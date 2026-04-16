Perú

Pensión por invalidez: SBS actualiza guía usada por juntas médicas, ¿qué cambia para los afiliados AFP?

La SBS aprueba la edición 2026 del Manual del Sistema Evaluador de Invalidez, modernizando los criterios para pensiones en el Sistema Privado de Pensiones

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invalidez
El nuevo Manual del Sistema Evaluador de Invalidez consolida todas las normas técnicas y directivas previas, eliminando la dispersión regulatoria en la evaluación de invalidez.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la edición 2026 del Manual del Sistema Evaluador de Invalidez (MSEI), documento clave para el proceso de evaluación y calificación de invalidez en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

La medida, formalizada mediante la Resolución N.° 01114-2026, busca consolidar y modernizar los criterios, lineamientos y procedimientos que determinan el acceso a una pensión de invalidez para los afiliados que han perdido capacidad laboral.

Unificación normativa y mayor predictibilidad en el proceso

Este manual es la referencia central para los comités médicos encargados de evaluar cada caso y para los afiliados que solicitan el reconocimiento de una pensión por invalidez. Hasta ahora, las disposiciones estaban dispersas en varias directivas y precisiones técnicas, lo que dificultaba su consulta y aplicación.

La nueva edición reúne en un solo instrumento normativo todas las actualizaciones emitidas desde la primera publicación, facilitando la labor tanto de los evaluadores como de los usuarios.

Fachada de la SBS
La unificación normativa facilita la consulta a afiliados, representantes legales y comités médicos del Sistema Privado de Pensiones respecto a solicitudes de pensión por invalidez.

La actualización del MSEI introduce mayor coherencia y predictibilidad en la evaluación de invalidez. Al agrupar todas las normas y criterios en un solo documento, se espera que las decisiones de los comités médicos sean más consistentes y transparentes.

Los afiliados y sus representantes legales tendrán acceso a un único texto para fundamentar sus solicitudes y para entender mejor los requisitos y el procedimiento.

La SBS destaca que la edición 2026 moderniza la calidad técnica del proceso, al incorporar mejoras y criterios que reducen el margen de discrecionalidad en la evaluación. Esto busca asegurar que cada caso sea resuelto bajo parámetros objetivos y actualizados según las mejores prácticas en materia previsional y médica.

Transparencia, consulta y fortalecimiento institucional

La consolidación de la normativa en el MSEI responde a la necesidad de mayor transparencia y acceso a la información por parte de los afiliados, aseguradoras y comités médicos.

El manual estará disponible en el portal institucional de la SBS, permitiendo una consulta más ágil y confiable para todos los actores involucrados en el proceso previsional.

dinero - soles
La edición 2026 del manual introduce nuevas mejoras técnicas y criterios de evaluación para reducir la discrecionalidad en la calificación médica de invalidez.

Con esta publicación, la SBS busca reforzar su compromiso con la legitimidad institucional y la calidad del servicio en el Sistema Privado de Pensiones, de acuerdo con un comunicado difundido este jueves.

Además, la nueva edición establece la actualización periódica del manual, garantizando que los criterios y procedimientos evolucionen junto a las necesidades del sistema y las demandas de los usuarios.

El Manual del Sistema Evaluador de Invalidez versión 2026 ya se encuentra disponible para su consulta pública en la web institucional de la SBS.

SBS intensifica control sobre casinos y apuestas en línea

De otro lado, la SBS también actualizó la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a casinos, máquinas tragamonedas y juegos en línea, bajo supervisión de Mincetur, con la Resolución SBS N.°01015-2026.

La nueva norma incorpora estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece requisitos adicionales para la designación de oficiales de cumplimiento, el reporte de operaciones sospechosas y auditoría interna.

También se amplía el alcance de las sanciones a empresas que operan juegos y apuestas a distancia. Esta actualización reemplaza al marco legal anterior y fortalece la capacidad sancionadora y preventiva en el sector.

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