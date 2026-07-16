Keiko Fujimori visitó Palacio de Gobierno: “estamos preparándonos para que tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”

El Presidente Balcázar y la Presidenta Electa Keiko Fujimori realizan una declaración conjunta en el Palacio de Gobierno. Ambos se encuentran de pie detrás de atriles, con banderas peruanas de fondo. Esta actividad oficial de prensa aborda el proceso de transición presidencial y el traspaso del poder, incluyendo la recepción de información ministerial y la preparación para asumir el gobierno. Se mencionan los desafíos del fenómeno El Niño y la delincuencia. El evento es cubierto por tvpe Noticias.

El presidente de Perú José María Balcázar recibió en Palacio de Gobierno a la presidenta electa Keiko Fujimori para revisar el proceso de traspaso de mando y, según dijo, para abrir un clima político distinto.

Durante una conferencia de prensa al interior de la sede del Ejecutivo, Balcázar afirmó que conversó con Keiko Fujimori sobre “la transferencia que está en marcha” y planteó que el próximo Ejecutivo “pueda ser un gobierno de conciliación, de una amplia base que llegue a consensuar pareceres democráticos en el país”.

En la declaración conjunta, Balcázar sostuvo que la administración saliente ya activó el envío de documentación. “Cada ministerio está cumpliendo con entregar la información correspondiente”, señaló, y resumió su gestión en el tiempo que estuvo en el cargo: “Los 5 meses que hemos estado en el poder… hemos hecho algunas obras muy puntuales y no se ha podido hacer más por el corto tiempo”.

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El presidente José María Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori ofrecen una declaración conjunta. Ambos figuran de pie en podios individuales dentro del Palacio de Gobierno, con banderas peruanas detrás. Esta actividad oficial en vivo aborda temas relacionados con la transferencia de poder. La presentación tiene lugar en un entorno formal, consistente con una conferencia de prensa o un acto protocolar gubernamental. Este registro es una cobertura de evento.

Fujimori confirmó que la reunión tuvo un carácter formal y la presentó como un mensaje institucional. “Después de muchos años, regreso a Palacio de Gobierno”, dijo, y describió el encuentro como “una reunión cordial, de mucho respeto, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre nosotros”.

La presidenta electa ubicó el intercambio en el marco de la democracia peruana y relativizó la permanencia en el poder. “Todo proceso de transición significa el traspaso del poder, y el poder es pasajero”, afirmó ante los periodistas, al tiempo que informó que su equipo ya recibe informes sector por sector. “Estamos en esos procesos de recibir la información de cada ministerio”.

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Los plazos y prioridades del próximo gobierno

Sobre el horizonte de su gestión, Fujimori remarcó que el mandato será de 5 años y vinculó esa duración con la responsabilidad del relevo institucional: “Entendemos también que nos encargaremos de llevar las riendas del gobierno por 5 años. Luego nos tocará hacer esta misma misión que hoy nos está dando el presidente Balcázar”.

Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

La presidenta electa también precisó el hito de inicio del nuevo gobierno. “Estamos preparándonos para que a partir del 28 de julio tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”, declaró, un día después de recibir sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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En materia de prioridades, Fujimori mencionó dos preocupaciones inmediatas: “Nos preocupa, sí, la llegada del fenómeno El Niño”, dijo, y agregó que “tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden”.

Al cerrar, Balcázar afirmó que la visita se realizó según lo acordado y expresó un deseo de éxito para la próxima administración: “Le auguro muchos éxitos a su gobierno”.

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla sobre los obstáculos superados y su visión de futuro para el Perú. Un mensaje de convicción, unidad y esperanza por un país más inclusivo para los peruanos históricamente postergados. (Crédito: Canal N)

Keiko Fujimori pidió la reconciliación nacional

Luego de recibir sus credenciales, durante un discurso al país, Keiko Fujimori dirigió un mensaje tanto a sus simpatizantes como a quienes no respaldaron su candidatura en el que sostuvo que el país debe dar por concluida la etapa electoral y concentrar sus esfuerzos en construir consensos.

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“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.