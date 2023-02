María Pía Copello y Timoteo: las polémicas que existieron entre los exanimadores infantiles

María Pía y Timoteo.

María Pía Copello y Timoteo marcaron la infancia de toda una generación. La popular pareja televisiva cautivó a su público con su programa de los sábados en las mañanas que estuvo durante 7 años al aire y que muchos siguen recordando aunque no sigan siendo niños.

Aunque en televisión todo era magia, alegría y diversión, con el paso de los años se fueron evidenciando algunas molestias que existieron detrás de cámaras. Pese a que sus protagonistas no ahondaron en el tema y prefirieron no hablar, poco a poco se conoció las incomodidades.

Los primeros acercamientos

Uno de los momentos que se hizo popular fue la abrupta salida de Karina Rivera. La conductora fue la primera en hacer dúo con Timoteo, pero al salir embarazada se vio limitada en el trabajo, por lo que tuvo que tomar una pausa. Pero, el canal decidió retirarla y su reemplazo fue María Pía. Ricardo Bonilla (Timoteo) no conversó sobre este tema con su amiga y lo dejó pasar. Allí, comenzó a trabajar con Copello, pero el espacio continuaba con el nombre anterior.

Con el paso del tiempo, la producción le pedía a ‘Timoteo’ que sea muy cercano a María Pía, lo que le disgustaba a conductora. “Llegó un momento en el que me daba cuenta que era ‘demasiado’ que me acercaba a ella”, indicó el actor sobre su compañera. Ante ello, en otro momento la conductora confirmó que le molestaba. “Cuando a veces las bromas me parecían de doble sentido en un horario familiar me disgustaba con eso”, expresó.

María Pía Copello le deseó lo mejor a Karina & Timoteo.

Arturo Chumbe tomaba el rol de Timoteo

En una entrevista con Moloko Podcast, Arturo Chumbe hizo una revelación que sorprendió a más de uno. El coreógrafo confesó que María Pía y Timoteo no podían estar tiempo juntos, por lo que él tomaba el rol del dragón y se disfrazaba de él en los números artísticos y así evitaba que haya problemas.

“Eso es verdad, porque cuando yo me vuelvo coreógrafo de María Pía y Timoteo...ya todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban, era la verdad”, expresó.

En otro momento contó la anécdota de cómo comenzó a tomar este rol, pues siempre estuvo dispuesto a sacar adelante el programa. “(Un día) la productora me dijo: ‘se acaban de pelear, ¿qué hacemos? Timoteo no ha venido a ensayar, María Pía no lo quiere mirar, no lo quiere agarrar’. Entonces (me pregunta) ¿puedes hacer de Timoteo? Yo feliz porque en cada programa donde he estado me he puesto la camiseta. María Pía me caía súper bien y Timoteo también. No tenía problemas con ninguno de los dos, entonces dije si es para apoyar el programa, qué me cuesta ponerme un ratito en Timoteo y que mi musical salga bien”, sentenció.

Arturo Chumbe se metía en el disfraz de Timoteo cuando bailaba con María Pía Copello.

María Pía prefirió no hablar de su relación con Timoteo

Tras las declaraciones de Arturo Chumbe, María Pía Copello fue consultada si era verdad que no tenía una cercanía con Timoteo. Ante ello, la presentadora prefirió no hablar del tema y solo atinó a decir que se queda con los mejores momentos.

“Yo me quedo con lo mejor de los recuerdos y creo que el público merece un respeto, por eso nunca escucharán de mí nada negativo acerca Timoteo ni del programa, ni nada de lo que está rodeado porque tenemos muchos fans, mucha gente que nos quiere y nos recuerda con tanto cariño. Para mí fue la etapa más linda que tuve en la televisión”, expresó.

María Pía y Timoteo.

El reencuentro y la mención a Karina Rivera

Este lunes 13 de febrero, Timoteo llegó al set de ‘Mande quien Mande’ y se reencontró con María Pía luego de 17 años del fin de su programa. Sin embargo, en un momento cuando estaban recordando sus mejores épocas, Timoteo mencionó a Karina Rivera, señalando que ambos continúan trabajando juntos y el público los recuerda con mucho cariño.

Ante ello, María Pía prefirió no continuar con el tema y solo señaló que su excompañero tiene muchas amigas. “No nos olvidan, porque ahora que he vuelto con Karina a los eventos, a participar con ella, la gente recuerda mucho toda esa etapa”, expresó Timoteo. Sin embargo, María Pía prefirió evitarlo y solo agregó: “Timoteo tiene muchas amigas”.