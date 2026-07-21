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SBS advierte de apps de préstamos que usan técnicas ‘extorsivas’ para cobrar

La Superintendencia ha detectado nuevos aplicativos de celular que dan préstamos, pero que acceden a los archivos de los usuarios para ‘extorsionarlos’ con su información íntima

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No te dejes sorprender. Revisa la lista de las 13 entidades financieras que realizan estafas, según SBS.
Cuidado tu dinero: no descargues estas app. - Crédito Andina

Atención, usuarios. En salvaguarda de los intereses de la ciudadanía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierte que ha detectado nuevas entidades que vienen captando dinero del público, así como aplicativos que otorgan préstamos, sin contar con autorización.

“Algunas empresas se promueven utilizando términos como ‘financiera’, ‘cooperativa de ahorro y crédito’ o ‘Coopac’, con el propósito de hacer creer que se encuentran autorizadas y supervisadas por la SBS. Asimismo, ofrecen el pago de altos intereses como ganancia y celebran con sus clientes contratos que, incluso, son legalizados notarialmente, además de entregarles un título valor para generar la apariencia de que su dinero estaría libre de riesgos”, revela la entidad.

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Y por el lado de aplicativos de celular, revelan que estos tienen prácticas extorsivas al momento de requerir el pago de deudas, como amenazas de difundir su información personal e íntima con sus contactos.

Una nueva víctima del 'gota a gota' que pidió 300 soles de préstamo y ahora es amenazado de muerte. Video: 24 Horas

¿Cómo operan las apps extorsivas?

La SBS alerta que los aplicativos (App) detectados ofrecen y desembolsan préstamos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que los haya solicitado. “Cuando la persona descarga estas App en su teléfono celular, le exigen, como requisito previo para el otorgamiento del crédito, brindar permiso para acceder al directorio de sus contactos, fotografías y a la carpeta de videos. Así, logran recopilar y monitorear toda la información del celular del usuario”, explica.

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Así, posteriormente, al momento de requerir el pago de los préstamos, estas App incluyen cargos e intereses elevados y, aprovechando la información personal recopilada, amenazan a los usuarios con difundir, entre todos sus contactos, su supuesta condición de deudor o les atribuyen situaciones o conductas agraviantes para su honor.

Aplicativos de prestamos informales
La SBS publicó una lista de aplicativos que las personas deben evitar a toda costa. | Andina

Esta es la lista de los aplicativos que detectó la SBS:

  • Monedaya pro- Préstamo seguro
  • Mano Préstamo - Credito Rapido
  • Yapi Cash
  • Acreditaya-préstamo fácil
  • CreContigo-Préstamo Rápido
  • Sol Dinero - Prestamos Peru.

Del mismo modo, hay una serie de entidades que vienen captando dinero del público sin contar con autorización de la SBS:

  • Creditopyme Cooperando S.A.C. – ‘Financiera Cooperando’
  • Inversiones Consultora S.A. – ‘Consultora Solución Financiera’
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito La Troyca – ‘Coopac La Troyca’.
SBS clausura entidad financiera
El reciente caso de Washington Capital recuerda que la SBS alerta de entidades no autorizadas a captar dinero frecuentemente. - Crédito Composición Infobae/Andina/PNP

Cuida tu dinero

Por esto, la SBS invoca a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones necesarias al momento de ahorrar o invertir su dinero. Asimismo, recomienda no descargar ni utilizar estas App o similares, a fin de evitar poner en riesgo su información personal.

Conforme al artículo 11 de la Ley N.°26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros), toda persona, natural o jurídica, que pretenda captar o recibir dinero de terceros -en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad- y colocar dichos fondos en forma de créditos, inversión o habilitación de fondos, requiere la autorización previa de la SBS.

Cualquier consulta o denuncia, relacionada con personas o entidades que ofrecen servicios financieros sin estar registradas ante la SBS, se puede presentar a través de los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930.

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