Video desmiente a Cristorata y muestran que streamer golpeó primero a joven en Miraflores

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores desmintieron la versión del streamer peruano Cristopher Puente Viena, conocido en redes como Cristorata, quien sostuvo que fue agredido primero durante una pelea callejera que tuvo recientemente. Las imágenes registradas por el sistema de vigilancia municipal muestran que fue él quien propinó el primer golpe al joven Owen durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la noche del martes 14 de julio, en el malecón de la Costa Verde.
Infobae accedió a la versión de los hechos a través de una entrevista con Marco Antonio Muñoz, padre de la joven que acompañaba a Owen en el momento del incidente. Muñoz confirmó que interpondrá una denuncia formal y que tiene previsto llevar el caso por dos vías simultáneas: la civil y la penal.
PUBLICIDAD
“La inseguridad no tan solo está mediante un asaltante con capucha o mano armada, sino también está de este tipo de persona que aprovecha su fama para violentar a las personas, para lucrar con eso”, declaró el padre a este medio.
Según el relato de Muñoz, las denuncias abarcarán tres frentes. El primero, por connotación sexual, dado que Puente Viena habría dirigido comentarios de ese carácter a la señorita antes de que el altercado escalara físicamente. El segundo, por violación de garantías personales. El tercero, a través de un proceso civil paralelo al penal. El padre precisó que estaba en camino a la delegación policial de Miraflores para dar inicio formal a las acciones legales.
El padre subrayó que la joven reside en el extranjero, donde cursa estudios, y que viajó al Perú en circunstancias que terminaron marcadas por este episodio de violencia.
PUBLICIDAD
El estado de las víctimas
Owen quedó magullado y con moretones tras recibir el golpe. Por su parte, la joven se encuentra en atención psicológica desde que ocurrió el incidente. “Ella sufre de estos episodios que realmente la marcan. Viene de un lugar donde el respeto a las personas y el cuidado al derecho es bastante fuerte”, señaló Muñoz en la entrevista con Infobae.
El padre describió a Owen como alguien cercano a la familia: “Para mí es como un sobrino, porque son amigos de niños”. Ambos jóvenes, según Muñoz, quedaron afectados por lo ocurrido, aunque con consecuencias distintas: Owen, de forma física; Arwen, de forma emocional. “Mi hija está recontra afectada psicológicamente”, agregó.
PUBLICIDAD
La versión de Cristorata y lo que muestran las cámaras
La versión de Muñoz contrasta con la que el propio streamer publicó en sus redes sociales al día siguiente del incidente. “En ningún momento fui yo quien inició el problema. Esta persona empezó faltándome el respeto y yo reaccioné ante la situación”, escribió Puente Viena en un mensaje difundido en sus plataformas digitales. En el mismo texto, aclaró que Owen tiene 21 años y él, 22, y reconoció que las cosas “se salieron de control”, aunque insistió en que no fue el agresor inicial.
Las imágenes de las cámaras municipales cuentan otra historia. En ellas se aprecia a Puente Viena propinar una especie de cachetada al joven, lo que desencadena la reacción de Owen. Cristorata acumula dos peleas amateurs de boxeo y entrenamiento regular en deportes de contacto, lo que hizo que el intercambio físico fuera desigual. Durante la transmisión en vivo, el streamer le pidió a su camarógrafo que enfocara hacia otro lado en el momento del golpe y apagó el micrófono, por lo que el impacto no quedó documentado con claridad en el stream. Segundos después, la cámara volvió a encuadrar la escena con varias personas intentando calmar la situación.
PUBLICIDAD
Cómo terminó la pelea
La pelea se disolvió gracias a la intervención de un seguidor de Cristorata que pasaba en bicicleta por el lugar y se acercó a pedir una foto. El joven terminó separando a los dos involucrados, aunque no logró que Puente Viena volviera a atacar a Owen. La presencia de una agente del Serenazgo de Miraflores fue el factor que puso fin definitivo al altercado: cuando la funcionaria municipal se acercó a la escena, la pelea concluyó y el streamer siguió su camino.
Cuando el entorno del joven lo confrontó verbalmente tras los golpes, Puente Viena respondió: “Tu causa avanza y yo no hago nada, ¿ah?”, en referencia a la actitud previa que él atribuye a Owen. Un amigo del joven le reclamó por haberlo golpeado; el streamer sostuvo que él había empezado. La amiga de Owen también se acercó a confrontarlo y, según lo que se escucha en la transmisión, le escupió. Puente Viena lo mencionó en voz alta ante su audiencia: “Hasta que me escupes, ah”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
CONAR publicó los árbitros y encargados del VAR para la fecha 1 del Torneo Clausura 2026: la programación del fin de semana
El arranque del torneo ya tiene a cada responsable en cancha y en cabina, con duelos destacados como Cristal ante Garcilaso, Universitario en Tarma y Alianza Lima en Matute
Perú alista cuatro amistosos ante selecciones que jugaron los octavos de final del Mundial 2026: fechas y sedes de los partidos
La selección peruana perfila una doble ventana en agosto y septiembre, con el gigante norteamericano como base, mientras afina un cuarto rival y mantiene pendientes las ciudades y la logística de los partidos
Alerta por gripe aviar H5N1 en Perú: nutricionistas recomiendan cómo manipular y consumir pollo y huevos de forma segura
El Colegio de Nutricionistas del Perú aclaró que el consumo de pollo y huevos bien cocidos no representa un riesgo de contagio por influenza aviar y recomendó mantener medidas de higiene durante su preparación
¿Quién dirigirá San Marcos tras la salida de Jeri Ramón? La ley establece quién asumirá el rectorado desde el 25 de julio hasta nuevas elecciones
San Marcos aún no cuenta con un cronograma oficial para elegir a sus nuevas autoridades
Gratificación julio 2026: los cinco errores que hacen desaparecer tu ‘grati’ y cómo evitar perder tu dinero
Miles de trabajadores reciben este beneficio cada año, pero una mala administración puede hacer que se agote en pocos días. Expertos explican cómo distribuir el monto y cuáles son tus derechos frente a un retraso del empleador
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD