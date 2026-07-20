Morgue del hospital de Comas lleva semanas sin refrigeración y con cadáveres en el patio: denuncian riesgo biológico

Un reportaje televisivo difundido el último fin de semana expuso imágenes que han generado preocupación sobre las condiciones en las que se encontraría la morgue del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ubicado en el distrito de Comas. El material mostró cadáveres y extremidades amputadas fuera de las cámaras frigoríficas, equipos que, según la denuncia, habrían permanecido inoperativos durante varias semanas, impidiendo la correcta conservación de los cuerpos.

Las imágenes también dieron pie a cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias dentro del establecimiento de salud, uno de los principales hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) que atiende a cientos de miles de personas en Lima Norte. Mientras especialistas advirtieron sobre los posibles riesgos que implica mantener cuerpos sin refrigeración, la dirección del nosocompletó anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

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¿Qué mostró el reportaje sobre la morgue del Hospital Sergio E. Bernales?

Composición: Infobae Perú

El informe periodístico registró el interior del área de morgue del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde se observaron varios cadáveres envueltos en sábanas y frazadas colocados fuera de las cámaras frigoríficas destinadas a su conservación temporal.

Durante el recorrido también fueron captadas diversas extremidades amputadas almacenadas fuera de los equipos de refrigeración, además de restos óseos ubicados en diferentes espacios del mortuorio. Según el reportaje, ninguno de los cuatro sistemas de refrigeración instalados en la morgue se encontraba funcionando al momento de la inspección.

Las imágenes muestran tableros eléctricos apagados, motores sin operar y puertas de los equipos abiertas o sin capacidad de mantener la temperatura requerida para conservar los cuerpos. De acuerdo con la denuncia periodística, esta situación habría persistido durante varias semanas.

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Otro aspecto que llamó la atención fue la presencia de cuerpos en el patio del mortuorio, expuestos al ambiente mientras permanecían a la espera de ser retirados por sus familiares o de cumplir los procedimientos correspondientes.

El reportaje también recordó que el mortuorio se encuentra ubicado a pocos metros del centro quirúrgico del hospital, una zona por la que diariamente transitan pacientes hospitalizados, familiares y personal de salud.

El Hospital Nacional Sergio E. Bernales es considerado uno de los establecimientos del Minsa con mayor capacidad de atención en Lima Norte, brindando servicios médicos a una población estimada de más de 850 mil habitantes de Comas y distritos aledaños.

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Las condiciones observadas durante el reportaje fueron analizadas por especialistas consultados para la investigación. El médico legista David Ruiz Vela explicó que la conservación adecuada de los cuerpos constituye un procedimiento indispensable dentro de cualquier establecimiento hospitalario.

Según indicó, el proceso natural de descomposición comienza poco tiempo después del fallecimiento, por lo que mantener los cadáveres en cámaras frigoríficas permite retrasar ese proceso y evitar la proliferación de insectos y otros agentes biológicos que podrían convertirse en vectores de enfermedades.

En la misma línea, el especialista en salud pública Omar Neyra señaló que los protocolos de bioseguridad establecen que los cuerpos deben permanecer refrigerados hasta ser retirados por sus familiares o mientras culminan los procedimientos correspondientes.

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Director aseguró que las cámaras funcionaban, pero rechazó mostrarlas durante la entrevista

Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Tras la difusión de las imágenes, el director del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Óscar Uchuya Maurtua, afirmó que recién tomó conocimiento de la denuncia y anunció una investigación interna para determinar si existieron fallas en el área de la morgue.

Durante la entrevista, el funcionario negó que las irregularidades descritas en el reportaje correspondieran al funcionamiento habitual del hospital. “Nosotros seguimos protocolos muy estrictos en cuanto a esa sección y no permitimos que pasen cosas como las que me estás diciendo”, sostuvo inicialmente.

Sin embargo, cuando el equipo periodístico le mostró que durante la inspección los equipos de refrigeración aparecían apagados y aseguró que las cuatro cámaras frigoríficas estaban operativas, el reportero le pidió verificar esa afirmación en ese mismo momento.

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—“¿Podemos ir a verlas con usted?”, consultó el periodista.

—“No se puede, no se puede”, respondió Uchuya.

Ante una nueva insistencia para comprobar el funcionamiento de las cámaras “en aras de la transparencia”, el director reiteró que los equipos sí estaban operativos, aunque explicó que no podía autorizar el ingreso debido a los protocolos internos del establecimiento.

El intercambio tomó mayor relevancia porque, durante el recorrido realizado por el programa, las imágenes mostraban motores apagados, tableros sin funcionamiento, ventiladores detenidos y puertas de las cámaras abiertas, una situación que contrastaba con la versión ofrecida por la autoridad del hospital.

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Finalmente, Uchuya indicó que se realizará una investigación para establecer si existió alguna falla en el área del mortuorio y determinar quiénes serían los responsables de lo ocurrido.