Perú

Vladimir Cerrón presiona al nuevo presidente José María Balcázar: “Debe empezar por la baja de Óscar Arriola”

Cerrón, prófugo desde hace más de 866 días, criticó la gestión policial y proyectó una derrota de Fuerza Popular y Renovación Popular en el 2026

Guardar
El presidente José María Balcázar arriba al Palacio de Gobierno, donde es recibido con una ceremonia protocolar en el Patio de Honor. El mandatario recibe los saludos de altos mandos y pasa revista a las tropas del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, volvió a pronunciarse en la red social X para fijar posición sobre el escenario político tras la reciente elección de José María Balcázar, de Perú Libre, agrupación a la que él mismo pertenece.

A través de dos mensajes publicados con minutos de diferencia, el también fundador del partido opinó tanto sobre las primeras medidas que debería adoptar el nuevo mandatario como sobre el panorama electoral rumbo al 2026, dejando en claro que, pese a su situación judicial, continúa influyendo en la agenda pública.

En su primer pronunciamiento, Cerrón centró su crítica en la inseguridad ciudadana y apuntó directamente a la cúpula de la Policía Nacional. “El nuevo presidente de la república debe combatir la inseguridad ciudadana empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente”, escribió en su cuenta oficial.

Desde la clandestinidad, Cerrón exige
Desde la clandestinidad, Cerrón exige la baja del comandante general Óscar Arriola. X/ @VLADIMIR_CERRON.

Con ese mensaje, el exgobernador regional marcó una postura clara respecto a lo que, en su criterio, debería ser una de las primeras decisiones del nuevo jefe de Estado: la remoción del actual comandante general de la Policía Nacional. La declaración no solo coloca el tema de la seguridad pública en el centro del debate, sino que además responsabiliza de manera directa al alto mando policial por la gestión actual.

El señalamiento contra Óscar Arriola Delgado adquiere un matiz particular si se recuerda que, en octubre del 2023, el hoy comandante general aseguró públicamente que ya se venía trabajando en la captura de Cerrón. En aquel momento, la autoridad policial sostuvo que los equipos especializados estaban desplegados y que se realizaban labores de inteligencia para dar con su paradero.

Sin embargo, han transcurrido más de 866 días desde el inicio de su búsqueda sostenida, y el líder de Perú Libre continúa sin ser ubicado por las autoridades.

La paradoja es evidente: mientras la Policía Nacional mantiene vigente una orden de captura en su contra, Cerrón desarrolla una activa campaña virtual, interviniendo en el debate político, proyectando escenarios electorales y opinando sobre decisiones del Ejecutivo. La brecha entre el discurso institucional y los resultados concretos vuelve a quedar expuesta cada vez que publica un nuevo mensaje en redes sociales.

Desde la clandestinidad, Cerrón exige
Desde la clandestinidad, Cerrón exige la baja del comandante general Óscar Arriola. X/ @VLADIMIR_CERRON.

Se proyecta a los comicios

Minutos después de su crítica a la cúpula policial, el líder de Perú Libre publicó un segundo mensaje con un tono marcadamente político-electoral. “La doble derrota de Fuerza Popular y Renovación Popular son el preámbulo de lo que ocurrirá el 12 de abril del 2026”, sostuvo, en referencia a los comicios generales programados para esa fecha.

Con esa afirmación, Cerrón proyecta un escenario adverso para Fuerza Popular y Renovación Popular, sugiriendo que los resultados recientes anticipan una tendencia que podría consolidarse en las próximas elecciones generales.

Discurso de confrontación contra el
Discurso de confrontación contra el “sistema político” y los actores que, según Cerrón, concentran la representación.

Abogado y madre de Vladimir Cerrón acuden al TC para pedir que se revoque prisión preventiva

El entorno legal y familiar de Vladimir Cerrón dio un nuevo paso en el frente judicial. Este lunes, su abogado y su madre acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la revocatoria de la orden de prisión preventiva dictada en su contra en 2024 por los presuntos delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el denominado caso Antalsis, investigación vinculada a una millonaria defraudación durante su gestión como gobernador regional de Junín.

