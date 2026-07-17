Cacao peruano triunfa: Perú es segundo exportador de Latinoamérica y sexto del mundo tras llegar a más de 70 mercados

El cacao peruano continúa ganando espacio en los principales mercados internacionales. El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Berthin Gómez, destacó que este producto nacional alcanzó cifras históricas de exportación gracias al trabajo conjunto entre las familias agricultoras, organizaciones privadas y las acciones impulsadas desde el Estado para fortalecer la cadena productiva.
Durante la inauguración del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, que se desarrolla del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima, el titular del Mincetur informó que las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados alcanzaron los US$ 1.619 millones en 2025, lo que representó un crecimiento del 26% respecto al año anterior.
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Además, Gómez resaltó que el cacao peruano logró ingresar a más de 70 mercados internacionales, consolidando al país como el segundo exportador de cacao en grano de América Latina y el sexto del mundo. Según explicó, este resultado refleja la creciente demanda por un producto reconocido por su calidad, aroma y diversidad.
Cacao peruano gana presencia internacional
El ministro señaló que el posicionamiento del cacao nacional responde no solo a sus características naturales, sino también a la capacidad de los productores y empresas peruanas para adaptarse a las exigencias de los compradores internacionales.
En ese sentido, destacó la participación de familias agricultoras, organizaciones productivas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que han contribuido al crecimiento de una cadena que busca generar mayor valor agregado y mejorar su competitividad en el exterior.
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“El cacao peruano no solo es reconocido por su calidad fina, su aroma y su diversidad, sino también por la resiliencia, el esfuerzo y la capacidad de nuestras organizaciones y mipymes para responder a las más altas exigencias de los mercados internacionales”, afirmó el titular del Mincetur.
El funcionario también resaltó el impacto de la Ruta Productiva Exportadora (RPE), una iniciativa del Mincetur que articula asistencia técnica de diversas entidades públicas para fortalecer a organizaciones con potencial exportador.
Fortalecen a productores y empresas
Actualmente, la Ruta Productiva Exportadora beneficia a 613 organizaciones, de las cuales 193 pertenecen a la cadena del cacao. Estas se encuentran distribuidas en 12 regiones del país y generan un impacto directo en 15.877 familias vinculadas a esta actividad productiva.
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Del total de organizaciones relacionadas con el cacao, el 30% son lideradas por mujeres o cuentan con una importante participación femenina, lo que evidencia el rol de las mujeres dentro del desarrollo de esta cadena exportadora.
Durante el Salón del Cacao y Chocolate Internacional, el Mincetur impulsa la participación de 12 organizaciones cacaoteras de nueve regiones, que presentan productos con mayor valor agregado y con acceso a mercados internacionales.
Asimismo, por primera vez participa el programa Perú Exporta Industria, iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de empresas manufactureras vinculadas al sector. En esta edición participan cuatro mipymes dedicadas a la fabricación de maquinaria especializada para el procesamiento del cacao, así como de envases y empaques.
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Nuevas oportunidades
El objetivo de estas iniciativas es que la cadena del cacao nacional no solo incremente sus volúmenes de exportación, sino que también avance hacia productos con mayor transformación y valor agregado dentro del país.
Como parte de las actividades del Salón del Cacao y Chocolate Internacional, Promperú organizará una Rueda de Negocios Internacional con la participación de 33 empresas exportadoras peruanas y 23 compradores provenientes de 12 países.
El encuentro comercial contempla cerca de 200 citas de negocios y expectativas superiores a los US$ 10 millones, con el propósito de conectar a productores nacionales con nuevos compradores y consolidar la presencia del cacao peruano en mercados especializados.
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