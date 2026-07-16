¿Pensando en el depa? Chorrillos concentra el 90% de la oferta en Lima Sur: desde cuánto puedes encontrar

La zona sur de la capital peruana registra un repunte de 49,4% en la venta de viviendas nuevas al cierre de mayo de 2026, según datos de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).
Este aumento se refleja en las 136 unidades vendidas y en el dinamismo de un mercado que concentra 54 proyectos inmobiliarios activos, con Chorrillos como principal motor de la oferta.
Chorrillos lidera la oferta y el desarrollo residencial
El distrito de Chorrillos destaca al concentrar cerca del 90% de la oferta inmobiliaria disponible en Lima Sur, con 48 proyectos activos de los 54 que existen en la zona.
Dentro de este distrito, el sector de La Campiña reúne el 65% de los desarrollos en ejecución, consolidándose como un eje de expansión urbana. La preferencia por esta área se explica por la disponibilidad de proyectos y la diversidad de alternativas que se adaptan a diferentes perfiles de compradores.
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El análisis realizado por el área de Real Estate Data Analytics de la CODIP muestra que Lima Sur mantiene una oferta de 4,782 viviendas disponibles, lo que evidencia el interés sostenido tanto de familias como de inversionistas. El precio promedio de venta alcanza los S/ 5,427 por metro cuadrado, mientras que el ticket promedio se sitúa en S/ 296,384.
Precios y diversidad impulsan la demanda
El auge inmobiliario en Lima Sur responde a una combinación de factores, entre ellos la competitividad de sus precios y la variedad de alternativas residenciales. Según la CODIP, los precios permiten a las familias acceder a viviendas en zonas con potencial de valorización, manteniendo una oferta atractiva frente a otros sectores de la ciudad.
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Durante la próxima edición de la feria inmobiliaria Nexo Sur, más de 30 inmobiliarias presentarán más de 100 proyectos en distritos como Chorrillos, Surco, Surquillo, Barranco y San Borja, facilitando el contacto directo entre desarrolladores y familias interesadas en adquirir un inmueble.
Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la CODIP, remarcó que “Lima Sur continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios con mayor potencial de crecimiento de la capital”.
“La mayor diversidad de proyectos, junto con su potencial de valorización y una oferta que responde a distintos perfiles de compradores, viene impulsando el interés por adquirir una vivienda en esta zona”, dijo.
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Alternativas para distintos presupuestos y facilidades de financiamiento
En este sentido, Gálvez destacó la organización de la feria Nexo Sur, donde los visitantes podrán comparar alternativas de vivienda, acceder a descuentos de hasta S/ 90,000 y separar un departamento desde S/ 500.
Además, recibirán asesoría personalizada para todo el proceso de compra. La CODIP confirmó que se ofrecerá orientación para gestionar créditos hipotecarios con distintas entidades financieras y el Fondo MIVIVIENDA, que brindará información sobre el Bono del Buen Pagador, programas de financiamiento y requisitos para acceder a una vivienda.
Los precios de los departamentos durante el evento partirán desde S/ 177,900 en Chorrillos, S/ 178,682 en Surco, S/ 245,500 en Surquillo, S/ 293,022 en Barranco y S/ 370,000 en San Borja, lo que permite encontrar opciones para diferentes presupuestos y necesidades familiares.
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La feria Nexo Sur tendrá lugar los días 18 y 19 de julio de 2026 en el Parque de la Amistad, ubicado en la Av. Caminos del Inca 22, Santiago de Surco.
El ingreso será gratuito, previa inscripción en el portal del evento, donde los asistentes recibirán un código QR para facilitar el acceso. El horario de atención será de 11:00 a. m. a 9:00 p. m., con la expectativa de reunir a cientos de familias interesadas en conocer la oferta inmobiliaria de Lima Sur.
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