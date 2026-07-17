Cristorata y los casos en los que ha sido acusado de racismo, acoso y violencia para ser viral en redes

Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

La figura de Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, se ha convertido en sinónimo de polémica y exposición en plataformas como Kick y TikTok. El streamer acumula denuncias de racismo, acoso sexual y violencia física, episodios que han quedado registrados en transmisiones en vivo y difundidos masivamente en redes sociales. Estos incidentes no parecen hechos aislados, sino parte de una estrategia orientada a captar la atención y capitalizar el conflicto como espectáculo digital.

Acusaciones de agresión y acoso sexual durante transmisiones

El 14 de julio de 2026, una transmisión IRL en el malecón de Miraflores, Lima, derivó en un enfrentamiento físico entre Cristorata y dos jóvenes, Owen López y Arwen Muñoz. Las cámaras de seguridad de la municipalidad desmintieron la versión inicial del streamer, quien alegó haber sido provocado. Los videos muestran que Puente Viena fue quien agredió primero al joven Owen, hecho que dejó magulladuras y la rotura de sus lentes.

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Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

La denuncia formal, presentada ante la Policía Nacional del Perú, incluyó acusaciones de acoso sexual, amenazas y lesiones. Según el testimonio de las víctimas, Puente Viena dirigió comentarios de connotación sexual a Arwen Muñoz y, tras recibir respuestas irónicas, ordenó a su camarógrafo apagar la cámara y el micrófono para propinar el golpe. “Me dice: ‘¿Eres cabró?’… ‘¿Te puedo meter el pene?’”, relató Owen López en el programa ‘Arriba mi gente’. A raíz del incidente, ambos jóvenes sufrieron afectaciones físicas y emocionales, y reportaron haber recibido amenazas e intimidaciones posteriores por parte de la comunidad del streamer.

El video registra un altercado nocturno en una calle de Miraflores, Lima. El streamer Cristorata es captado en un enfrentamiento verbal y físico con un joven, en presencia de otros individuos. Las imágenes muestran a Cristorata, con gorro distintivo y gafas, caminando antes del incidente y luego en plena discusión. Un agente con casco aparece en la escena. El suceso ocurre en un entorno urbano con edificaciones y alumbrado público. Este material documenta la cobertura de un incidente.

Racismo y discriminación en transmisiones

Meses antes, Cristorata enfrentó una ola de críticas y denuncias tras emitir expresiones racistas y discriminatorias durante una transmisión en vivo mientras se desarrollaba el conteo electoral de la segunda vuelta en Perú. En esa ocasión, el streamer insultó a votantes de las regiones andinas de Puno, Cusco y Ayacucho, utilizando frases como: “Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba”. Sus comentarios incluyeron insultos directos sobre la supuesta falta de inteligencia y recursos de la población de la zona.

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El rechazo fue inmediato. El Ministerio de Cultura emitió un comunicado formal condenando los hechos y anunció que la Procuraduría Pública trasladaría el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos. Paralelamente, el abogado Dennis Llamocca presentó una denuncia penal por discriminación e incitación a la discriminación, fundamentada en el artículo 323 del Código Penal peruano. Cristorata ofreció disculpas públicas en sus redes sociales, aunque para los denunciantes y algunos sectores de la opinión pública, ese gesto resultó insuficiente

El streamer Cristorata generó indignación en redes sociales tras lanzar frases racistas contra la población andina de Perú. A pesar de sus disculpas públicas, el Ministerio de Cultura ha anunciado que el caso será llevado a la Fiscalía.

El fenómeno de la viralidad y la economía de la atención

Los episodios protagonizados por Cristorata ilustrarían la lógica de la “economía de la atención”, donde la polémica y la transgresión se convierten en moneda corriente para aumentar el engagement y la visibilidad. Analistas como Byung-Chul Han y Shoshana Zuboff han señalado que los algoritmos de plataformas como Kick y TikTok premian la interacción y la controversia sin atender a criterios éticos.

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En este contexto, la violencia y el acoso dejan de ser conductas marginales para convertirse en estrategias a veces deliberadas. El sociólogo Pierre Bourdieu ha advertido sobre el incentivo perverso de captar la atención a cualquier costo, mientras que el antropólogo David Graeber subrayó cómo la deshumanización del otro facilita la espectacularización de la violencia en espacios públicos convertidos en escenarios de entretenimiento.