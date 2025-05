¿Quién es Edwin Guerrero? La historia del dueño de Corazón Serrano y su polémico historial amoroso

Edwin Guerrero, productor de Corazón Serrano, ha sido figura clave en la cumbia peruana y protagonista de varias controversias.

Edwin Guerrero Neira es una de las figuras más influyentes de la cumbia peruana contemporánea. Productor, músico y cofundador de Corazón Serrano, es considerado el artífice del crecimiento y modernización de la popular agrupación piurana. Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por controversias, especialmente relacionadas con su historial amoroso, que ha sido objeto de atención mediática y de las redes sociales en los últimos años.

¿Quién es Edwin Guerrero?

Nacido en Piura, Edwin Guerrero forma parte de la familia Guerrero Neira, fundadora de la agrupación musical Los Hermanos Guerrero Neira, que más adelante se transformó en Corazón Serrano, un ícono de la cumbia norteña. En los inicios del grupo, Edwin se desempeñaba como cantante y productor, mientras que sus hermanos y hermanas —como Yrma y Edita Guerrero— cumplían otros roles musicales.

Desde su fundación en 1993, la agrupación atravesó múltiples etapas: desde la interpretación de cumbia sanjuanera y covers de temas populares hasta convertirse en una de las bandas de cumbia más influyentes del Perú. Su éxito creció exponencialmente con la llegada de voces femeninas como Lesly Águila, Thamara Gómez, Ana Lucía Urbina, Nickol Sinchi, entre otras.

Edwin Guerrero ha sido pieza clave en las decisiones artísticas y administrativas de la orquesta, gestionando alianzas con medios, castings de talentos y renovaciones estilísticas. En los últimos años, ha preferido mantenerse tras bambalinas, aunque su nombre volvió a los titulares por motivos personales.

¿Quiénes han sido las parejas de Edwin Guerrero?

Edwin Guerrero estuvo casado durante 15 años con Daniela Centurión Latorre, con quien tuvo tres hijos. La pareja se divorció poco antes de 2017, en medio de rumores que vinculaban al productor con una de las vocalistas de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina.

Poco después, en una transmisión en vivo, la madre de Edwin Guerrero confirmó sin querer que su hijo mantenía una relación con Ana Lucía Urbina. Ante ello, el productor lo confirmó públicamente: ”Estoy divorciado hace unos años. La relación con la madre de mis hijos es cordial, cumplo con mis pequeños, todo está bien por esa parte”, dijo.

Su relación con Ana Lucía Urbina se consolidó al punto de que la pareja vivió junta durante la cuarentena por la COVID-19 en 2020, e incluso hablaron de un posible matrimonio. “El amor se construye, se cuida. Por ahora estamos bien; Dios nos lo dirá más adelante”, escribió la cantante de cumbia en sus redes sociales.

Sin embargo, el romance atravesó altibajos. En 2021 se separaron, y no fue hasta inicios de 2024 que se reconciliaron. Según contó Ana Lucía Urbina en un live de TikTok, Guerrero estaba en una relación con otra persona cuando retomaron el contacto. “Yo le dije: ‘Tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar’. Y él me dijo: ‘Cásate conmigo‘. Y terminó con esa persona”, relató.

La pareja volvió brevemente y Ana Lucía Urbina quedó embarazada, pero lamentablemente perdió al bebé. Esa tragedia marcó el fin definitivo de su vínculo sentimental. “Cuando yo salí embarazada y perdí a mi bebé, terminamos. Él puede hacer su vida como se le dé la gana”, dijo la vocalista de Corazón Serrano con dolor.

Sin embargo, la relación entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina ya se había comenzado a desmoronar antes de la pérdida, debido a la aparición de una tercera persona. Aunque la cantante prefirió no revelar la identidad de esa figura, lanzó varias indirectas durante una transmisión en vivo.

“No voy a decir quién fue. Yo pienso que los hombres no son tontos, son inteligentes, ven cada persona... quién es y para qué es. Las mujeres saben qué persona es para presumir y qué persona es para esconderse”, expresó Ana Lucía, dejando entrever que la ruptura también tuvo un trasfondo de deslealtad.

Ana Lucía Urbina revela por qué se separó de Edwin Guerrero | TikTok/@fernandoleonartista

En mayo de 2025, Edwin Guerrero volvió a ser noticia luego de que la tiktoker Alina Loja, conocida como Reyna Colibrí, revelara en ‘Magaly TV La Firme’ que mantuvo un romance con él. Según la influencer, todo comenzó cuando buscaba una oportunidad en el grupo y el empresario se le insinuó. “Me robó los besos. Me dejé llevar por el momento”, afirmó.

La creadora de contenido también mostró capturas de conversaciones íntimas y un presunto yapeo de S/50 para la pastilla del día siguiente.

Alina aseguró que Edwin Guerrero le negó tener una relación con Ana Lucía Urbina e incluso negó que la cantante estuviera embarazada. “Ella no está conmigo, tiene su enamorado... nosotros no estamos”, se escucha decir al productor en un audio. Además, compartió mensajes íntimos donde él le escribía: “Me quisiera transportar a tu cama” o “Dormir de costaditos, abrazado a ti”.

Tras el escándalo, Guerrero emitió un comunicado en el que no negó los audios, pero los calificó como “sacados de contexto”. “Ofrezco una sincera disculpa a la señorita Urbina y a todas las personas que hayan podido verse afectadas por esta situación”, expresó. Además, envió una carta notarial a Alina Loja, advirtiéndole de acciones legales por difamación agravada si continúa difundiendo sus conversaciones privadas.

¿Edwin Guerrero y Kiara Lozano?

Los rumores sobre una posible relación entre Edwin Guerrero, productor general de Corazón Serrano, y Kiara Lozano, una de las vocalistas más populares de la agrupación, han generado gran revuelo en redes sociales. La especulación cobró fuerza luego de que Ana Lucía Urbina, expareja del empresario, dejara entrever en un live de TikTok que ambos estarían involucrados sentimentalmente.

Durante una reciente entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, la tiktoker Alina Loja fue consultada sobre el tema y confirmó que también había escuchado estos comentarios cuando mantenía contacto con el empresario. Incluso reveló que llegó a preguntarle directamente si era cierto. “Yo eso se lo pregunté, le dije que en TikTok lo vinculaban con Kiara. Él me dijo que eso era mentira”, señaló.

Además, Alina compartió parte de lo que le respondió Edwin Guerrero para desmentir el vínculo: “Kiara es una chica muy humilde. Es cristiana al igual que tú. No sé por qué tiene muchos haters, pero a pesar de eso, las canciones que saca con nosotros es tendencia”.

