La tierra no da tregua: el IGP registra hasta ocho sismos en Ica en menos de 72 horas

La región de Ica ha registrado en los últimos días una serie de ocho sismos consecutivos, según los informes oficiales emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Entre el 13 y el 15 de julio, los movimientos telúricos han mantenido en alerta a la población tras presentarse magnitudes que oscilaron entre 3.7 y 4.6 grados, con profundidades que variaron desde los 23 hasta los 38 kilómetros.
Los recientes reportes del IGP detallan que los epicentros se ubicaron en el océano Pacífico, al suroeste de la ciudad de Ica, a distancias que oscilaron entre 87 y 113 kilómetros de la capital provincial. La recurrencia y proximidad de los eventos ha generado inquietud entre los residentes, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personales.
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Características de los sismos recientes
El primer evento de la secuencia ocurrió el 13 de julio a las 21:55, cuando un sismo de magnitud 3.7 y profundidad de 38 kilómetros se registró a 87 kilómetros al suroeste de Ica. Según el IGP, la intensidad percibida fue II-III en la escala de Mercalli, lo que indica una percepción leve a moderada en la ciudad.
Al día siguiente, la actividad sísmica continuó. El 14 de julio, el organismo informó un sismo de 3.8 grados a las 16:19, localizado 88 kilómetros al suroeste de la ciudad y con una profundidad de 37 kilómetros. La intensidad fue clasificada como III, lo que corresponde a un movimiento perceptible por la mayoría de las personas en interiores.
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Secuencia y magnitud de los movimientos
Horas más tarde, el 14 de julio a las 19:33, un nuevo evento de magnitud 4.0 se presentó a 92 kilómetros de la ciudad, a una profundidad de 38 kilómetros. La serie se intensificó esa noche: a las 21:40, el IGP reportó un sismo de 4.6 grados, con epicentro a 108 kilómetros al suroeste y a 34 kilómetros bajo la superficie, seguido de otro movimiento de 4.0 grados a las 23:07, a 90 kilómetros de Ica y a 31 kilómetros de profundidad.
El último de esa jornada ocurrió a las 23:40, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 32 kilómetros, localizado a 100 kilómetros de la ciudad. La intensidad percibida fue nuevamente II-III, de acuerdo con el reporte oficial.
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Actividad continuada el 15 de julio
El 15 de julio la secuencia sísmica persistió. El primer evento de ese día se registró a las 16:54, con una magnitud de 4.0, a 113 kilómetros de Ica y a 25 kilómetros de profundidad. Menos de una hora después, a las 17:43, otro movimiento alcanzó los 4.0 grados, con epicentro a 94 kilómetros y a 23 kilómetros bajo tierra.
La constancia de los sismos ha sido documentada por el Instituto Geofísico del Perú, que recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reforzar sus medidas de prevención ante la posibilidad de nuevos eventos.
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Evaluación de daños y respuesta de las autoridades
Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia de estos movimientos sísmicos. La Defensa Civil de Ica ha indicado que se mantiene la vigilancia, y que equipos de respuesta rápida permanecen atentos ante cualquier emergencia derivada de posibles réplicas o nuevos eventos.
El IGP subraya que la actividad sísmica en la región forma parte de la dinámica habitual de la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana en el litoral peruano. Este proceso genera periódicamente sismos de diversa magnitud, los cuales suelen sentirse en la franja costera.
Contexto geológico y percepción ciudadana
La región de Ica se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica en el Perú. Los reportes del IGP recalcan la importancia de mantener una cultura de prevención y preparación en la población, debido a que la recurrencia de estos fenómenos responde a la ubicación geográfica y a la dinámica tectónica del país.
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De acuerdo con las autoridades, en la mayoría de los casos recientes la intensidad de los movimientos fue baja o moderada. “La población debe recordar que, en nuestro territorio, los sismos son frecuentes y es fundamental revisar constantemente los planes de emergencia familiar y comunitaria”, señaló un vocero del IGP en los reportes oficiales.
Medidas de prevención y recomendaciones
El Instituto Geofísico del Perú recomienda a los residentes de Ica y zonas aledañas contar con mochilas de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en simulacros organizados por Defensa Civil. Asimismo, sugiere evitar difundir información no oficial que pueda generar alarma innecesaria.
Las autoridades mantienen coordinación permanente con el IGP para actualizar la información y orientar a la ciudadanía sobre los pasos a seguir frente a futuros movimientos sísmicos. La vigilancia continuará en la región, al tiempo que se refuerza el llamado a la calma y a la prevención.
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