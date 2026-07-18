Perú

Así fue El Niño de 1983 en Perú, el fenómeno más devastador del siglo XX: inundaciones, fallecidos y pérdidas millonarias

Más de cuatro décadas después, el evento sigue siendo considerado un punto de referencia sobre la vulnerabilidad del país frente a fenómenos climáticos extremos y la importancia de la prevención

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Cuatro hombres trabajan en un área inundada con barro y escombros; uno vierte lodo de un tubo, otro manipula un cubo, y uno usa una carretilla
Hombres realizan labores de limpieza y remoción de escombros en una zona de Perú afectada por las inundaciones del Fenómeno El Niño de 1982-1983. (Universidad de Piura)

El Fenómeno El Niño de 1982-1983, conocido como el “Meganiño”, fue uno de los eventos climáticos más intensos registrados en el siglo XX y el más devastador que enfrentó el Perú durante ese periodo. Su extraordinaria magnitud provocó lluvias extremas, inundaciones generalizadas, destrucción de infraestructura y una crisis económica que afectó a millones de personas.

El episodio estuvo marcado por un calentamiento excepcional del océano Pacífico tropical, con anomalías de temperatura superficial del mar de hasta +5 °C sobre lo normal. Esta alteración modificó los patrones climáticos, debilitó los vientos alisios y generó precipitaciones extraordinarias en la costa norte peruana, donde algunas zonas acumularon cerca de 3.000 milímetros de lluvia entre septiembre de 1982 y mayo de 1983.

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El fenómeno afectó principalmente a Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, donde los desbordes de ríos, huaicos e inundaciones transformaron ciudades y zonas agrícolas. Mientras la costa norte enfrentaba lluvias históricas, varias regiones de la sierra sur sufrieron sequías, agravando los daños sobre la producción y el abastecimiento.

Fotografía en blanco y negro que muestra edificios parcialmente colapsados, escombros en la orilla del río y árboles con vegetación densa
Edificaciones derrumbadas y escombros en la ribera del río Piura, Perú, como consecuencia de las inundaciones ocurridas durante el Fenómeno El Niño de 1982-1983.

Más de un millón de personas afectadas

Las primeras lluvias intensas comenzaron a finales de 1982, pero la situación alcanzó su punto crítico entre diciembre de ese año y febrero de 1983. Piura se convirtió en el epicentro del desastre debido al incremento del caudal del río Piura, que provocó inundaciones urbanas y dejó comunidades aisladas.

El impacto humano fue severo. Los registros oficiales reportaron 512 fallecidos y alrededor de 1,33 millones de damnificados, mientras que aproximadamente un tercio de la población nacional sufrió algún tipo de afectación directa o indirecta. Además, miles de familias perdieron sus viviendas o tuvieron que ser evacuadas por el avance del agua.

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En cuanto a daños materiales, el desastre dejó alrededor de 209 mil viviendas afectadas o destruidas, además de daños en colegios, centros de salud, redes de agua potable y sistemas de saneamiento. La interrupción de servicios básicos generó problemas sanitarios y favoreció la aparición de enfermedades relacionadas con las inundaciones.

Un grupo de personas camina sobre un puente improvisado de madera, que se extiende sobre un río crecido. Varias personas observan desde la orilla
Residentes de Piura, Perú, atraviesan una pasarela de madera sobre aguas desbordadas por el fenómeno El Niño de 1982-1983, que afectó la infraestructura local y la vida de millones. (Universidad de Piura)

Agricultura, pesca e infraestructura sufrieron pérdidas millonarias

El impacto económico del Meganiño fue uno de los más graves registrados en la historia del país. Diversas estimaciones ubican las pérdidas entre US$3.000 millones y US$3.300 millones, una cifra equivalente a aproximadamente el 11,6% del Producto Bruto Interno (PBI) peruano de 1983.

La agricultura fue uno de los sectores más afectados. En Piura y Tumbes, cerca del 85% de los cultivos resultaron dañados, principalmente productos como arroz y plátano. Además, la destrucción de canales de riego y otra infraestructura hidráulica redujo la capacidad productiva de varias zonas durante los años posteriores.

Río desbordado con agua turbulenta, un puente de metal colapsado, edificios de varios pisos, un campanario y personas en la orilla
El río Piura desbordado, con el puente Sánchez Cerro parcialmente sumergido y estructuras edilicias afectadas por el "Meganiño" de 1983 en la región de Piura, Perú. (Universidad de Piura)

La pesca también sufrió las consecuencias del fenómeno debido al calentamiento anómalo del océano Pacífico, que modificó la distribución de especies marinas y alteró la actividad extractiva. El cambio en las condiciones del mar afectó recursos como la anchoveta y generó pérdidas en la producción pesquera, además de daños en infraestructura vinculada al sector, como embarcaciones y muelles.

La infraestructura vial fue otro de los sectores más golpeados. Las inundaciones y huaicos destruyeron carreteras y puentes, dejando incomunicadas a varias localidades. Se estima que alrededor de 944 kilómetros de carreteras resultaron dañados y 47 puentes colapsaron, afectando el traslado de alimentos, combustible, medicinas y ayuda humanitaria.

Fotografía en blanco y negro de varias embarcaciones de madera dañadas y varadas en tierra, con la inscripción "PERPETUO SOCORRO" en una de ellas, junto a edificios afectados y escombros
Embarcaciones pesqueras como la "Perpetuo Socorro" se encuentran varadas y dañadas en una zona costera de Perú, reflejo del impacto del Fenómeno El Niño de 1982-1983. (Universidad de Piura)

¿Qué medidas tomó el presidente Belaúnde?

Ante la magnitud del desastre, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry declaró en emergencia las zonas afectadas y movilizó a las Fuerzas Armadas, ministerios y organismos públicos para atender a los damnificados con alimentos, agua, medicinas y asistencia humanitaria.

Las principales acciones se enfocaron en reducir los efectos de las inundaciones mediante la construcción de defensas temporales, limpieza de cauces, reforzamiento de zonas vulnerables y recuperación de vías de comunicación. En Piura, una de las prioridades fue controlar el incremento del caudal del río y rehabilitar infraestructura agrícola, canales de riego y zonas productivas afectadas.

Hombre de tez clara con traje oscuro, corbata a rayas y banda presidencial roja y blanca delante de una bandera de Perú y panel de madera
El presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry posa en una fotografía oficial en el contexto de su gestión durante el Fenómeno El Niño de 1982-1983.

Sin embargo, la magnitud del Fenómeno El Niño de 1983 superó la capacidad de respuesta del Estado peruano, que además enfrentaba una complicada situación económica. Aunque se ejecutaron labores de emergencia y reconstrucción, especialistas cuestionaron posteriormente la falta de sistemas de prevención, alerta temprana y una planificación adecuada frente a eventos climáticos extremos.

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