Más de la mitad de las nuevas empresas en Perú son lideradas por mujeres: cómo la IA está impulsando su gestión

El avance de la inteligencia artificial está transformando la manera en que las emprendedoras peruanas gestionan y desarrollan sus negocios. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 las mujeres lideraron la creación de más de la mitad de los nuevos negocios formales en el país, superando por primera vez a los hombres en este indicador.
De acuerdo con un análisis de la Cámara de Comercio Exterior (CE), de las 222 mil empresas registradas por personas naturales ante la SUNAT, 115 mil —el 51,9%— fueron creadas por mujeres, con una fuerte presencia en regiones como Tacna, Cusco y Moquegua y en sectores como belleza, salud y gastronomía.
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La inteligencia artificial gana terreno entre las emprendedoras
La apertura de un negocio es solo el comienzo de un camino desafiante. Consolidar y expandir una empresa exige adaptarse a un entorno marcado por la digitalización y la automatización.
En ese contexto, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta estratégica para optimizar procesos, automatizar tareas, crear contenido y mejorar la toma de decisiones.
Según la Cámara de Comercio Exterior, la inteligencia artificial es el segundo curso más solicitado por mujeres, solo detrás de Excel y por encima de áreas como Power BI, marketing digital y diseño.
La capacitación en estas tecnologías responde a la necesidad de mantener la competitividad y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la automatización en un mercado cada vez más exigente.
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Brechas de acceso y nuevos desafíos para el emprendimiento femenino
A pesar del dinamismo en la creación de empresas, persisten retos importantes. Un estudio de ComexPerú indica que solo dos de cada diez peruanos utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa.
Además, el acceso al financiamiento sigue siendo limitado: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que, aunque más de la mitad de los emprendimientos en la región son liderados por mujeres, solo el 20% accede a financiamiento formal.
Luis Felipe Alvarado, director académico de la CE, explica que muchas alumnas provienen de carreras técnicas como Administración, Ingeniería o Contabilidad, pero requieren herramientas prácticas para convertir ese conocimiento en oportunidades comerciales.
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“Cursos como Excel, inteligencia artificial o importaciones les permiten cerrar esa brecha y desarrollar una visión más estratégica y empresarial”, señala.
Historias de adaptación y transformación digital
Para Alvarado, el desafío principal ya no es la cantidad de empresas creadas por mujeres, sino cuántas logran consolidarse y ser sostenibles en el tiempo.
“Una emprendedora que automatiza tareas, organiza mejor su información y aprovecha herramientas de inteligencia artificial puede competir en igualdad de condiciones y acelerar el crecimiento de su negocio. Hoy, la diferencia está en la capacidad de adaptarse y aprovechar la tecnología”, sostiene.
Las cifras confirman que el emprendimiento femenino en el Perú está entrando en una etapa de mayor sofisticación. Más allá del registro de nuevas empresas, cada vez más mujeres se enfocan en fortalecer sus competencias digitales y de gestión para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de sus negocios en un mercado en constante transformación.
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