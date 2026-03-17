Fonavi: Excluidos del Banco de Materiales podrían reintegrar las devoluciones este 19 de marzo

Más de 200 mil fonavistas fueron excluidos de las devolución por prestarse dinero del Banco de materiales en el marco de los pagos del Fonavi. Pero eso podría cambiar. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Mientras crece la expectativa por el pago de las devoluciones de montos en el marco del Reintegro 5 del Fonavi, el extinto fondo de vivienda al que aportaron miles de trabajadores del Estado, hay buenas noticias para los exfonavistas que fueron excluidos de ser considerados en los padrones de grupos de pago.

Como se sabe, la demanda de acción popular N°13488-2025 fue declara infundada. Esta sirvió para que la representación del Poder Ejecutivo en la Comisión Ad Hoc bloqueara a los exfonavistas que se prestaron del Banco de Materiales de integrarse a los nuevos grupos de pago de devoluciones.

En ese momento, el argumento del Gobierno fue que querían esperar a que se resolviera eso para poder discutir sobre estos exfonavistas del Banco de Materiales. Pero ahora, con este resultado legal, la representación fonavista dentro de la comisión presionará este jueves 19 de marzo para que se apruebe reincorporar a estos en la sesión.

Se aprobó el pago del Reintegro 5, pero luego no habrían más devoluciones, dada la falta del Presupuesto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Excluidos podrían reincorporarse

“Este jueves 19, la Comisión Ad Hoc sesionará tras la sentencia de la Acción Popular N°13488-2025. La justicia la declaró infundada, lo que significa que el proceso de devolución debe continuar para quienes tuvieron préstamos o electrificación. ¡No hay excusas!“, resaltó la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.

Asimismo, la asociación tiene dos pedidos sobre este caso, dado que denuncia también que se estaría bloqueando la el pago para exfonavistas que esperan devolución de sus aportes:

Piden al Presidente José María Balcázar y a la Premier Denisse Miralles separar de la función pública a funcionarios que estarían bloqueando la al grupo de exfonavistas del Banco de Materiales de reintegrar los grupos depago

Asimismo, piden que haya “compensación, no exclusión” Es decir, si los exfonavistas tienen una deuda, por haber pedido préstamos del Banco de Materiales, se plantea que eso se reste del aporte que realizaron. “Pero que se devuelva la diferencia. Excluirnos es simplemente robarnos”, denuncian.

Fonavistas se reunirán en Plaza San Martín para informar sobre el destino de los exfonavistas excluidos. - Crédito Fenaf Perú

Convocan a reunir en Centro de Lima

“Todos a la plaza San Martín. No permitamos que sigan pisoteando nuestros derechos. ¡La fuerza está en la unión!“, clama la Asociación.

Como se sabe, la Plaza San Martín suele ser el punto de reunión para los exfonavistas y comúnmente suelen hacer reuniones ahí justo un día antes de nuevas sesiones de la Comisión Ad Hoc. En este caso, así resalta la convocatoria a reunión para dar informes y coordinar:

Fecha de la reunión: Miércoles 18 de marzo

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Plaza San Martín, en el Centro de Lima.

Prepárate para cobrar. Falta poco para definir la fecha del Reintegro 5 del Fonavi. - Crédito Banco de la Nación

Reintegro 5: Lo que se sabe

Rango de edad : El padrón del grupo Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026

Cantidad de beneficiarios y monto : El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores

Fecha de pago: entre la última semana de abril y la primera de mayo se podría cobrar en el Banco de la Nación (según señaló Milla a Infobae Perú).