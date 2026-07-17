Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del viernes 17 de julio de 2026

El mapa satelital del Perú muestra las regiones de Ica, Lima y Arequipa señaladas con puntos rojos, indicando áreas con sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el 17 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú experimentó una jornada de actividad sísmica con seis eventos registrados en menos de quince horas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los sismos se concentraron en la costa central y sur, así como en la región amazónica, con magnitudes comprendidas entre 3.4 y 4.3. Las autoridades informaron que la mayoría de los movimientos solo se percibieron levemente por la población.

Los epicentros se localizaron cerca de localidades como Ancón, Ica, Aplao, San Juan de Marcona y Oxapampa, con profundidades que oscilaron entre los 15 y los 48 kilómetros. La actividad sísmica, frecuente en el territorio nacional debido a la interacción de placas tectónicas en el Cinturón de Fuego del Pacífico, no generó emergencias ni interrupciones en los servicios básicos.