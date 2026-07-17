Escolar se enfrenta con patadas y golpes a ladrón con cuchillo que intentó robarle su mochila en San Juan de Miraflores

Una cámara de seguridad registró el momento en que una escolar se enfrentó a un delincuente armado que intentó robarle su mochila en San Juan de Miraflores. La adolescente forcejeó con el sujeto y utilizó sus pertenencias para evitar el asalto hasta que un vecino intervino. Fuente: TV Perú Noticias

Una escolar protagonizó un tenso momento en San Juan de Miraflores luego de enfrentarse a un ladrón armado que intentó quitarle su mochila. La adolescente respondió al ataque con patadas y golpes, además de usar su casaca y sus pertenencias para impedir el robo, según registraron cámaras de seguridad.

El hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia, donde se observa cómo el presunto ladrón llega a la zona acompañado de otra persona y sigue a la estudiante hasta la puerta de su casa. Al acercarse, el sujeto la amenaza con un arma blanca y jala la mochila que llevaba consigo.

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La adolescente opuso resistencia durante el asalto y utilizó su mochila, además de la casaca de su uniforme escolar, para mantener alejado al agresor. Tras varios segundos de enfrentamiento, un vecino salió del inmueble y su presencia provocó que los presuntos delincuentes huyeran del lugar sin concretar el robo.

Una escolar enfrenta a un asaltante que intentó robarle la mochila en San Juan de Miraflores, según capta una cámara de seguridad. (Composición: Infobae Perú)

Cámara captó intento de asalto contra escolar en San Juan de Miraflores

Las imágenes de seguridad difundidas por TV Perú Noticias muestran la secuencia del intento de robo ocurrido en el jirón Ciro Alegría, en la urbanización María Auxiliadora. En el video se observa a dos sujetos caminar por la calle hasta que uno de ellos se acerca directamente a la estudiante.

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El hombre, quien llevaba el rostro cubierto, sacó un cuchillo y amenazó a la menor para quitarle su mochila. La escolar, que acababa de llegar a su vivienda, evitó entregar sus pertenencias y comenzó un forcejeo con el atacante.

Durante la confrontación, la estudiante intentó alejar al sujeto con golpes y patadas mientras sostenía su mochila. La grabación permitió registrar la reacción de la menor y la posterior huida de los presuntos asaltantes tras la intervención de un vecino.

Una escolar forcejea con un hombre que intenta robarle la mochila en San Juan de Miraflores, Perú, según las imágenes de cámaras de seguridad. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos denuncian aumento de robos en la zona de María Auxiliadora

Tras el incidente, residentes de la urbanización María Auxiliadora expresaron su preocupación por los hechos de inseguridad ciudadana registrados en el sector. Según indicaron a América Noticias, los mismos sujetos estarían vinculados a otros asaltos ocurridos en las inmediaciones.

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Los vecinos señalaron que una pareja de delincuentes habría utilizado una modalidad similar para atacar a otras personas en la vía pública. Cámaras de seguridad de la zona también registraron otro robo en el que dos individuos interceptan a una mujer para quitarle sus objetos personales.

Una escolar, con uniforme azul, se defiende de un ladrón armado que intenta robarle su mochila en San Juan de Miraflores, Perú. (Composición: Infobae Perú)

Ante estos hechos, los habitantes solicitaron mayor presencia policial y patrullaje en las calles para prevenir nuevos casos. También pidieron reforzar las medidas de vigilancia en los alrededores del distrito.

Policía revisa videos para identificar a responsables del intento de robo

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para apoyar con las investigaciones y permitir la identificación de los sujetos involucrados en el intento de asalto.

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La institución recordó que los ciudadanos pueden reportar emergencias o hechos delictivos a través de la Central de Emergencias 105. Además, las denuncias pueden realizarse en la comisaría correspondiente para iniciar las diligencias del caso.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la revisión del material audiovisual para ubicar a los presuntos responsables del ataque contra la escolar.