Keiko Fujimori visitó Palacio de Gobierno: “estamos preparándonos para que tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”

El presidente de Perú José María Balcázar recibió en Palacio de Gobierno a la presidenta electa Keiko Fujimori para revisar el proceso de traspaso de mando y, según dijo, para abrir un clima político distinto.
Durante una conferencia de prensa al interior de la sede del Ejecutivo, Balcázar afirmó que conversó con Keiko Fujimori sobre “la transferencia que está en marcha” y planteó que el próximo Ejecutivo “pueda ser un gobierno de conciliación, de una amplia base que llegue a consensuar pareceres democráticos en el país”.
En la declaración conjunta, Balcázar sostuvo que la administración saliente ya activó el envío de documentación. “Cada ministerio está cumpliendo con entregar la información correspondiente”, señaló, y resumió su gestión en el tiempo que estuvo en el cargo: “Los 5 meses que hemos estado en el poder… hemos hecho algunas obras muy puntuales y no se ha podido hacer más por el corto tiempo”.
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Fujimori confirmó que la reunión tuvo un carácter formal y la presentó como un mensaje institucional. “Después de muchos años, regreso a Palacio de Gobierno”, dijo, y describió el encuentro como “una reunión cordial, de mucho respeto, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre nosotros”.
La presidenta electa ubicó el intercambio en el marco de la democracia peruana y relativizó la permanencia en el poder. “Todo proceso de transición significa el traspaso del poder, y el poder es pasajero”, afirmó ante los periodistas, al tiempo que informó que su equipo ya recibe informes sector por sector. “Estamos en esos procesos de recibir la información de cada ministerio”.
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Los plazos y prioridades del próximo gobierno
Sobre el horizonte de su gestión, Fujimori remarcó que el mandato será de 5 años y vinculó esa duración con la responsabilidad del relevo institucional: “Entendemos también que nos encargaremos de llevar las riendas del gobierno por 5 años. Luego nos tocará hacer esta misma misión que hoy nos está dando el presidente Balcázar”.
La presidenta electa también precisó el hito de inicio del nuevo gobierno. “Estamos preparándonos para que a partir del 28 de julio tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”, declaró, un día después de recibir sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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En materia de prioridades, Fujimori mencionó dos preocupaciones inmediatas: “Nos preocupa, sí, la llegada del fenómeno El Niño”, dijo, y agregó que “tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden”.
Al cerrar, Balcázar afirmó que la visita se realizó según lo acordado y expresó un deseo de éxito para la próxima administración: “Le auguro muchos éxitos a su gobierno”.
Keiko Fujimori pidió la reconciliación nacional
Luego de recibir sus credenciales, durante un discurso al país, Keiko Fujimori dirigió un mensaje tanto a sus simpatizantes como a quienes no respaldaron su candidatura en el que sostuvo que el país debe dar por concluida la etapa electoral y concentrar sus esfuerzos en construir consensos.
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“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.
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