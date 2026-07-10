Así será el nuevo Hospital Sergio Bernales: 710 camas, 14 salas de operaciones y más de 2.400 equipos médicos

La infraestructura tendrá diez pisos, helipuerto y 492 aisladores sísmicos, tecnología diseñada para mantener la operatividad del hospital ante terremotos de gran magnitud (Créditos: Andina)

El futuro Hospital Sergio Bernales, ubicado en el distrito de Comas, avanza con un 5,7 % de ejecución y se proyecta como uno de los establecimientos de salud más grandes del país. La infraestructura, cuya inversión supera los S/1.807 millones, tendrá diez pisos, un helipuerto y capacidad para atender a más de 873.000 personas al año.

Construido sobre un terreno de 69.000 metros cuadrados, en la intersección de las avenidas Revolución y Túpac Amaru, el recinto será un establecimiento de categoría III-1, el mismo nivel de complejidad que hospitales como el Dos de Mayo y el Edgardo Rebagliati Martins. El proyecto comprende un edificio principal de diez niveles y otras edificaciones complementarias de hasta cuatro plantas destinadas a diversas áreas asistenciales.

PUBLICIDAD

Actualmente, las labores se concentran en la cimentación estructural. Para ello, tres torres grúa trasladan acero y otros materiales que permitirán conformar zapatas, plateas y pedestales, elementos fundamentales para la base del inmueble. El ingeniero José Luis Pacoticona, coordinador del proyecto ejecutado por el Ministerio de Salud mediante el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), explicó a la Agencia Andina que esta fase constituye una de las más complejas del proceso constructivo, debido a que de ella depende la estabilidad de toda la infraestructura.

El nuevo Hospital Sergio Bernales registra un avance del 5,7 % y se perfila como uno de los establecimientos de salud más grandes del Perú - Créditos: Minsa.

El especialista también informó al medio que el hospital contará con 492 aisladores sísmicos, dispositivos que absorberán parte de la energía generada durante un terremoto para reducir el impacto sobre la edificación y minimizar posibles daños estructurales. Esta tecnología busca mantener la operatividad del establecimiento frente a un evento de gran magnitud.

PUBLICIDAD

Mientras avanzan las obras, la atención en el actual Hospital Sergio Bernales continuará desarrollándose con normalidad. El establecimiento, que brinda servicios desde 1966, registra alrededor de 290.000 atenciones al año entre consultas externas, procedimientos médicos y prestaciones no médicas. Cuando la nueva infraestructura entre en funcionamiento, se espera que la cobertura anual supere las 873.000 asistencias, beneficiando a vecinos de Comas, Carabayllo, Puente Piedra y otros distritos cercanos.

El nuevo complejo dispondrá de 16 Unidades Productoras de Servicios de Salud, entre ellas emergencia general, emergencia pediátrica, hospitalización, cuidados intensivos, hemodiálisis, rehabilitación y pediatría. Asimismo, contará con 14 salas de operaciones, tres salas de parto, 53 consultorios médicos, 20 consultorios no médicos y 35 ambientes destinados a diversos procedimientos.

PUBLICIDAD

El hospital será de categoría III-1, el mismo nivel de complejidad que los hospitales Dos de Mayo y Edgardo Rebagliati Martins - Créditos: Minsa.

A ello se sumarán 710 camas hospitalarias, más de 2.400 equipos biomédicos, siete ambulancias, dos modernas centrales de oxígeno con capacidad de 40 metros cúbicos por hora, además de mobiliario clínico y administrativo. El proyecto también contempla la implementación de un comedor y una guardería para el personal.

Sobre la modalidad de ejecución, Pacoticona señaló a la Agencia Andina que la construcción se desarrolla bajo la metodología Fast Track, un sistema que permite elaborar el expediente técnico de manera paralela al avance de la obra. Según precisó, este mecanismo reduce considerablemente los tiempos de ejecución frente al modelo tradicional, en el que primero se culmina toda la documentación técnica y posteriormente se inicia la edificación.

PUBLICIDAD

El coordinador añadió que el proyecto se ejecuta mediante un contrato Estado a Estado entre Perú y Francia, modalidad que busca garantizar estándares internacionales de calidad durante el desarrollo de una de las inversiones más importantes del sector Salud en el ámbito nacional.