Con una sola tarjeta podrás pagar en la Línea 2, corredores y Metropolitano: así funciona la nueva tarjeta interoperable de Lima

Así luce la nueva Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT).

Desde el jueves 9 de julio, los pasajeros que utilizan las cinco estaciones en funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima deben ingresar obligatoriamente con la nueva tarjeta interoperable, informó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

En entrevista con RPP, el funcionario explicó que la medida forma parte del proceso de integración del sistema de transporte urbano y permitirá que una misma tarjeta pueda utilizarse progresivamente en diferentes servicios.

“Ya en la Línea 2 se venía ingresando sin necesidad de tarjeta alguna, pero usuarios ordenados ya han ido adquiriendo sus tarjetas. Tenemos más de 30 mil tarjetas ya vendidas”, indicó este jueves.

PUBLICIDAD

Según precisó, actualmente la Línea 2 registra alrededor de 65 mil viajes diarios, por lo que todavía una parte importante de usuarios deberá adquirir la tarjeta para continuar utilizando el servicio.

¿Qué es la tarjeta interoperable?

Hernández explicó que la nueva tarjeta permitirá pagar el pasaje en distintos sistemas de transporte sin necesidad de utilizar diferentes tarjetas para cada servicio.

“Desde febrero de este año hemos iniciado una serie de acciones para permitir que con una sola tarjeta se pague en diferentes medios de transporte de la ciudad”, señaló.

La titular de la ATU anunció que también se han proporcionado un total de 99,130 tarjetas interoperables de transporte (TIT). (Foto: MTC)

Actualmente, la interoperabilidad ya funciona en la Línea 2 y también en algunas empresas de transporte urbano que han adaptado sus sistemas de recaudo.

¿Qué empresas ya aceptan la tarjeta interoperable?

El titular de la ATU indicó que las primeras empresas incorporadas al sistema son aquellas cuyos operadores de recaudo ya fueron compatibles con la plataforma de la entidad.

PUBLICIDAD

Entre ellas mencionó:

Etuchisa (El Urbanito)

Empresa Chalo

Rápido

Aerodirecto (tras culminar sus pruebas)

Otros operadores que implementen sistemas compatibles.

“Todas aquellas que tienen un operador de recaudo que ha validado su sistema operacional con el nuestro ya van a poder comenzar a utilizar esta tarjeta”, explicó.

Metropolitano cambiará su sistema de pago

David Hernández confirmó que el Metropolitano también migrará a este nuevo sistema durante 2026. Explicó que actualmente se están reemplazando los antiguos validadores instalados desde la inauguración del sistema por equipos modernos que aceptarán la tarjeta interoperable y también otros medios de pago.

“Los validadores son nuevos. Ahora tienen pantallas táctiles y ya cuentan con el recuadro para el pago mediante QR, Plin, Yape o tarjetas bancarias”, afirmó.

Asimismo, señaló que una vez implementado el nuevo sistema, la tradicional tarjeta amarilla del Metropolitano será reemplazada por la tarjeta interoperable.

¿La tarjeta sirve para la Línea 1?

No por ahora. Hernández aclaró que la Línea 1 todavía mantiene su propio sistema de recaudo debido a que se encuentra en proceso de licitación para modernizarlo.

PUBLICIDAD

“En este momento no, porque la Línea 1 se encuentra licitando la actualización de su sistema de recaudo”, precisó.

¿Dónde comprar la tarjeta interoperable?

Por ahora, la tarjeta solo puede adquirirse en las boleterías de las cinco estaciones operativas de la Línea 2.

Sin embargo, la ATU anunció que próximamente estará disponible en otros puntos de venta de la ciudad y también en las estaciones del Metropolitano cuando culmine la integración del sistema.

Nuevos buses del Metropolitano llegarían este año

Durante la entrevista, Hernández también se refirió a la renovación de la flota del Metropolitano, cuyo contrato de modificación se encuentra actualmente en evaluación por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

PUBLICIDAD

Explicó que la denominada adenda estructural ya fue elaborada y solo resta la revisión técnica y económica del ministerio.

“Se firmará seguramente en lo que quede de este mes de julio o ya con la nueva presidenta, pero de este año no pasa”, aseguró.

Añadió que, una vez aprobada la adenda, se podrá avanzar con la incorporación de nuevos buses para mejorar el servicio y reducir la congestión que actualmente afecta a miles de usuarios diariamente.