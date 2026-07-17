Isaac Humala sobre Pedro Castillo: “Prometió indultar a Antauro Humala y dio un golpe de estado fallido porque fue engañado”

Este video presenta una entrevista televisiva en el programa 'Esta Noche con Milagros Leiva'. Un hombre mayor, identificado como Isaac Humala, y la presentadora Milagros Leiva conversan en un estudio con un fondo de ciudad nocturna. En pantalla se muestran rótulos con la pregunta '¿Arresto domiciliario para Castillo?' y afirmaciones como 'Keiko es una ciudadana japonés' y 'Keiko Fujimori no eligió la nacionalidad peruana'. Se abordan temas de actualidad política.

Isaac Humala, a los 97 años, volvió a situar en el centro del debate la figura de Pedro Castillo. En una entrevista reciente, el patriarca de los Humala no dudó al afirmar que Pedro Castillo sí protagonizó un golpe de Estado durante su breve gestión como presidente del Perú. Humala sostuvo que el exmandatario incumplió promesas personales y, en un momento crítico, optó por anunciar la disolución del Congreso en una maniobra que, según el propio Humala, constituye claramente una ruptura institucional.

Isaac Humala, figura histórica dentro del panorama político peruano, ofreció una perspectiva directa y sin matices sobre los acontecimientos que rodearon la destitución de Pedro Castillo. La conversación giró en torno a las promesas incumplidas de Castillo, quien habría asegurado en más de una ocasión que indultaría a Antauro Humala —hijo del patriarca, entonces preso—, promesas que nunca se materializaron. Para Isaac Humala, este incumplimiento fue uno de los factores que precedieron la crisis política y el posterior intento de autogolpe.

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La definición de golpe de Estado según Isaac Humala

Durante la entrevista, Humala fue consultado sobre si consideraba que Pedro Castillo había llevado a cabo un golpe de Estado. La respuesta fue contundente: “¿Cómo no va a ser dado golpe de Estado?”, replicó, subrayando que el anuncio de la disolución del Congreso fue el punto de quiebre. Según el relato de Humala, la decisión de Castillo de emitir un mensaje a la nación anunciando la ruptura con el Legislativo marcó una línea clara en la historia política reciente del país.

El patriarca de los Humala evitó profundizar en el valor político actual del caso Castillo. Prefirió centrar su atención en la situación general del Perú, evitando pronunciarse sobre las posibles movilizaciones o protestas anunciadas por sectores afines al exmandatario. Para Humala, el análisis debe girar en torno a los hechos concretos y no sobre hipótesis o conjeturas sobre la coyuntura política.

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Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mirada histórica y una comparación extrema

En uno de los pasajes más llamativos de la conversación, Isaac Humala recurrió a la historia para ilustrar la gravedad del momento que, a su juicio, atraviesa el país. Aseguró que la situación actual resulta “comparable con el día en 1532” cuando, según su interpretación, el poder en Perú fue tomado tras la captura de Atahualpa. Esta comparación extrema busca dimensionar el impacto que, a ojos del patriarca, tiene la crisis política en el tejido social e institucional peruano.

Para Humala, la coyuntura no puede analizarse solo desde el caso de Pedro Castillo, sino que debe considerarse dentro de una secuencia más amplia de eventos que, a su entender, han puesto a prueba la estabilidad de las instituciones nacionales. La referencia a episodios históricos subraya la percepción de que el país atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia republicana.

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Pedro Castillo (Foto: Andina)

El episodio clave: la citación del fiscal y la reacción de Castillo

Uno de los puntos centrales del relato de Isaac Humala se concentra en la secuencia de hechos previos al mensaje a la nación de Pedro Castillo. Según Humala, el entonces presidente fue citado junto a sus ministros por el fiscal Pablo Sánchez. Consideró esta citación como una “audacia” institucional, dado que involucraba al jefe del Estado en funciones. Este episodio habría sido, en palabras de Humala, el detonante para la preparación del anuncio que buscó disolver el Congreso.

La reconstrucción de Humala plantea que la convocatoria en Palacio de Gobierno para el mensaje a la nación respondió a una estrategia urgente ante la presión judicial y política. Sin embargo, el plan fracasó, según su visión, porque el despliegue militar requerido para sostener la medida dependía del ministro de Guerra, identificado por Humala como el general Córdova. La falta de apoyo castrense habría sellado el desenlace de la maniobra.

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Manifestantes protestan frente a la embajada de México después de que el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmara que México ha concedido asilo a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, en Lima (Perú), el 20 de diciembre de 2022. En la pancarta se lee: «Las ratas huyen a México». REUTERS/Liz Tasa

Posición sobre el gobierno actual y rechazo a la legitimidad

Isaac Humala se negó a legitimar al gobierno sucesor de Pedro Castillo. Durante la entrevista, evitó emitir juicios sobre las movilizaciones anunciadas o sobre la posibilidad de “matanzas” en el contexto de las protestas. Insistió en centrar la atención en los hechos ya consumados y en la necesidad de analizar la situación del país desde una perspectiva más integral.

El patriarca de los Humala rechazó la idea de pronunciarse sobre eventuales escenarios de violencia, asegurando que solo corresponde opinar sobre hechos concretos. Esta postura evidencia una distancia respecto de los actores políticos en pugna, así como una preferencia por el análisis de fondo sobre la coyuntura.

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La figura de Antauro Humala y el trasfondo familiar

En la conversación, Antauro Humala apareció como un elemento central dentro de las decisiones y expectativas de la familia. Según Isaac Humala, Pedro Castillo prometió varias veces el indulto para su hijo, promesa que no se cumplió. Esta situación habría alimentado la desconfianza y las tensiones internas en el entorno político y familiar.

La referencia constante a Antauro Humala permite comprender parte de la dinámica que rodeó la relación entre el expresidente y el clan familiar. El incumplimiento de la promesa de indulto se presenta como uno de los factores que incidieron en la percepción de la gestión de Pedro Castillo desde el círculo cercano de los Humala.

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Antauro Humala, vestido con una camisa polo blanca, gesticula con su mano derecha mientras habla sentado sobre un fondo negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje a la Nación y el fracaso de la maniobra

El episodio que marcó el punto de inflexión fue el mensaje a la nación emitido por Pedro Castillo. Según la reconstrucción de Isaac Humala, la decisión de anunciar la disolución del Congreso no solo fue improvisada, sino que careció del respaldo necesario para sostenerse. El patriarca identificó la ausencia de apoyo militar, bajo la figura del general Córdova, como el motivo principal del fracaso del intento de autogolpe.

Este análisis subraya las limitaciones políticas y operativas de la gestión de Pedro Castillo en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del Perú. Para Isaac Humala, el episodio constituye una evidencia irrefutable de la existencia de un golpe de Estado, más allá de interpretaciones jurídicas o partidarias.

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Pedro Castillo

Escenario político y futuro incierto

El análisis de Isaac Humala sobre el panorama político peruano se caracteriza por un marcado escepticismo respecto a la legitimidad de las autoridades actuales. El patriarca evitó respaldar cualquier iniciativa o movimiento de protesta, insistiendo en que el foco debe estar en el análisis de los hechos y no en la especulación sobre escenarios futuros.

La posición de Humala pone de relieve la complejidad de la crisis institucional que atraviesa el Perú y la dificultad para encontrar consensos en torno a la interpretación de los hechos recientes. Su mirada histórica y su énfasis en las promesas incumplidas de Pedro Castillo ofrecen una perspectiva singular sobre un capítulo todavía abierto en la política nacional.

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