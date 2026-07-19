Perú

Así se vivió la final del Mundial 2026 en Lima y el triunfo de España sobre Argentina: ¿a quién apoyaron los peruanos?

Cientos de aficionados se reunieron en el parque Kennedy de Miraflores para vivir la final del Mundial 2026, que consagró a España ante Argentina en una jornada cargada de emoción y sin incidentes

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Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Hinchas españoles celebrandoen Lima - Foto: Carlos Díaz

En Lima, la final del Mundial 2026 reunió a cientos de personas en el corazón del distrito de Miraflores, donde la emoción se apoderó de los aficionados que presenciaron el triunfo de España sobre Argentina. El parque Kennedy se transformó en un punto de encuentro para seguidores de ambos equipos, que acudieron con banderas, camisetas y cánticos, en una jornada que terminó sin incidentes.

Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Hinchas españoles celebrandoen Lima - Foto: Carlos Díaz

En Lima, la final del Mundial 2026 reunió a cientos de personas en el corazón del distrito de Miraflores, donde la emoción se apoderó de los aficionados que presenciaron el triunfo de España sobre Argentina. El parque Kennedy se transformó en un punto de encuentro para seguidores de ambos equipos, que acudieron con banderas, camisetas y cánticos, en una jornada que terminó sin incidentes.

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Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Hinchas españoles celebrandoen Lima - Foto: Carlos Díaz

El ambiente en el parque Kennedy: pasión y color en Miraflores

Desde antes del mediodía, los alrededores del parque Kennedy recibieron a hinchas enfundados en la camiseta de Argentina. La gran mayoría de los presentes eran peruanos que apoyaban a la selección albiceleste, aunque también asistieron varios ciudadanos argentinos. En contraste, un grupo numeroso de seguidores de España se ubicó en la zona más alejada de la pantalla gigante instalada cerca de la calle Schell.

Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Hinchas españoles celebrandoen Lima - Foto: Carlos Díaz

Ambas parcialidades realizaron un pasacalle previo al inicio del partido. En el caso de los simpatizantes argentinos, las banderas con la imagen de Diego Armando Maradona y Lionel Messi destacaban sobre el resto. El festejo y la tensión se mezclaban en cada rincón, mientras la expectativa crecía a medida que se acercaba la hora del encuentro.

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Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Hinchas españoles celebrandoen Lima - Foto: Carlos Díaz

Hinchas españoles y argentinos, separados por la pasión

Los aficionados de España, en su mayoría europeos residentes o visitantes, llevaron camisetas y banderas de su país, posicionándose cerca del área del parque conocida por albergar gatos. Durante el partido, los seguidores españoles mostraron nerviosismo y esperanza hasta el gol decisivo que llegó en el segundo tiempo extra. Los hinchas de Argentina, por su parte, alentaron con intensidad y sufrieron con cada ataque rival.

Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina (Carlos Díaz)

A pesar de la intensidad, la convivencia se mantuvo pacífica. No se registraron incidentes ni peleas importantes durante la jornada, lo que permitió vivir el evento como una verdadera celebración deportiva que se trasladó a la calle San Ramón, conocida como calle de las Pizzas.

Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina (Carlos Díaz)

El partido: dominio español y emoción hasta el final

Los primeros minutos del partido fueron de tanteo, con largas posesiones alternadas y sin ocasiones claras para ninguno de los equipos. Tanto Unai Simón como Emiliano “Dibu” Martínez apenas intervinieron en el inicio. El primer aviso serio llegó del lado español gracias a una jugada de Dani Olmo y Lamine Yamal, que exigió una gran reacción del arquero argentino.

Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina (Carlos Díaz)

La polémica apareció antes de los diez minutos, cuando un bloqueo de Alexis Mac Allister sobre Pedro Porro generó reclamos de los españoles, aunque el árbitro dejó seguir. El partido se desarrolló con un ritmo lento, condicionado por el césped irregular y el calor intenso en Estados Unidos, sede de la final.

Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina
Final del Mundial 2026 en Lima: Hinchas peruanos y extranjeros con la camiseta de España y Argentina (Carlos Díaz)

Pese al control español, Argentina buscó sus oportunidades con jugadas individuales de sus extremos y respuestas defensivas sólidas. El partido se mantuvo igualado hasta el segundo tiempo extra, cuando un ataque de España culminó con el gol que selló el resultado y desató la euforia de sus seguidores.

Una multitud de fanáticos de la Selección Argentina se reúne para alentar al equipo con cánticos llenos de pasión. Al ritmo de "cada día te quiero más", demuestran su amor incondicional por la albiceleste. - Carlos Díaz

Celebración y despedida: la segunda estrella para España

Tras el pitazo final, la selección de España celebró la obtención de su segunda Copa del Mundo. La entrega del trofeo estuvo a cargo de Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El equipo liderado por Lamine Yamal recibió la copa ante la emoción de los jugadores y el llanto de Lionel Messi, quien se estaría despidiendo de los mundiales, cerrando una carrera futbolística extraordinaria.

Un grupo de aficionados de la selección española de fútbol celebra con gran entusiasmo en la calle. Vistiendo las camisetas de su equipo y ondeando banderas, cantan al unísono "Yo soy español, español, español". - Carlos Díaz

La jornada en Lima reflejó la pasión del fútbol y la diversidad de sus aficionados, en un evento que reunió a peruanos, argentinos y españoles bajo un mismo entusiasmo por el deporte.

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