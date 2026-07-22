Perú

Crisis en Perú: la salud mental de los trabajadores duplica la preocupación mundial entre las empresas, según estudio

Un análisis de Marsh sitúa la salud mental de los equipos de trabajo en el noveno lugar entre los principales riesgos para las empresas en el mundo. En Perú, la preocupación es mayor

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Hombre sentado en un escritorio en una habitación oscura, con las manos en la cabeza y el rostro iluminado por una lámpara, mirando una pantalla de computadora con datos.
Solo una de cada tres empresas considera efectiva su evaluación de riesgos psicosociales, pese al avance de la salud mental en la agenda corporativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro de la salud mental se ha convertido en uno de los principales riesgos empresariales en el Perú, pero la reacción del sector privado sigue siendo insuficiente.

Así lo revela el estudio People Risk 2026 elaborado por Marsh, firma global especializada en riesgos y estrategias organizacionales, que advierte sobre una brecha significativa entre el reconocimiento del problema y la adopción de medidas efectivas dentro de las compañías.

¿Salud mental en el Perú? Un panorama alarmante y poco gestionado

El informe de Marsh sitúa la salud mental en el cuarto lugar entre los riesgos de personas en las empresas peruanas, un nivel mucho más alto que el promedio mundial, donde ocupa el noveno puesto.

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Cuando las expectativas sobre las personas aumentan sin los recursos adecuados para responder, el agotamiento se acelera. Reconocer este riesgo es el primer paso para gestionarlo”, señala Ariel Almazán, líder de Salud y Beneficios de Marsh para Latinoamérica y el Caribe.

Hombre joven con mano en la cabeza y mirada baja. Sobre su cabeza, garabatos, flechas, signos de interrogación y bombillas en blanco sobre fondo oscuro
Marsh ubicó la salud mental como el cuarto mayor riesgo de personas para las empresas en Perú, por encima del noveno lugar que ocupa a nivel global.

A pesar de la gravedad, solo una de cada tres organizaciones considera eficaz su evaluación de riesgos psicosociales. Muchas empresas cumplen con la medición únicamente por exigencia normativa, pero la información rara vez se traduce en planes concretos de prevención o contención.

El estudio señala que la cultura organizacional mantiene la tendencia a normalizar el exceso de trabajo, la hiperconexión y la presión constante, sin establecer mecanismos sólidos de acompañamiento psicológico.

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Escasez de talento y falta de respuestas

El 70% de las empresas consultadas por Marsh considera probable enfrentar una escasez de talento en el corto plazo. No obstante, apenas el 40% cuenta con una propuesta sólida para atraer y retener personal, y solo el 38% ha implementado mecanismos efectivos para escuchar y comprometer a sus equipos.

La retención de talento ya no depende solo de salarios, sino de factores como la flexibilidad, el desarrollo profesional y el propósito laboral, pero la mayoría de compañías no ha adaptado sus estrategias a estas nuevas demandas.

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People Risk 2026 advirtió que la transformación laboral en Perú incluye reubicación de operaciones, cambios en las cadenas de suministro y consolidación de modelos híbridos y remotos.

Las amenazas cibernéticas aparecen en tercer lugar entre los riesgos principales en el país, pero el estudio enfatiza que la primera línea de defensa está en la capacitación y la cultura de seguridad, más que en la tecnología en sí.

Un solo correo electrónico falso puede comprometer toda la operación, y la falta de preparación en el equipo humano aumenta la vulnerabilidad, de acuerdo con la consultora.

Brechas en innovación y gestión de cambio

La cultura organizacional en el Perú también representa un obstáculo serio para la adopción de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Aunque el 73% de la alta dirección reconoce la importancia estratégica de dominar la inteligencia artificial, la innovación y el aprendizaje continuo todavía no son prioridades reales dentro de la mayoría de las empresas.

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La adopción de inteligencia artificial enfrenta barreras internas, aunque el 73% de la alta dirección cree que dominar la IA será tan importante como dominar las finanzas.

El informe de Marsh resalta que, cuando las áreas de Recursos Humanos y Gestión de Riesgos colaboran de manera efectiva, la capacidad de mitigar los riesgos aumenta hasta en 30 puntos porcentuales.

Sin embargo, solo el 39% de las organizaciones en América Latina y el Caribe reporta una coordinación plena entre ambas áreas, lo que limita el impacto de las políticas de prevención.

Un riesgo visible, pero sin respuesta suficiente

La investigación concluye que el mayor reto de las empresas peruanas no es identificar los riesgos, sino pasar del diagnóstico a la acción.

La falta de respuesta efectiva ante la crisis de salud mental representa una amenaza directa para la productividad y la sostenibilidad del negocio.

El riesgo de personas puede convertirse en una ventaja competitiva real si se gestiona de manera estratégica”, sostiene Almazán. Según Marsh, la oportunidad está en construir una cultura corporativa que priorice el bienestar y la prevención, antes que la reacción tardía ante el deterioro de la salud mental.

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