Lima y Callao son la región más competitiva mientras que Piura se posiciona entre las menos competitivas

Lima y Callao lideran los empleos generados por exportaciones. Foto: América TV

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026. Esta herramienta mide el desempeño de las 25 regiones del país a partir de 42 indicadores agrupados en seis pilares: Entorno Económico, Laboral, Infraestructura, Salud, Educación e Instituciones.

La capital retoma la delantera

En esta edición, Lima Metropolitana y Callao retoman el liderazgo del ranking tras tres años en el segundo lugar, detrás de Moquegua. En el otro extremo, Loreto se mantuvo como la región menos competitiva del país en la última década. Es importante resaltar que las regiones más competitivas suelen registrar un mayor PBI per cápita y menores niveles de pobreza. Así, queda en evidencia la estrecha relación entre la competitividad regional, el crecimiento económico y el mayor bienestar para la población.

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Sin embargo, liderar el índice no significa haber cerrado todas las brechas. Incluso entre las regiones mejor ubicadas del ranking persisten retos estructurales. Por ejemplo, en Lima Metropolitana y Callao, cerca de uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja. Asimismo, en la macrorregión sur, que concentra a varias de las regiones más competitivas del país, Cusco, Arequipa y Tacna registran tasas de victimización delictiva por encima del 26%, mayores al promedio nacional (25.3%).

Piura retrocede en competitividad

Piura ocupó el puesto 17 del INCORE, descendió una posición respecto a la edición 2025 y registró su peor resultado histórico. La región retrocedió en los pilares Salud e Instituciones, avanzó en Laboral y mantuvo el mismo puesto en los pilares Entorno Económico, Infraestructura y Educación.

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En el último año, el mayor retroceso se dio en Instituciones, donde Piura cayó del séptimo al décimo puesto. La causa principal fue el deterioro en la tasa de resolución de expedientes judiciales, que pasó de 38.4% a 27.1% de la carga judicial. En Salud, la región retrocedió del puesto 17 al 18, principalmente por el indicador de vacunación infantil, donde perdió el primer lugar, tras caer de 76.3% a 73.7%. Pese a ello, se elevó el número de camas hospitalarias en la región, de 0.65 a 0.80 por cada 1,000 habitantes y se redujo la anemia infantil, de 35.4% a 34.7% de los menores entre 6 y 35 meses y ligeramente por debajo del promedio nacional (34.9%).

En contraste, en el pilar Laboral, Piura ascendió del puesto 23 al 21, impulsado por el mayor ingreso promedio por hora de trabajo, que subió de S/9.8 a S/10.6, y una menor brecha de género en participación laboral. En Infraestructura, en cambio, Piura se mantuvo entre las cinco regiones menos competitivas, con apenas 9.4% de la población que accede a agua con niveles adecuados de cloro residual, apta para el consumo, muy por debajo del promedio nacional (37.2%).

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De cara a las elecciones regionales y municipales de octubre, Piura requiere priorizar el cierre de brechas en infraestructura de agua y saneamiento mediante mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP). Además, es imperativo fortalecer la capacidad de resolución del sistema judicial y reforzar la vacunación infantil con campañas a lo largo del año.

El reporte detallado del INCORE 2026, las bases de datos con las estadísticas utilizadas para el cálculo del índice y demás análisis por regiones pueden descargarse en la web del INCORE: https://incoreperu.pe/indices/incore. Asimismo, se puede ver el seminario virtual en el que fue presentado este estudio en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/3zwmtvnf. Y descargar aquí la presentación respectiva: https://tinyurl.com/4tcmf36z.

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Elaborado por Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, con colaboración de Matias Buendia.