Más allá de las ofertas: empresas ajustan estrategias ante una demanda fragmentada, ¿qué pesa más, precio, stock o entrega?

El 70,7% de empleo informal en el país explica por qué las campañas de julio generan respuestas distintas entre los consumidores.

La campaña comercial de julio se presenta como un escenario de alto movimiento, impulsado por promociones, Fiestas Patrias y una mayor actividad en canales físicos y digitales.

Para las empresas, el desafío va más allá de ofrecer descuentos: la clave estará en alinear las estrategias comerciales con la capacidad real de respuesta, disponibilidad de productos y cumplimiento de entregas.

Un consumidor con prioridades diversas

El comportamiento de la demanda en este mes no es uniforme. Hay quienes adelantan compras, otros comparan precios y priorizan productos esenciales, mientras que algunos postergan decisiones de mayor valor.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 70,7% de la población ocupada en el país tenía empleo informal entre abril de 2024 y marzo de 2025.

PUBLICIDAD

La alerta de El Niño Costero hasta el verano de 2027 puede afectar abastecimiento, distribución, demanda regional y disponibilidad de productos.

Este indicador obliga a las empresas a analizar las misiones de compra con mayor detalle, ya que la respuesta a una misma campaña varía según los ingresos y necesidades de los hogares.

Willard Manrique, CEO de Grupo Crosland, sostiene: “El consumidor no entra al mes con una única motivación de compra. Algunos buscan celebrar, otros reponer productos del hogar, otros aprovechar una oferta y otros cuidar mejor su presupuesto”.

Así, comprender estas diferencias permite definir qué categorías priorizar, qué canales reforzar y cómo sostener promesas comerciales en precio, stock y entrega.

Entre celebraciones y abastecimiento cotidiano

El antecedente de Fiestas Patrias 2025, cuando el turismo interno movilizó a 1,88 millones de personas y generó un impacto económico de US$223 millones según Mincetur, ilustra la coexistencia de motivaciones.

PUBLICIDAD

A la par de las celebraciones, persisten compras asociadas al abastecimiento del hogar, alimentos, higiene y reposición de productos básicos. Para las empresas, identificar las compras vinculadas a celebración, oportunidad o reposición es esencial para ajustar la estrategia de canales y categorías.

La experiencia de compra en campañas comerciales se completa cuando hay stock disponible, se respeta el precio y la entrega cumple el plazo ofrecido.

El contexto climático suma una variable relevante. El Comunicado Oficial ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé que el evento continúe hasta el verano de 2027. Este entorno puede afectar el abastecimiento, la logística y la demanda regional, especialmente en rubros como hogar, movilidad y alimentación.

Con todo, la campaña de Fiestas Patrias en el Perú moverá más de S/ 4,600 millones en el sector retail, según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

PUBLICIDAD

Operación y confianza: claves en la relación con el consumidor

La experiencia del consumidor tampoco termina al concretar la compra. Cobran importancia la disponibilidad real del producto, el respeto del precio anunciado, la claridad en las condiciones y la puntualidad en la entrega.

Indecopi recuerda que toda promoción debe informar duración, unidades disponibles y restricciones, y que las condiciones deben comunicarse de forma clara.

“El descuento atrae, pero la confianza se sostiene con disponibilidad, claridad y capacidad de respuesta. Las empresas que entiendan mejor la misión de compra detrás de cada consumidor estarán mejor preparadas para convertir el interés en una relación sostenible”, concluye Manrique.

Así, julio se perfila como un mes de demanda fragmentada, donde la segmentación y la comunicación clara se convierten en las principales herramientas para responder a consumidores que evalúan con mayor detalle antes de decidir su compra.

PUBLICIDAD