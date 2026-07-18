El virus que parece un resfrío pero puede ser mortal en bebés: Minsa aplicará nueva inmunización contra el VSR

MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)

Lo que al inicio puede parecer un simple resfrío puede convertirse en una emergencia médica para los bebés más pequeños. El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) es una de las principales causas de hospitalización por infecciones respiratorias graves en menores de un año y puede avanzar rápidamente hasta comprometer los bronquios y pulmones.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Perú se estiman alrededor de 135 mil casos de VSR al año, muchos de ellos sin un diagnóstico oportuno debido a que sus primeros síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias. Solo durante el 2026 se han reportado 3.700 casos confirmados y 19 fallecidos asociados a este virus.

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Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció hace unos días la llegada de 79.075 dosis gratuitas de un anticuerpo monoclonal contra el VSR, una nueva forma de protección dirigida a los recién nacidos y bebés menores de seis meses, grupo considerado de mayor riesgo frente a complicaciones graves.

Las dosis fueron distribuidas en los establecimientos de salud del Minsa y EsSalud a nivel nacional, según informó la entidad sanitaria.

¿Por qué el VSR representa un riesgo para los bebés?

El VSR suele comenzar con síntomas similares a los de un resfrío común: congestión nasal, tos, fiebre leve o irritabilidad. Sin embargo, en los bebés pequeños la infección puede evolucionar rápidamente y provocar bronquiolitis o neumonía, debido a que sus vías respiratorias son más pequeñas y su sistema inmunológico aún está en desarrollo.

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La pediatra infectóloga Dra. Theresa Ochoa explicó que este virus es responsable de hasta el 80% de las hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de un año.

Recién nacidos en Perú recibirán protección inmediata contra el VSR. (Foto: Agencia Andina)

“Muchos padres no conocen este virus porque sus síntomas iniciales parecen un resfrío, pero puede agravarse en cuestión de horas. Los bebés menores de seis meses no tienen un sistema inmune maduro para defenderse solos”, señaló la especialista.

¿Qué es el anticuerpo monoclonal contra el VSR?

A diferencia de una vacuna tradicional, que estimula al organismo para que produzca sus propias defensas, el anticuerpo monoclonal entrega directamente las defensas necesarias para combatir el virus, por lo que brinda protección inmediata.

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“Mientras una vacuna necesita tiempo para generar defensas, el anticuerpo monoclonal se las entrega ya listas. Es una protección inmediata justo cuando más la necesitan”, indicó Ochoa.

Esta estrategia utiliza nirsevimab, un anticuerpo monoclonal diseñado para reducir el riesgo de enfermedad grave causada por el VSR.

¿Quiénes recibirán esta protección?

Según la norma técnica del Ministerio de Salud, la inmunización estará dirigida a:

Recién nacidos.

Bebés menores de seis meses, debido a que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones por el virus.

La aplicación consiste en una sola dosis mediante una inyección en el muslo del bebé. Además, puede administrarse junto con otras vacunas del esquema regular de inmunización.

¿Cómo reconocer cuándo un bebé necesita atención médica?

Aunque el VSR puede confundirse con un resfrío, existen señales de alerta que requieren una evaluación médica inmediata, como:

Dificultad para respirar.

Respiración rápida o hundimiento de las costillas.

Coloración azulada en labios o piel.

Rechazo de alimentos o dificultad para alimentarse.

Somnolencia excesiva o decaimiento.

La especialista recordó que actualmente no existe un tratamiento específico contra el VSR, por lo que la prevención es la principal herramienta para reducir los casos graves.

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“La llegada de las dosis del anticuerpo monoclonal Nirsevimab y la implementación de esta estrategia de inmunización son un gran avance. Ahora el siguiente paso está en manos de los padres y cuidadores de recién nacidos y bebés menores de seis meses”, concluyó la pediatra.

Las familias podrán consultar los puntos de aplicación a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y los establecimientos autorizados.