Clases gratis de Excel, Power BI, entre otros: conoce los horarios y las materias disponibles

La Municipalidad de La Victoria ofrecerá cursos virtuales gratuitos con el Instituto Peruano de Negocios - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de La Victoria anunció el lanzamiento de una serie de cursos gratuitos, en alianza con el Instituto Peruano de Negocios, dirigidos a personas mayores de 18 años.

La iniciativa, según informó la comuna, busca ampliar el acceso a capacitaciones mediante un formato virtual con clases en vivo.

De acuerdo con la convocatoria, las sesiones se dictarán por Zoom y estarán a cargo de docentes especialistas, con el apoyo de asistentes especializados durante el desarrollo de las clases.

El programa también contempla la entrega de materiales virtuales y un componente orientado a la empleabilidad. Para informes, se habilitaron los números de WhatsApp 922 014 467 y 920 566 080.

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Los participantes tendrán acceso a capacitaciones sobre empleabilidad con contenidos diseñados para fortalecer sus competencias y responder a las demandas del mercado laboral - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los cursos y horarios disponibles?

Inicio: 20 de julio

Experto en Excel (básico–intermedio–avanzado) — lunes a viernes (5:00 p. m. a 7:00 p. m.)

Microsoft Power BI (intermedio) — lunes a jueves (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

Marketing y Publicidad Digital — lunes a jueves (5:00 p. m. a 6:45 p. m.)

Administración y Contabilidad — lunes a viernes (6:15 p. m. a 8:15 p. m.)

Supervisor SSOMA — lunes a jueves (6:15 p. m. a 8:15 p. m.)

Asistente Logístico — lunes a viernes (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

Inicio: 27 de julio

Diseño Gráfico: Adobe Illustrator (intermedio) — lunes, jueves, viernes y sábado (5:00 p. m. a 6:45 p. m.)

Python básico — lunes, jueves, viernes y sábado (7:00 p. m. a 8:30 p. m.)

Microsoft Excel (básico e intermedio) — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)

Administración y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (5:00 p. m. a 6:45 p. m.)

Macros en Microsoft Excel — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)

Asistente de Tesorería y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

La convocatoria informó que las personas inscritas tendrán acceso a clases en vivo y a recursos complementarios. El esquema, según se indicó, incorpora un enfoque orientado a la empleabilidad, con acompañamiento y soporte a lo largo de las sesiones virtuales.

Entre los beneficios anunciados se incluyen capacitaciones alineadas con las demandas del mercado laboral, disponibilidad de materiales digitales y participación de especialistas. La municipalidad y la institución aliada añadieron que el programa también prevé el apoyo de asistentes especializados.

¿Por qué es importante estudiar Excel?

Permite ahorrar tiempo al automatizar tareas repetitivas con fórmulas, funciones y atajos, en lugar de hacerlo “a mano”.

Ayuda a analizar datos: filtrar, ordenar, resumir y detectar patrones para tomar decisiones con sustento.

Facilita la elaboración de reportes claros con tablas dinámicas y gráficos, útiles para jefaturas, clientes o auditorías internas.

Mejora la precisión: reduce errores de cálculo y ordenamiento cuando se usa correctamente.

Es útil en múltiples áreas: administración, contabilidad, logística, recursos humanos, ventas, marketing y operaciones.

Aumenta la empleabilidad: muchas convocatorias piden Excel básico, intermedio o avanzado como requisito.

Permite integrar información de distintas fuentes y trabajar con bases de datos pequeñas o medianas sin software especializado.

Es una base práctica para aprender herramientas de análisis como Power BI y otros sistemas de gestión.