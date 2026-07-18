FC Cajamarca dedicó goles inaugurales en Torneo Clausura 2026 a Hernán Barcos: la entrañable reacción del ‘Pirata’ al honorable gesto

Mauricio Arrasco, Sebastián Enciso y Carlos Gómez dedican uno de los goles de FC Cajamarca a Hernán Barcos. - Crédito: Liga 1

La gratitud es un sentimiento invaluable que demuestra más que un respeto hacia alguien especial. Y eso lo saben plenamente en FC Cajamarca, club que ha sorprendido en el arranque del Torneo Clausura 2026 por dedicarle uno de los goles de la igualada contra Juan Pablo II College a Hernán Barcos.

Liderados por Sebastián Enciso, Mauricio Arrasco y Carlos Gómez se ubicaron a un costado del escenario deportivo, precisamente donde estaban las cámaras de transmisión, para festejar con la clasificación celebración de HB9: manos a uno de los ojos y brazos estirados.

Un rondo de agradecimiento de FC Cajamarca por los primeros goles anotados contra Juan Pablo II College. - Crédito: Liga 1

El inesperado gesto conmovió a Barcos, quien tras la finalización de su partido con Sporting Cristal, con el que se marcó su debut en el Clausura 2026, empleó su cuenta oficial de Instagram para replicar la publicación y agradecer a sus excompañeros el detalle.

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“Orgulloso de ustedes”, escribió Hernán añadiendo algunos corazones. Con ese respuesta, el ariete argentino ha dejado muy en claro que el cariño y aprecio por aquel contingente nacional que se abre paso con el ‘azul y oro’ se mantiene inalterable.

El afecto que existe para con el ‘Pirata’ no solo ha nacido por la admiración a su exitosa carrera, que abarca periplos por Gremio, Palmeiras, Cruzeiro, LDU de Quito, Sporting Lisboa, Atlético Nacional, también por la forma en cómo apostó por los jóvenes para que se unieran al proyecto FC Cajamarca.

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La desconexión del área directiva con los referentes del plantel, entre ellos Hernán Barcos, deparó un éxodo masivo de 14 efectivos tras el cierre del Apertura 2026. La salida más dolorosa, definitivamente, fue la de HB9, que ahora forma parte de Sporting Cristal hasta finales de año.

Hernán Barcos reaccionó con agradecimiento al gesto de FC Cajamarca. - Crédito: @barcos

FC Cajamarca, lastimero debut

Después de lograr el ascenso y fichar a Hernán Barcos, con el que se dio inicio a una serie de incorporaciones con pasado en la Liga 1, FC Cajamarca se presentó en la máxima categoría de Perú con el cartel de animador. Ese rótulo, sin embargo, duró demasiado poco por inconveniente directivos.

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Aquella configuración que llamó la atención en los primeros meses del año se difuminó empezando el último semestre. Poco o nada queda de ese plantel. De hecho, en el arranque del Torneo Clausura 2026 ha podido apreciarse una conformación distinta a la que se presentó a lo largo del Torneo Apertura.

Samuel Aspajo, Carlos Gómez, Yordi Vílchez, Alejandro Pósito, José Soto; Carlos Correa, Jefferson Orejuela; Carlos Meza, Mauricio Arrasco, Brandon Palacios y Jonathan Betancourt fueron los futbolistas que alinearon en la primera fecha contra Juan Pablo II College. Innovaciones que marcarán el camino hasta el final de la temporada.

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Esos once efectivos salieron al césped del estadio Héroes de San Ramón para iniciar su recorrido en el Clausura 2026 contra el mismo elenco que les hizo padecer en su primera incursión en el fútbol peruano y el trámite ha sido exactamente idéntico de cabo a rabo.

Pablo Míguez en plena carrera, mientras Brandon Palacios lo persigue. - Crédito: Liga 1

Hubo demasiado optimismo alrededor de FC Cajamarca por adelantarse en el tanteador con un golazo de Mauricio Arrasco (68’) y luego confirmar su superioridad con una diana de Sebastián Enciso (80’). Parecía que los locales tenían el resultado en el bolsillo hasta que las desatenciones surgieron superados los 90’.

A falta de escasos dos minutos para el silbatazo final de la contienda, Josué Torres recortó distancias y poco después Nicolás Leguizamón estableció el empate definitivo, ocasionando el naufragio total de un conjunto ‘azul y oro’ que sigue cometiendo los mismos errores y de no enmendarlos afrontará mayores dificultades para mantenerse en Liga 1.

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