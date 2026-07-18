La oficina de Keiko Fujimori promete corregir la exclusión de los bomberos del desfile del 29 de julio

La oficina de la presidenta electa Keiko Fujimori prometió corregir la exclusión del CGBVP del Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026.

La oficina de la presidenta electa Keiko Fujimori prometió corregir la exclusión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) del Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026, luego de que la institución retirara su contingente tras conocer, al término de un ensayo general, que los organizadores habían reducido su participación a una sola compañía sin dar razones. El anuncio se produjo el mismo día en que el CGBVP desconvocó a cerca de 300 efectivos que llevaban seis semanas de preparación.

A través de un comunicado difundido la noche del 17 de julio, la oficina de Fujimori reconoció que el problema “le corresponde al actual gobierno”, pero anticipó una solución para cuando la mandataria electa tome posesión. El pronunciamiento no precisó de qué forma se revertirá la situación ni qué acciones concretas se tomarán.

PUBLICIDAD

“Ante la situación que afecta a los Bomberos Voluntarios del Perú, respecto a limitar su participación en el desfile militar del 29 de julio, la oficina de la presidenta electa informa que este problema le corresponde al actual gobierno. Sin embargo, está corregido en el mandato que la presidenta electa Keiko Fujimori empezará a partir del 28 de julio”, señala el comunicado de la Oficina de la Presidenta Electa.

El CGBVP retiró su contingente del desfile en la avenida Brasil después de que los organizadores redujeran su participación a una sola compañía. (Bomberos del Perú)

El relato del vocero: una notificación al final del ensayo

Leonidas Telenta, director de la Oficina de Comunicación Social del CGBVP, explicó en una entrevista con Canal N cómo se llegó a la decisión de retirarse. Según relató, la institución tenía previsto desfilar con tres compañías de 81 efectivos cada una, más su escolta y estado mayor, en una formación que en años anteriores incluyó también una banda de música. La notificación de que solo participaría un grupo reducido llegó al concluir el ensayo general en la base aérea Las Palmas, cuando el personal ya había completado toda la secuencia de práctica.

“Nos hubieran dicho desde el inicio: ‘No va a ser esa presencia’, no hacíamos el desgaste para el personal que ha pedido permiso, que ha tenido que viajar exclusivamente para este ensayo”, declaró Telenta. El vocero subrayó que entre los afectados hay bomberos de provincia que costean sus propios pasajes para participar en el evento, y que la medida los colocó ante una disyuntiva que la institución no estuvo dispuesta a asumir. “¿A quién le decimos sí o no? Entonces es un poco también de respeto a la institución”, afirmó.

PUBLICIDAD

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú anunció su decisión de no participar en el desfile cívico-militar del 29 de julio. Un representante explica que, tras un mes y medio de preparación, se les informó a último momento que solo un grupo reducido podría desfilar, lo que consideran una falta de respeto. | Canal N

La reducción tampoco llegó con una justificación. “No nos dan una razón”, indicó el portavoz y señaló que en ediciones anteriores los organizadores también habían intentado recortar el contingente bomberil, pero que finalmente la institución terminaba desfilando con sus tres agrupamientos. En esta oportunidad, la decisión fue inamovible. El CGBVP tampoco participará con sus unidades motorizadas, cuyo paso por la avenida Brasil suele ser uno de los atractivos del evento para el público.

165 años de historia y un agravio sin explicación

El malestar dentro de la institución se apoya en su trayectoria. Telenta recordó que el CGBVP acumula 165 años de historia y que entre el personal convocado para el desfile estaban integrantes del grupo USAR, que viajó a Venezuela para atender la emergencia humanitaria registrada en ese país. “Tenemos alta presencia de historia, de vida institucional”, afirmó el vocero, quien añadió que los ensayos se realizaron en el Fuerte Hoyos Rubios, en el distrito del Rímac, antes del ensayo general en Las Palmas.

PUBLICIDAD

Un comunicado oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informa su retiro del Desfile Cívico Militar de 2026 por limitación de batallones. (CGBVP)

El comunicado oficial del CGBVP, emitido el 17 de julio por la Dirección de Imagen Institucional, precisó que “cerca de 300 bomberos voluntarios se han preparado intensamente durante seis semanas” y que históricamente la institución ha desfilado con tres batallones integrados por efectivos de Lima, Callao y provincias, quienes se movilizan con recursos propios. El texto calificó la decisión de los organizadores como “injusta y contraria a nuestra tradición institucional” y señaló que desconoce el rol del cuerpo en la vida nacional.

La desconvocatoria formal y el memorándum interno

La decisión quedó formalizada en el Memorándum Múltiple N°003-A-2026 de la Dirección General de Voluntariado (DIGEVO), con fecha del 17 de julio, dirigido a los jefes de las 28 comandancias departamentales del país. El documento instruyó a dejar sin efecto “cualquier desplazamiento, preparación o movimiento” vinculado al desfile y ordenó tomar “las acciones operativas correspondientes” para comunicar la medida al personal. La única justificación consignada fue que la desconvocatoria obedecía a “disposición superior”.

PUBLICIDAD

Memorándum emitido por la Dirección General de Voluntariado del CGBVP que instruye la desconvocatoria de todos los efectivos y unidades para el desfile del 29 de julio.

El Ministerio de Defensa, responsable de la organización del evento, no emitió explicaciones sobre los criterios que determinaron la reducción del contingente bomberil ni sobre si otras instituciones participantes también vieron limitado su número de efectivos. Tampoco hubo comunicación directa por parte del Ejecutivo actual con la institución.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realizará el 29 de julio en la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, con la presencia confirmada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).