Avistan una ballena blanca jorobada en el norte del Perú: el inusual ejemplar que cautivó a pescadores y expertos

La ballena jorobada blanca Suru se desplaza por las aguas frente a Cabo Blanco, Talara, Piura, un avistamiento documentado por operadores turísticos. (Composición: Infobae Perú)

Una majestuosa ballena blanca sorprendió en el norte del país al ser registrada mientras se desplazaba frente a las costas de Cabo Blanco, en Talara (Piura). El inusual cetáceo fue captado por pescadores y operadores turísticos, quienes quedaron sorprendidos por la singular coloración del animal, una característica poco frecuente entre las ballenas jorobadas.

El registro fue compartido el 15 de julio por el operador turístico Eligio Pingo, quien difundió las imágenes del ejemplar a través de sus redes sociales. De acuerdo con Proyecto Cetáceos Perú, se trata de una ballena jorobada blanca conocida como Suru, un ejemplar que viene siendo observado por investigadores y ciudadanos desde hace varios años.

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Una ballena jorobada blanca fue registrada frente a Cabo Blanco, en Talara (Piura), sorprendiendo a pescadores y amantes de la vida marina. Fuente: Facebook / ICARO TOURS

“Desde su primer registro en Costa Rica en 2022, Suru ha sido observada en Perú, la Antártida y Ecuador, recorriendo miles de kilómetros y recordándonos que las ballenas no conocen fronteras”, señaló la organización en sus redes sociales al informar sobre el avistamiento.

El nuevo registro frente al litoral de Piura vuelve a poner en evidencia la diversidad de especies que habitan los mares peruanos y la importancia de continuar con el monitoreo de estos animales, cuya presencia permite conocer más sobre sus rutas migratorias y comportamiento.

Suru, la ballena jorobada blanca que recorre miles de kilómetros por el Pacífico

Suru es una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) que destaca por su inusual coloración blanca. Según explicó Proyecto Cetáceos Perú, el origen de esta característica todavía es desconocido y los especialistas sospechan que podría tratarse de un macho.

La cola de la ballena jorobada blanca Suru emerge del océano Pacífico, un ejemplar que investigadores rastrean hace cinco años frente a las costas de Talara, Piura. (Foto: Proyecto Cetáceos Perú)

A través de la ciencia ciudadana, investigadores, operadores turísticos y observadores de fauna marina han podido seguir los movimientos de este cetáceo durante los últimos años. Los registros audiovisuales compartidos por diferentes personas han permitido reconstruir parte de su recorrido por el Pacífico Sudeste y la Antártida.

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La organización explicó que la historia de Suru demuestra “la conectividad entre las áreas de reproducción y alimentación de las ballenas jorobadas”, especies que realizan extensas migraciones entre aguas frías y zonas tropicales para cumplir sus ciclos de vida.

La temporada de avistamiento de ballenas en Perú se desarrolla principalmente entre julio y octubre, periodo en el que estos cetáceos llegan al litoral norte durante sus rutas migratorias.

El recorrido de la ballena blanca por el Pacífico y la Antártida

El seguimiento de Suru comenzó en octubre de 2022, cuando fue registrada por primera vez en Costa Rica. Posteriormente, el ejemplar fue observado en Perú en agosto de 2023, en la Antártida durante diciembre de 2023 y enero de 2025, y en Ecuador en junio de 2025.

Con el avistamiento frente a Cabo Blanco, la ruta de esta ballena jorobada suma un nuevo registro en aguas peruanas. Para los especialistas, estos encuentros permiten conocer cómo las ballenas se desplazan entre distintos ecosistemas marinos y refuerzan la necesidad de proteger sus hábitats.

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Proyecto Cetáceos Perú recordó que quienes tengan la oportunidad de observar ballenas durante esta temporada deben hacerlo de manera responsable: mantener distancia, evitar alterar su comportamiento y permitir que continúen su recorrido natural.

Un mapa satelital de Sudamérica y Antártida ilustra el recorrido de la ballena jorobada Suru, con puntos de observación y fechas registradas en Costa Rica, Ecuador, Perú y la Antártida. (Foto: Proyecto Cetáceos Perú)

Litoral peruano vuelve a registrar una ballena blanca desde 2023

El avistamiento frente a Cabo Blanco ocurre después de casi tres años sin registros de una ballena blanca en el litoral peruano. El último antecedente ocurrió en agosto de 2023, cuando un ejemplar de ballena jorobada blanca fue observado frente a Los Órganos, también en la región Piura.

En aquella ocasión, el equipo de Pacífico Adventures logró registrar imágenes del animal durante una jornada de observación de ballenas. El ejemplar fue bautizado como “Glaciar” y generó interés entre especialistas debido a la rareza de encontrar una ballena jorobada con una coloración completamente blanca.

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(Foto: Gustavo Carrasco Zuñiga, @gustavocarrascodp)

Los investigadores señalaron entonces que esta característica podría estar relacionada con fenómenos como el albinismo, leucismo o piebaldismo, alteraciones de la pigmentación que pueden presentarse en distintas especies animales.