Perú

Qué se celebra el 29 de diciembre en el Perú: un crisol de luchas, avances institucionales y tragedias urbanas

El análisis de los acontecimientos más emblemáticos sucedidos en esta fecha revela las transformaciones sociales, políticas y científicas que han marcado el devenir nacional y las lecciones que aún resuenan en el presente

Un conjunto de sucesos, desde sublevaciones y proclamaciones hasta reformas legales y desastres, han marcado este día como referencia obligada en los anales nacionales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 29 de diciembre concentra en el Perú hechos históricos, políticos y sociales de alto impacto. En 1730, la rebelión de Alejo Calatayud en Cochabamba expresó el rechazo popular a la mita y a los abusos coloniales.

En 1820, Trujillo proclamó su independencia, anticipando el proceso emancipador nacional. En 1958 se fundó la Sociedad Peruana de Oftalmología, clave para el desarrollo científico de la salud visual.

En 1993 se promulgó la actual Constitución Política, base del orden jurídico vigente. En 2001, el incendio de Mesa Redonda dejó una de las mayores tragedias urbanas del país y marcó un antes y un después en las normas de seguridad.

29 de diciembre de 1730 - La rebelión de Alejo Calatayud: levantamiento popular contra la mita y los abusos coloniales

El alzamiento liderado por Alejo Calatayud en Cochabamba expresó el rechazo popular a la mita y a los tributos coloniales, uniendo a mestizos, indígenas y criollos. (Ronaldofloresgon)

La sublevación encabezada por Alejo Calatayud en Cochabamba fue una de las revueltas más significativas del siglo XVIII contra el orden colonial. Liderada por un platero mestizo, reunió a mestizos, indígenas, criollos y clérigos afectados por el aumento de tributos y la ampliación forzosa de la mita.

El movimiento tomó la ciudad, liberó prisioneros y desafió a las autoridades bajo la consigna de lealtad al rey y rechazo al mal gobierno.

Aunque obtuvo promesas iniciales, fue reprimido con dureza. Calatayud y sus seguidores fueron ejecutados en 1731, dejando un precedente temprano de resistencia anticolonial.

29 de diciembre de 1820 Proclamación de la Independencia de Trujillo, un paso clave en la emancipación del Perú

La declaración de independencia de Trujillo, acordada en cabildo abierto, adelantó el proceso emancipador peruano y fortaleció el movimiento libertario regional. (BNP)

El 29 de diciembre de 1820Trujillo proclamó su independencia del dominio español, convirtiéndose en la primera ciudad peruana en consumar ese acto formal dentro de su intendencia. Bajo el liderazgo del intendente José Bernardo de Torre Tagle, reunido un cabildo abierto en la Plaza de Armas, se acordó declarar la libertad política de la ciudad y territorios a su cargo.

Este hecho antecedió la independencia de Lima en julio de 1821 y movilizó a otras provincias del norte para declarar su libertad.

El documento histórico que registra este acto, conocido como el “Libro Rojo”, contiene el acta de juramentación que luego fue ratificada en enero de 1821, constituyéndose en patrimonio nacional de gran valor histórico.

29 de diciembre de 1958 - Fundación de la Sociedad Peruana de Oftalmología, pilar del desarrollo científico de la salud visual

La fundación de la SPO consolidó un espacio académico clave para el desarrollo de la oftalmología y el fortalecimiento de la salud visual en el Perú. (Andina)

La Sociedad Peruana de Oftalmología fue fundada el 29 de diciembre de 1958 como una institución destinada a agrupar a los especialistas en salud visual del país. Desde sus inicios, impulsó el avance científico de la oftalmología mediante la organización de congresos, cursos y capítulos académicos.

Su comité organizador, presidido por el doctor Fortunato Trujillo, elaboró los estatutos que dieron forma a la entidad. El emblema elegido, el ojo del Lanzón de Chavín, simboliza su identidad.

En 1959 inició actividades formales con su primer consejo directivo. Hoy es referente nacional en formación, investigación y actualización médica.

29 de diciembre de 1993 – se promulga la Constitución Política del Perú de 1993

La promulgación de la Constitución de 1993 marcó un punto de inflexión legal, introduciendo reformas clave en la organización del poder y la democracia. (Andina)

La Constitución Política del Perú de 1993 es la ley suprema que organiza y regula al Estado peruano.

Fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático tras una profunda crisis política y aprobada en referéndum nacional, para reemplazar la carta anterior de 1979; fue promulgada el 29 de diciembre de 1993e inició vigencia el 1 de enero de 1994.

Establece la estructura del gobierno, derechos fundamentales y la economía social de mercado. Introduce mecanismos como referéndum para reformas y un Congreso unicameral. A lo largo de las décadas ha sido reformada varias veces, conservando su papel como base del orden jurídico y político en el país.

29 de diciembre de 2001 - Tragedia en Mesa Redonda: el incendio más mortal en la historia urbana del Perú

El incendio de Mesa Redonda dejó cientos de víctimas y evidenció graves fallas de seguridad en el comercio informal y el uso de pirotécnicos en Lima. (Andina)

El 29 de diciembre de 2001, un devastador incendio en Mesa Redonda—una zona comercial del centro de Lima— se originó tras la ignición de fuegos artificiales vendidos de forma informal, generando una reacción en cadena entre el material pirotécnico acumulado.

El siniestro, considerado el más letal relacionado con artificios festivos, causó centenares de fallecidos y dejó numerosos heridos, con cifras oficiales que superan los 277 muertos y estimaciones que elevan ese número aún más por desaparecidos y restos no identificados.

El fuego se propagó rápidamente por calles angostas, atrapando a vendedores y clientes. El desastre expuso deficiencias de seguridad y provocó cambios en la regulación de pirotécnicos y comercio en la zona de Mesa Redonda.

