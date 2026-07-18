Partidos de hoy, sábado 18 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 18 de julio de 2026

Hoy, sábado 18 de julio, la jornada estará cargada de partidos emocionantes que harán que no salgas de casa. Continúa el arranque de la Liga 1: Universitario de Deportes tendrá su turno frente ADT en Tarma, Atlético Grau hará lo suyo con UTC. Además, Inglaterra chocará con Francia por el último lugar en el podio del Mundial 2026.

Con Gianluca Lapadula, los ‘cremas’ buscarán su primer triunfo de visita en su última chance de poder soñar con el tetracampeonato. El equipo de Héctor Cúper realizó dos amistosos antes del Torneo Clausura. El primero fue contra Atlético Grau, al que derrotó 1-0 con gol de Jordan Guivin de cabeza, en Campo Mar el 27 de junio.

PUBLICIDAD

El encuentro previsto ante Sport Boys quedó suspendido. Más tarde, enfrentó a Millonarios en el estadio Monumental de Ate, donde ganó 2-0 en un partido internacional con doblete de José Rivera. En ese duelo, jugadores como el ‘Bambino’ y Adrián Quiroz participaron. Ese duelo marcó el reencuentro con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, ambos con pasado en Ate.

Los 'cremas' visitarán al cuadro tarmeño por la fecha 1 del campeonato nacional. (L1 Max)

Por otro lado, la disputa por el tercer puesto reunirá a Francia e Inglaterra, dos selecciones de alto nivel en Europa. Tras quedarse fuera de la final, ambas buscarán cerrar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica con una victoria que les permita subirse al podio.

PUBLICIDAD

El equipo francés, dirigido por Didier Deschamps, fue eliminado por España en semifinales. Por su parte, el conjunto británico perdió ante Argentina, quedando sin la posibilidad de luchar por el título.

El enfrentamiento entre franceses e ingleses representa una oportunidad para despedirse del torneo con un resultado favorable y mantener el orgullo deportivo en alto.

Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Créditos: Equipe de France.

Partidos de Liga 1

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio 25 de noviembre / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

-Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partido de Mundial 2026

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso vs Deportivo Maldonado (10:30 horas / Parque Abraham Paladino / Disney+ Premium, DirecTV)

- Peñarol vs Boston River (14:00 horas / estadio Campeón del Siglo / Disney+ Premium, DirecTV)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Deportivo Cuenca vs Universidad Católica (14:00 horas / estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro / Zapping Sports)

- LDU Quito vs Leones del Norte (16:30 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / Zapping Sports)

- Barcelona vs Libertad (19:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Zapping Sports)

Partidos de fútbol boliviano

- Always Ready vs Universitario de Vinto (14:00 horas / estadio Municipal El Alto / Entel Gol)

- Aurora vs Oriente Petrolero (19:30 horas / estadio Félix Capriles de Cochabamba / Entel Gol)