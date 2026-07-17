Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de julio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 3,39 soles peruanos, lo que representa una variación positiva de 0,18% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,38 soles peruanos, según la información de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una ligera bajada del -0,09%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -5,4%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante durante dos días consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en 5,65%, lo que es inferior a la volatilidad de referencia del 6,79%, sugiriendo una mayor estabilidad en el mercado cambiario en este período.

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