su incorporación al mercado formal.

¿Cuándo se conocerán los resultados de la convocatoria laboral?

Una vez que cierre la convocatoria, la ATU revisará los expedientes durante el fin de semana siguiente. Posteriormente, el lunes se comunicará con las postulantes elegidas para informarles su selección y el inicio de la capacitación.

“Es la primera vez que la ATU impulsa una iniciativa de estas características. Nuestro objetivo es conformar la primera red de mujeres conductoras del transporte urbano en el Perú. Hemos realizado un gran esfuerzo para que más mujeres puedan acceder a este sector laboral”, expresó la vocera.

Las mujeres que resulten elegidas deberán participar en la totalidad de las jornadas de capacitación, previstas del 20 de julio al 16 de agosto
Las mujeres que resulten elegidas deberán participar en la totalidad de las jornadas de capacitación, previstas del 20 de julio al 16 de agosto. Foto: Puntal

Buscan reducir la brecha de género en el transporte

La ATU indicó que la participación femenina en la conducción del transporte público continúa siendo muy reducida. En el caso del Metropolitano, por ejemplo, actualmente solo existen cinco mujeres conductoras, una cifra que también representa menos del 1% del total.

La vocera de la institución señaló que muchas mujeres enfrentan mayores responsabilidades familiares, lo que limita su acceso a este tipo de empleos. En ese contexto, sostuvo que el programa pretende generar nuevas oportunidades para incrementar su presencia en el sector del transporte urbano.

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