Vladimir Cerrón presiona al nuevo presidente José María Balcázar: “Debe empezar por la baja de Óscar Arriola”

El presidente José María Balcázar arriba al Palacio de Gobierno, donde es recibido con una ceremonia protocolar en el Patio de Honor. El mandatario recibe los saludos de altos mandos y pasa revista a las tropas del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, volvió a pronunciarse en la red social X para fijar posición sobre el escenario político tras la reciente elección de José María Balcázar, de Perú Libre, agrupación a la que él mismo pertenece.

A través de dos mensajes publicados con minutos de diferencia, el también fundador del partido opinó tanto sobre las primeras medidas que debería adoptar el nuevo mandatario como sobre el panorama electoral rumbo al 2026, dejando en claro que, pese a su situación judicial, continúa influyendo en la agenda pública.

En su primer pronunciamiento, Cerrón centró su crítica en la inseguridad ciudadana y apuntó directamente a la cúpula de la Policía Nacional. “El nuevo presidente de la república debe combatir la inseguridad ciudadana empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente”, escribió en su cuenta oficial.

Desde la clandestinidad, Cerrón exige la baja del comandante general Óscar Arriola. X/ @VLADIMIR_CERRON.

Con ese mensaje, el exgobernador regional marcó una postura clara respecto a lo que, en su criterio, debería ser una de las primeras decisiones del nuevo jefe de Estado: la remoción del actual comandante general de la Policía Nacional. La declaración no solo coloca el tema de la seguridad pública en el centro del debate, sino que además responsabiliza de manera directa al alto mando policial por la gestión actual.

El señalamiento contra Óscar Arriola Delgado adquiere un matiz particular si se recuerda que, en octubre del 2023, el hoy comandante general aseguró públicamente que ya se venía trabajando en la captura de Cerrón. En aquel momento, la autoridad policial sostuvo que los equipos especializados estaban desplegados y que se realizaban labores de inteligencia para dar con su paradero.

Sin embargo, han transcurrido más de 866 días desde el inicio de su búsqueda sostenida, y el líder de Perú Libre continúa sin ser ubicado por las autoridades.

La paradoja es evidente: mientras la Policía Nacional mantiene vigente una orden de captura en su contra, Cerrón desarrolla una activa campaña virtual, interviniendo en el debate político, proyectando escenarios electorales y opinando sobre decisiones del Ejecutivo. La brecha entre el discurso institucional y los resultados concretos vuelve a quedar expuesta cada vez que publica un nuevo mensaje en redes sociales.

Se proyecta a los comicios

Minutos después de su crítica a la cúpula policial, el líder de Perú Libre publicó un segundo mensaje con un tono marcadamente político-electoral. “La doble derrota de Fuerza Popular y Renovación Popular son el preámbulo de lo que ocurrirá el 12 de abril del 2026”, sostuvo, en referencia a los comicios generales programados para esa fecha.

Con esa afirmación, Cerrón proyecta un escenario adverso para Fuerza Popular y Renovación Popular, sugiriendo que los resultados recientes anticipan una tendencia que podría consolidarse en las próximas elecciones generales.

Discurso de confrontación contra el “sistema político” y los actores que, según Cerrón, concentran la representación.

Abogado y madre de Vladimir Cerrón acuden al TC para pedir que se revoque prisión preventiva

El entorno legal y familiar de Vladimir Cerrón dio un nuevo paso en el frente judicial. Este lunes, su abogado y su madre acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la revocatoria de la orden de prisión preventiva dictada en su contra en 2024 por los presuntos delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el denominado caso Antalsis, investigación vinculada a una millonaria defraudación durante su gestión como gobernador regional de Junín.

En una conferencia de prensa, ambos sostuvieron que la medida judicial no solo restringe su libertad, sino que además estaría afectando el ejercicio de sus derechos políticos, considerando que Cerrón figura como candidato presidencial en las elecciones generales previstas para abril próximo. El argumento central de la defensa apunta a que la actual situación de clandestinidad impide que compita en condiciones de igualdad frente a los demás postulantes.

El abogado del líder de Perú Libre, Humberto Abanto, confirmó que ha presentado un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional para exponer lo que calificó como una “situación excepcional”. Según explicó, el recurso busca que el máximo intérprete de la Constitución evalúe con carácter urgente la legalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva dictada contra su defendido.

“En este caso se agrega una situación excepcional, que no se da en todos los casos, que es que Vladimir Cerrón es uno de los 36 candidatos presidenciales, se le permite estar en pleno pie de igualdad con los demás candidatos”, afirmó Abanto ante los medios.

El letrado enfatizó que, a su juicio, la medida judicial termina generando una desigualdad material en la contienda electoral. “Es el único candidato que no puede hacer campaña personal en el Perú hoy. Entonces, a cincuenta y cinco días de las elecciones, resulta excepcionalmente urgente que el tribunal cite de inmediato a la audiencia de vista y defina la libertad de Vladimir Cerrón para que él pueda participar en este proceso como corresponde”, agregó.

