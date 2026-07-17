Video desmiente a Cristorata y muestran que streamer golpeó primero a joven en Miraflores

El video presenta imágenes de una calle urbana por la noche, captadas por una cámara de seguridad fija. Se observa una vía con varios carriles para vehículos, algunos de ellos estacionados y otros en movimiento, incluyendo un taxi amarillo. A la derecha, una acera con peatones y una persona en bicicleta. En el centro de la imagen, una señal de tráfico amarilla indica 'DESPACIO'. Estas imágenes corresponden al lugar donde ocurrió un incidente público que involucra al streamer Cristorata, según la información disponible del evento.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores desmintieron la versión del streamer peruano Cristopher Puente Viena, conocido en redes como Cristorata, quien sostuvo que fue agredido primero durante una pelea callejera que tuvo recientemente. Las imágenes registradas por el sistema de vigilancia municipal muestran que fue él quien propinó el primer golpe al joven Owen durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la noche del martes 14 de julio, en el malecón de la Costa Verde.

Infobae accedió a la versión de los hechos a través de una entrevista con Marco Antonio Muñoz, padre de la joven que acompañaba a Owen en el momento del incidente. Muñoz confirmó que interpondrá una denuncia formal y que tiene previsto llevar el caso por dos vías simultáneas: la civil y la penal.

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“La inseguridad no tan solo está mediante un asaltante con capucha o mano armada, sino también está de este tipo de persona que aprovecha su fama para violentar a las personas, para lucrar con eso”, declaró el padre a este medio.

Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

Según el relato de Muñoz, las denuncias abarcarán tres frentes. El primero, por connotación sexual, dado que Puente Viena habría dirigido comentarios de ese carácter a la señorita antes de que el altercado escalara físicamente. El segundo, por violación de garantías personales. El tercero, a través de un proceso civil paralelo al penal. El padre precisó que estaba en camino a la delegación policial de Miraflores para dar inicio formal a las acciones legales.

El padre subrayó que la joven reside en el extranjero, donde cursa estudios, y que viajó al Perú en circunstancias que terminaron marcadas por este episodio de violencia.

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Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

El estado de las víctimas

Owen quedó magullado y con moretones tras recibir el golpe. Por su parte, la joven se encuentra en atención psicológica desde que ocurrió el incidente. “Ella sufre de estos episodios que realmente la marcan. Viene de un lugar donde el respeto a las personas y el cuidado al derecho es bastante fuerte”, señaló Muñoz en la entrevista con Infobae.

El padre describió a Owen como alguien cercano a la familia: “Para mí es como un sobrino, porque son amigos de niños”. Ambos jóvenes, según Muñoz, quedaron afectados por lo ocurrido, aunque con consecuencias distintas: Owen, de forma física; Arwen, de forma emocional. “Mi hija está recontra afectada psicológicamente”, agregó.

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Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

La versión de Cristorata y lo que muestran las cámaras

La versión de Muñoz contrasta con la que el propio streamer publicó en sus redes sociales al día siguiente del incidente. “En ningún momento fui yo quien inició el problema. Esta persona empezó faltándome el respeto y yo reaccioné ante la situación”, escribió Puente Viena en un mensaje difundido en sus plataformas digitales. En el mismo texto, aclaró que Owen tiene 21 años y él, 22, y reconoció que las cosas “se salieron de control”, aunque insistió en que no fue el agresor inicial.

Las imágenes de las cámaras municipales cuentan otra historia. En ellas se aprecia a Puente Viena propinar una especie de cachetada al joven, lo que desencadena la reacción de Owen. Cristorata acumula dos peleas amateurs de boxeo y entrenamiento regular en deportes de contacto, lo que hizo que el intercambio físico fuera desigual. Durante la transmisión en vivo, el streamer le pidió a su camarógrafo que enfocara hacia otro lado en el momento del golpe y apagó el micrófono, por lo que el impacto no quedó documentado con claridad en el stream. Segundos después, la cámara volvió a encuadrar la escena con varias personas intentando calmar la situación.

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Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

Cómo terminó la pelea

La pelea se disolvió gracias a la intervención de un seguidor de Cristorata que pasaba en bicicleta por el lugar y se acercó a pedir una foto. El joven terminó separando a los dos involucrados, aunque no logró que Puente Viena volviera a atacar a Owen. La presencia de una agente del Serenazgo de Miraflores fue el factor que puso fin definitivo al altercado: cuando la funcionaria municipal se acercó a la escena, la pelea concluyó y el streamer siguió su camino.

Cuando el entorno del joven lo confrontó verbalmente tras los golpes, Puente Viena respondió: “Tu causa avanza y yo no hago nada, ¿ah?”, en referencia a la actitud previa que él atribuye a Owen. Un amigo del joven le reclamó por haberlo golpeado; el streamer sostuvo que él había empezado. La amiga de Owen también se acercó a confrontarlo y, según lo que se escucha en la transmisión, le escupió. Puente Viena lo mencionó en voz alta ante su audiencia: “Hasta que me escupes, ah”.

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El video registra un altercado nocturno en una calle de Miraflores, Lima. El streamer Cristorata es captado en un enfrentamiento verbal y físico con un joven, en presencia de otros individuos. Las imágenes muestran a Cristorata, con gorro distintivo y gafas, caminando antes del incidente y luego en plena discusión. Un agente con casco aparece en la escena. El suceso ocurre en un entorno urbano con edificaciones y alumbrado público. Este material documenta la cobertura de un incidente.