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España abre sus puertas al talento técnico peruano: los 10 perfiles más buscados y ¿cuánto están pagando?

La escasez de técnicos en el Viejo Continente está llevando a las empresas a buscar peruanos para cubrir vacantes en construcción, industria, transporte y salud. Pero no son las únicas plazas

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El perfil más buscado por empresas de España reúne formación técnica, entre 35 y 45 años de edad y al menos cinco años de experiencia laboral. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El perfil más buscado por empresas de España reúne formación técnica, entre 35 y 45 años de edad y al menos cinco años de experiencia laboral. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El mercado laboral de España experimenta un déficit de técnicos especializados, lo que ha impulsado a diversas empresas a buscar en Perú los perfiles necesarios para sostener sus operaciones y desarrollar nuevos proyectos.

Según un análisis de Rekluta, el interés por profesionales peruanos se concentra en sectores como construcción, industria, transporte y salud.

La tendencia responde a la combinación de una fuerza laboral local envejecida, la pronta jubilación de trabajadores experimentados y la falta de relevo generacional suficiente.

Los 10 perfiles más solicitados por empresas españolas

De acuerdo con datos de Rekluta, los perfiles técnicos con mayor demanda en el mercado español incluyen albañiles, encofradores, fierreros, soldadores, caldereros, electricistas, operadores de maquinaria, conductores, técnicos en enfermería y mecánicos.

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Sin embargo, también se observa un crecimiento sostenido en la búsqueda de expertos en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, así como de especialistas en soldadura avanzada.

Banderas de España y de la Unión Europea ondeando junto a un edificio (Canva)
Lima concentra la mayor parte de las postulaciones, pero Arequipa, Talara y Piura muestran alta empleabilidad para técnicos peruanos en el mercado español. (Canva)

España requiere profesionales con experiencia comprobada para integrarse rápidamente a proyectos complejos. El trabajador peruano aporta una formación práctica muy valorada en el sector”, dijo Francisco Rodríguez, socio de Rekluta.

El déficit de técnicos en España obedece a varios factores. Muchos trabajadores que actualmente sostienen la industria y la construcción están próximos a la jubilación, mientras que menos jóvenes optan por formarse en estos oficios, “lo que ha generado una brecha creciente entre los puestos vacantes y los candidatos disponibles en el mercado local”.

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Además, el especialista remarcó que las compañías españolas buscan trabajadores que puedan construir una trayectoria a largo plazo dentro de la organización y que valoran especialmente la estabilidad laboral, la experiencia y la capacidad de adaptación.

Lo que valoran en España al seleccionar trabajadores peruanos

Un análisis realizado por Rekluta revela que el perfil más frecuente entre quienes acceden a estas oportunidades corresponde a profesionales peruanos de entre 35 y 45 años, formados en instituciones técnicas reconocidas como Sencico o Senati, y que suman al menos cinco años de experiencia laboral.

Al evaluar candidaturas, las empresas priorizan:

  • Continuidad en empleos anteriores.
  • Certificados que acrediten experiencia.
  • Cursos de actualización.
  • Capacidad para explicar conocimientos técnicos durante entrevistas.
  • Responsabilidad y disciplina.

Si bien Lima concentra la mayor parte de postulantes, Rekluta ha identificado perfiles con alta empleabilidad en Arequipa, Talara y Piura.

En provincias, los trabajadores tienen contacto constante con entornos industriales, lo que facilita su adaptación a los requerimientos españoles”, puntualizó Rodríguez.

Primer plano de manos de una persona mayor con suéter amarillo, revisando documentos sobre un escritorio con alfombrilla azul. Hay gafas, un bolígrafo y una taza de café.
Las ofertas de trabajo en España incluyen salario, tipo de contrato, beneficios y en algunos casos alojamiento y apoyo migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oportunidades y salarios: ¿cuánto puede ganar un técnico en España?

Respecto a las condiciones salariales, Rodríguez indicó que las remuneraciones varían según la especialidad, la empresa, la ciudad, el convenio colectivo aplicable, la jornada y las horas adicionales trabajadas.

Según información proporcionada por Rekluta, los sueldos base para técnicos peruanos en España parten de los 22.000 a 24.000 euros brutos anuales. En oficios especializados, y sumando horas extras, algunos trabajadores han reportado ingresos netos de hasta 3.500 euros mensuales.

Pese a ello, el especialista recomienda analizar no solo el salario, sino también las funciones, el tipo de contrato, el costo de vida local y los beneficios adicionales.

Algunas empresas ofrecen incluso alojamiento sin costo durante los primeros meses y apoyo en trámites migratorios, aunque las condiciones varían según el empleador.

Manos y brazos enguantados de un albañil, que usa una llana para aplicar cemento sobre un ladrillo, construyendo una pared de ladrillos.
Rekluta proyecta ampliar sus procesos de búsqueda a otras regiones del país, ante la presencia de técnicos con experiencia directa en actividades industriales, mantenimiento, transporte y operación de maquinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carreras técnicas ganan terreno en el mercado internacional

El interés de España por el talento técnico peruano también pone en evidencia la proyección internacional de las carreras técnicas en el país sudamericano.

Según observaciones de Rekluta, los jóvenes que eligen esta formación pueden acceder a oportunidades tanto en el mercado nacional como en el extranjero, siempre que acumulen experiencia formal y mantengan una preparación constante.

El dominio de inglés amplía las posibilidades de inserción en otros mercados europeos. Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos incrementaron la demanda de trabajadores extranjeros para sectores como salud, industria y construcción.

Las carreras técnicas ofrecen una vía real de especialización y estabilidad. La experiencia de los trabajadores peruanos en España demuestra que el talento nacional puede competir a nivel internacional y cubrir necesidades específicas de las empresas”, concluyó Rodríguez.

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