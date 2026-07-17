Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del viernes 17 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú registró seis sismos de baja y moderada magnitud en distintas regiones del país durante el 16 de julio de 2026, sin reportarse daños ni víctimas. Los movimientos se percibieron principalmente en Lima, Ica, Arequipa y Pasco

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Fotografía satelital del mapa de Perú con tres puntos rojos en la costa, el logo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 17 de julio de 2026.
El mapa satelital del Perú muestra las regiones de Ica, Lima y Arequipa señaladas con puntos rojos, indicando áreas con sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el 17 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú experimentó una jornada de actividad sísmica con seis eventos registrados en menos de quince horas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los sismos se concentraron en la costa central y sur, así como en la región amazónica, con magnitudes comprendidas entre 3.4 y 4.3. Las autoridades informaron que la mayoría de los movimientos solo se percibieron levemente por la población.

Los epicentros se localizaron cerca de localidades como Ancón, Ica, Aplao, San Juan de Marcona y Oxapampa, con profundidades que oscilaron entre los 15 y los 48 kilómetros. La actividad sísmica, frecuente en el territorio nacional debido a la interacción de placas tectónicas en el Cinturón de Fuego del Pacífico, no generó emergencias ni interrupciones en los servicios básicos.

12:19 hsHoy

Vuelve a temblar el sur

Un sismo de magnitud 4.0 se registró el 17 de julio de 2026 a las 04:16 hora local, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 29 kilómetros al noreste de Castrovirreyna, en la provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica, con una profundidad de 95 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron latitud -13.09 y longitud -75.14.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas tras este movimiento sísmico. Las autoridades recomiendan a la población permanecer informada y seguir las indicaciones oficiales ante cualquier eventualidad relacionada con nuevos eventos sísmicos.

12:17 hsHoy

Sismo en Arequipa

Un sismo de magnitud 3.8 se registró el 17 de julio de 2026 a la 01:41 hora local, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 26 kilómetros al suroeste de Chala, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, con una profundidad de 29 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron latitud -16.08 y longitud -74.34.

La intensidad del temblor alcanzó II-III en Chala, según los registros oficiales. Esto indica que el movimiento fue percibido de forma leve a moderada por la población local. No se han reportado daños materiales ni personas afectadas tras este evento sísmico. Las autoridades recomiendan estar atentos a los comunicados oficiales y mantener la calma ante posibles réplicas.

12:12 hsHoy

Ica registra un sismo más

Un sismo de magnitud 3.6 se registró el 17 de julio de 2026 a las 00:36 hora local, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al sur de Ica, en la región Ica, con una profundidad de 42 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron latitud -14.36 y longitud -75.68.

La intensidad del temblor fue calificada como II-III en la ciudad de Ica, lo que indica una percepción leve a moderada por parte de la población local. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas a raíz de este movimiento telúrico. Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante posibles réplicas.

12:09 hsHoy

Causas geológicas y ubicación de los últimos sismos

De acuerdo con especialistas del Instituto Geofísico del Perú, los sismos se producen por el choque constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esta fricción genera acumulación de energía que se libera en forma de terremotos, con epicentros frecuentes cerca de la costa y en el interior del territorio nacional.

Durante el mes de julio se han registrado movimientos de magnitud 3.6 en La Tinguiña (Ica) y Camisea (Cusco), así como otro de magnitud 5.4 en Huayhuahuasi (Espinar, Cusco), Chila (Lima) de 4.3. La profundidad y la cercanía de estos sismos determinaron la intensidad con la que fueron percibidos por la población.

Varias personas agachadas en una calle urbana de Perú, protegidas junto a edificios y bajo un banco, con carteles del IGP y "SIMULACRO" en una pared.
Residentes de una zona urbana en Perú se agachan para protegerse durante un simulacro de sismo, con carteles del IGP y “SIMULACRO” visibles en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:09 hsHoy

El cinturón de fuego y la recurrencia sísmica en Perú

Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geográfica donde ocurre aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo. Este contexto obliga a la sociedad peruana a mantener protocolos de prevención y educación constante frente a desastres naturales.

Las autoridades recalcan que la ubicación del país sobre la placa tectónica sudamericana, en contacto directo con la placa de Nazca, convierte a la región en una de las más propensas a experimentar movimientos sísmicos de diferentes intensidades. Los expertos aconsejan no bajar la guardia, ya que la actividad sísmica es recurrente y puede ocurrir en cualquier momento.

Un mapa topográfico de Perú en rojo muestra su costa junto al océano Pacífico azul. Líneas naranjas y amarillas indican el Cinturón de Fuego, con tres epicentros sísmicos.
Mapa detallado muestra la costa sur de Perú resaltada en rojo, con líneas onduladas que marcan el Cinturón de Fuego del Pacífico y círculos concéntricos que indican epicentros sísmicos recientes, reflejando el constante monitoreo de la actividad telúrica en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:09 hsHoy

Recomendaciones básicas para enfrentar un sismo

Ante la recurrencia de sismos, el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan a la población adoptar medidas de prevención que pueden salvar vidas. Entre las principales acciones sugeridas se encuentran:

  • Ubicar las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.
  • Tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos.
  • Participar en los simulacros organizados en la comunidad.
  • Educar a los niños y adultos mayores sobre medidas de autoprotección.
  • Contratar a un profesional para evaluar y reforzar la estructura de la vivienda si es necesario.

Además, resulta fundamental mantener la calma durante un sismo y no correr hacia salidas peligrosas o zonas de paso vehicular.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:08 hsHoy

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Mochila de emergencia abierta con botellas de agua, linterna, radio, botiquín, documentos, alimentos, vendas y pastillas sobre una mesa de madera. Mapa al fondo.
Una mochila de emergencia para prevención sísmica muestra sus suministros esenciales sobre una mesa, con un mapa de la región de Ica que indica la actividad telúrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:38 hsHoy

Qué hacer durante y después de un sismo

Durante un sismo, los especialistas sugieren las siguientes acciones inmediatas:

  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Buscar refugio bajo muebles sólidos o en zonas previamente identificadas como seguras.
  • No utilizar ascensores, ya que pueden atascarse o fallar por el movimiento.
  • Evitar llamar por teléfono, ya que las líneas suelen saturarse; es preferible enviar mensajes de texto.

Terminada la emergencia, resulta vital comprobar si hay fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, así como auxiliar a personas heridas, siempre y cuando no represente un riesgo personal.

  • Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
  • Mantenerse alejado de edificaciones dañadas o zonas de deslizamiento.
  • Informarse a través de los canales oficiales sobre posibles réplicas o alertas de tsunami si se está cerca del litoral.
  • Llamar a los números de emergencia habilitados por las autoridades: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481), SAMU (106).
Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:20 hsHoy

Sismo en Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3.8 a la 01:41 horas del 17 de julio de 2026, con epicentro localizado a 26 kilómetros al suroeste de Chala, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

Sismo en Arequipa
Sismo en Arequipa

El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 29 kilómetros y tuvo una intensidad II-III en la zona de Chala. No se reportaron daños ni afectaciones a la población tras el evento.

06:40 hsHoy

Protección de animales y personas vulnerables

Los hogares con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o animales deben planificar acciones específicas. Para las mascotas, se recomienda:

  • Asignar a un responsable para su evacuación sin poner en peligro a otras personas.
  • Incluir alimento, agua y una manta para el animal en la mochila de emergencia.
  • Colocar un collar con datos de identificación y registrar al animal en el municipio correspondiente.

Para menores, ancianos o personas con movilidad reducida, es conveniente establecer rutas de evacuación claras y practicar simulacros con regularidad.

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