En una conferencia de prensa, ambos sostuvieron que la medida judicial no solo restringe su libertad, sino que además estaría afectando el ejercicio de sus derechos políticos, considerando que Cerrón figura como candidato presidencial en las elecciones generales previstas para abril próximo. El argumento central de la defensa apunta a que la actual situación de clandestinidad impide que compita en condiciones de igualdad frente a los demás postulantes.

El abogado del líder de Perú Libre, Humberto Abanto, confirmó que ha presentado un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional para exponer lo que calificó como una “situación excepcional”. Según explicó, el recurso busca que el máximo intérprete de la Constitución evalúe con carácter urgente la legalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva dictada contra su defendido.

“En este caso se agrega una situación excepcional, que no se da en todos los casos, que es que Vladimir Cerrón es uno de los 36 candidatos presidenciales, se le permite estar en pleno pie de igualdad con los demás candidatos”, afirmó Abanto ante los medios.

El letrado enfatizó que, a su juicio, la medida judicial termina generando una desigualdad material en la contienda electoral. “Es el único candidato que no puede hacer campaña personal en el Perú hoy. Entonces, a cincuenta y cinco días de las elecciones, resulta excepcionalmente urgente que el tribunal cite de inmediato a la audiencia de vista y defina la libertad de Vladimir Cerrón para que él pueda participar en este proceso como corresponde”, agregó.

Juez condenado por prevaricato tras
Juez condenado por prevaricato tras favorecer a Vladimir Cerrón. | Fotocomposición: Infobae Perú

Temas Relacionados

Vladimir CerrónJosé María BalcázarÓscar ArriolaInseguridad ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Presidente José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: “No está en agenda”

Desde el Congreso, Balcázar garantizó respeto a los plazos judiciales y negó cualquier medida de gracia para el exmandatario

Presidente José María Balcázar descarta

Resultados de la Tinka de este 18 de febrero: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se dan a conocer los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

Resultados de la Tinka de

Gana Diario del 18 de febrero de 2026: descubre los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este miércoles? Descubra si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Gana Diario del 18 de

José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú tras la censura de José Jerí: así fue la votación en el Congreso

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso y asumirá la Presidencia de la República, tras imponerse a María del Carmen Alva en una votación decisiva y liderará el gobierno de transición en Perú

José María Balcázar es el

Qué se celebra el 19 de febrero en el Perú: fecha clave para el arte, política y sociedad

Los nacimientos y hechos destacados en esta fecha permiten repensar los vínculos entre innovación artística, transformación política y el devenir de la conciencia nacional peruana

Qué se celebra el 19
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar es el

José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú tras la censura de José Jerí: así fue la votación en el Congreso

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: los sucesos clave en la frenética sesión donde se eligió al sucesor de José Jerí

Así fue el momento en que José María Balcázar oyó su victoria entre aplausos de su bancada y se selló con un abrazo de María del Carmen Alva

“No es tiempo para pelear, no hay derechas ni izquierdas”: El primer discurso de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

Estafa, cohecho y prevaricato: Los 13 presuntos delitos que persiguen a José María Balcázar, el nuevo presidente del Perú

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano y Phillip Butters

Tilsa Lozano y Phillip Butters se ríen del rating de Magaly Medina: “Dentro de poco la señora Gisela le dirá la cuatro puntos”

Flavia López desafía a Magaly Medina en vivo: “Le estoy dando contenido para que su rating crezca”

El trapero Kidd Keo anuncia su visita al Perú y relanza su hit ‘Vámonos 2.0’

¡Oasis en galas de ‘Yo Soy’! Ricardo Escuza, imitador de Liam Gallagher, cumple su sueño: “Después de 10 años”

Ricardo Mendoza enternece las redes al cantarle a su bebé recién nacido: “Bebé, te mereces todo”

DEPORTES

Pablo Lavandeira recibió duro castigo

Pablo Lavandeira recibió duro castigo tras polémico reclamo: suspensión de varias fechas lo deja fuera ante Universitario

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

Gabriel Costa se fija en la Liga de Primera de Chile para prolongar su carrera: “Es una opción para este mercado, me gustaría volver”

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Regatas Lima vs Club Uviv 3-0: resumen del aplastante triunfo de las chorrillanas por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026