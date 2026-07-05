La inteligencia artificial no está fallando, el liderazgo sí

Un equipo de profesionales trabaja frente a computadoras en una oficina moderna, mientras el texto "Inteligencia artificial" se ilumina en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales apuestas de inversión de las empresas. Sin embargo, mientras las organizaciones destinan cada vez más recursos a esta tecnología, la mayoría sigue sin obtener los resultados esperados. En Perú, el interés por la IA continúa creciendo y el país ocupa ya el séptimo lugar entre 19 naciones de la región en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025. Pero una pregunta persiste: si las herramientas están disponibles, ¿por qué tantas iniciativas no logran despegar?

Un dato ayuda a entender la magnitud del desafío. Según el informe State of AI in Business 2025 del Massachusetts Institute of Technology (MIT), el 95% de los proyectos piloto de Inteligencia Artificial generativa no logra demostrar un retorno de inversión claro. La pregunta entonces es inevitable: Si las herramientas existen, las inversiones aumentan y la tecnología avanza rápidamente, ¿por qué tantas iniciativas terminan estancadas?

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Con frecuencia se atribuyen los resultados insuficientes a problemas tecnológicos, a la elección de una herramienta o a limitaciones presupuestales. Sin embargo, la experiencia demuestra que la principal barrera para aprovechar la IA no es tecnológica. Es humana.

Muchas empresas siguen abordando la IA como si se tratara únicamente de un proyecto de tecnología. Adquieren licencias, implementan plataformas y realizan capacitaciones iniciales esperando que la adopción ocurra de manera automática. Pero incorporar Inteligencia Artificial no consiste únicamente en instalar una herramienta. Implica modificar hábitos, procesos y formas de trabajo que las personas han construido durante años. Y ahí es donde suele aparecer la resistencia.

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Cuando los colaboradores no entienden con claridad qué cambiará, cuál será su nuevo rol o cómo la tecnología impactará sus responsabilidades, la incertidumbre ocupa ese espacio. El temor a perder el empleo suele convertirse en una de las principales preocupaciones y, como consecuencia, la adopción se ralentiza.

El problema es que muchas organizaciones siguen guardando silencio frente a esas inquietudes. La IA no está eliminando la necesidad de talento humano. Lo que está haciendo es redefinir su aporte. Las tareas repetitivas y operativas pueden automatizarse cada vez con mayor facilidad, mientras que habilidades como el pensamiento crítico, el criterio para tomar decisiones, la creatividad y la capacidad de liderar equipos adquieren un valor aún mayor.

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Por eso, la conversación empresarial no debería centrarse únicamente en qué herramientas implementar, sino en cómo preparar a las personas para trabajar de una manera distinta.

En este escenario, el liderazgo se convierte en el factor decisivo. Las transformaciones organizacionales nunca ocurren únicamente porque existe una nueva tecnología disponible. Ocurren cuando los líderes son capaces de movilizar a sus equipos alrededor de una visión compartida. Cuando los gerentes explican con claridad hacia dónde va la organización, utilizan las herramientas que promueven y acompañan el proceso de aprendizaje, generan confianza y reducen la resistencia al cambio.

Las empresas que están obteniendo mejores resultados con Inteligencia Artificial no necesariamente son las que cuentan con mayores presupuestos. Son aquellas que han entendido que la adopción depende tanto de la cultura organizacional como de la tecnología. Empiezan con casos concretos, muestran beneficios tangibles y construyen credibilidad antes de escalar la transformación.

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En los próximos años, la IA dejará de ser un elemento diferenciador. Las herramientas serán cada vez más accesibles y estarán al alcance de prácticamente cualquier organización. Lo que marcará la diferencia será la capacidad de cada empresa para adaptarse, aprender y evolucionar más rápido que sus competidores.

Por eso, la discusión sobre Inteligencia Artificial ya no es una conversación tecnológica. Es una conversación de liderazgo. Porque al final, la tecnología puede abrir la puerta a la transformación, pero son las personas quienes deciden atravesarla.