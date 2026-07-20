Niño de 8 años muere por disparo de un policía en una intervención deficiente en Huacho

- Buenos Días Perú

Un disparo efectuado durante una intervención policial provocó la muerte de un niño de ocho años en Huacho, generando conmoción en la comunidad y demandas de justicia por parte de la familia. El menor, identificado como Junior, falleció tras recibir el impacto de una bala disparada por un agente del escuadrón de emergencia de la Policía Nacional del Perú. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en la calle Indacochea, cuando el niño retornaba a su domicilio junto a su madre tras asistir a una feria local.

El accidente y la intervención policial

La jornada del niño y su madre había comenzado con una visita a la feria de Huaura. Al regresar, ambos viajaban en una mototaxi que, por causas aún no esclarecidas, se volcó sobre la Avenida Mercedes Indacochea. Testigos reportaron que minutos después del accidente arribaron al lugar serenos municipales y agentes de la PNP, quienes procedieron a intervenir a las personas involucradas para realizarles el dosaje etílico.

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Durante la intervención se produjo un altercado verbal entre algunos de los presentes y los efectivos policiales. En ese contexto, el suboficial Luis Nazario Chumbe accionó su arma de fuego. Según las primeras versiones, el proyectil habría rebotado en el lugar antes de impactar en la cabeza del menor, aunque estos detalles permanecen bajo investigación.

Niño de 8 muere por disparo de un policía en una deficiente intervención en Huacho - Buenos Días Perú

El traslado y el desenlace

Tras el disparo, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Huacho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria en la capital. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, las heridas resultaron fatales. La familia relató que el niño sangraba profusamente y permanecía inconsciente tras el disparo. “Hijo, levántate, levántate”, se escuchó clamar a su madre en medio de la desesperación.

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Reclamos de justicia y conmoción local

La muerte de Junior provocó consternación en la comunidad educativa del colegio “Pasitos de Jesús” en el distrito de Hualmay, donde cursaba la primaria. Compañeros, docentes y vecinos expresaron su pesar y acompañaron el pedido de la familia para que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se sancione a los responsables. Los deudos exigen que se realice una exhaustiva investigación que establezca si existieron irregularidades o exceso en el uso de la fuerza por parte de la PNP.

Madre del menor - Buenos Días Perú

Investigación y protocolos en debate

El caso ha quedado a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que deberán determinar cómo sucedieron los hechos y si se respetaron los procedimientos establecidos en las normas sobre el uso de la fuerza. El Decreto Legislativo N.º 1186 regula los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos policiales.

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Las pericias balísticas y las declaraciones de los testigos serán determinantes para esclarecer si el disparo fue producto de una acción imprudente o si existieron factores adicionales que contribuyeron a la tragedia.

Posible aplicación del fuero militar policial

En el contexto legislativo reciente, el Congreso aprobó una modificación al Código Penal Militar Policial y al Nuevo Código Procesal Penal para fortalecer la competencia de la jurisdicción militar policial en delitos cometidos por policías en ejercicio de funciones. Según esta norma, determinados hechos ocurridos durante acciones de servicio podrían ser conocidos de manera preferente por el fuero militar policial.

De confirmarse que el disparo se produjo “en acto del servicio”, el proceso contra el agente involucrado podría tramitarse bajo esta jurisdicción, evitando la duplicidad de investigaciones en la vía ordinaria y militar policial. La normativa prevé sanciones más severas para casos en que la actuación policial derive en la muerte de una persona, especialmente si se acredita colaboración con organizaciones criminales o abuso de función.

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La decisión final sobre la competencia recaerá en la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá resolver si este caso corresponde al fuero ordinario o al militar policial, según los resultados de la investigación y la interpretación de las leyes vigentes.