Ministerios pagarán gratificaciones CAS en una “planilla excepcional”, pero esperan al MEF

El MEF tiene la última palabra sobre la gratificación de los CAS. - Crédito Congreso

Ya pasó la mitad de julio, se empezó a pagar el aguinaldo por Fiestas Patrias a los trabajadores públicos, pero los trabajadores CAS siguen en vilo sobre su beneficio monetario.

Como se sabe, estos dejaron de recibir aguinaldo porque fueron incluidos en el pago de gratificaciones y CTS, tal como el sector privado, por la Ley 32563. Sin embargo, los ministerios no han avanzado en el pago, dado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha dado visto bueno a sus cambios presupuestales propuestas para pagar estos beneficios.

Ahora, entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen listos los pagos de gratificación para los trabajadores CAS, pero están a la espera de que el MEF tome dos acciones: uno, que promulgue la Ley del crédito suplementario, que incluye la disposición que pone en manos del Ejecutivo el implementar el pago a los CAS; y dos, que luego de esto promulgue las normas adicionales para aplicar el pago ‘proporcional’.

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Los trabajadores CAS están a la espera de su gratificación en julio: el Ejecutivo ya recibió la autógrafa de la Ley del crédito suplementario. - Crédito Andina

Poder Judicial a espera del MEF

La Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial informó a los servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) el estado de la implementación del pago de las gratificaciones de julio en un nuevo comunicado, que sale luego de que se aprobara la Ley del crédito suplementario que está a la espera de enviarse al MEF.

“Respecto a la implementación de los beneficios de la Ley N° 32563, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó mediante el Informe N° 2192-2026-EF/53.04, que se requiere disposiciones complementarias que permitan su aplicación uniforme, respecto al otorgamiento de las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)“, informó el PJ.

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Así, en atención a esto, el proyecto de Ley de Crédito Suplementario, recientemente aprobado, incorpora las disposiciones normativas necesarias orientadas a establecer el procedimiento, condiciones y criterios del cálculo, los cuales deben ser desarrollados mediante un Decreto Supremo emitido por el MEF.

Momentos de tensión en el pleno del Congreso durante la votación del crédito suplementario. Tras una pausa y varias llamadas, un congresista cambió su voto, lo que resultó crucial para la aprobación del presupuesto con la cantidad mínima de votos requerida. | Canal N

“Nos encontramos a la expectativa de la publicación de esta norma. El Poder Judicial, como institución firmemente unida, mantiene un trabajo incansable, impulsando y ejecutando activamente todas las coordinaciones y acciones técnicas necesarias para consolidar este derecho”, agregaron.

Así, también revelaron que “el pago de la gratificación por Fiestas Patrias se procesará y ejecutará mediante una planilla excepcional, inmediatamente después de que se promulgue la Ley de Crédito Suplementario y el MEF emita el Decreto Supremo correspondiente".

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Ministerio Público también está a la espera

El Distrito Fiscal de Piura del Ministerio Público también ha dado un comunicado para avisar del pago de la gratificación a sus trabajadores CAS.

El Congreso de la República de Perú informa sobre la aprobación de un dictamen para créditos suplementarios en inversiones públicas, con una imagen de trabajadores en una obra de construcción. (Congreso de la República)

El texto es igual al del Poder Judicial, y también indican que se pagaría con una planilla excepcional. Así, se van acumulando las entidades que que informan que primero debe resolverse el tema del MEF para avanzar con los pagos.

Lo que falta es, exactamente, estos dos puntos:

El Poder Ejecutivo debe firmar la autógrafa de la Ley del crédito suplementario, donde está incluido el apartado que dicta que el MEF deba aplicar las normas añadidas para el pago de las gratificaciones CAS este 2026

Luego el MEF debe promulgar la norma que implemente la Ley del pago de la gratificación. Esta podría venir con un pago proporcional y no del 100%.