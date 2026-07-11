¿Qué debes hacer si ocurre un sismo fuerte mientras viajas en el Metro de Lima?

Este reportaje televisivo muestra cómo se debe reaccionar ante un sismo de gran magnitud y si estuvieras a bordo del tren eléctrico de la Línea 1.

Un fuerte sismo puede sorprender a miles de personas en cualquier momento en Lima, incluso cuando se desplazan bajo tierra en el Metro. En estos escenarios, la reacción inmediata de los pasajeros resulta decisiva para evitar incidentes adicionales. Según fuentes oficiales, la Línea 1 moviliza diariamente a 600.000 pasajeros y cuenta con protocolos específicos para emergencias sísmicas. El personal de la compañía indicó que, en caso de detectar un movimiento telúrico, el tren se detiene y desde el puesto central se desenergiza la vía, garantizando la seguridad de los usuarios.

Las autoridades del Metro de Lima piden mantener la calma durante un terremoto, ya que el pánico puede acelerar situaciones de riesgo. Si el tren se encuentra detenido entre estaciones, el personal procede a evacuar a los pasajeros por las salidas de emergencia y escaleras, guiándolos de manera ordenada para evitar tropiezos o caídas.

PUBLICIDAD

Personal del Metro de Lima instruye a pasajeros sobre el protocolo sísmico dentro de un vagón detenido, donde se visualizan señales de emergencia y rutas de evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolos de seguridad dentro del Metro

El sistema de transporte cuenta con rutas de evacuación bien señalizadas y salidas de emergencia en todos los vagones. El personal está capacitado para asistir a los pasajeros durante un evento sísmico, según señalaron desde la administración de la Línea 1. Se solicita a los usuarios no intentar abrir las puertas por su cuenta ni abandonar el vagón sin instrucciones, ya que la vía podría estar electrificada o presentarse otros peligros.

Expertos en gestión de desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomiendan a los pasajeros identificar previamente las rutas de evacuación y los puntos seguros en los vagones y estaciones. “Durante un sismo, es fundamental alejarse de puertas y ventanas, permanecer sentado o agarrarse de los pasamanos, y seguir las indicaciones del personal”, explicó un vocero de la entidad.

PUBLICIDAD

Personal del Metro de Lima guía a pasajeros en fila por un pasillo subterráneo hacia una salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experiencias en zonas de alta concurrencia

En áreas comerciales densas como Gamarra, donde miles de personas transitan diariamente por galerías y pasadizos, los comerciantes han desarrollado rutinas para afrontar sismos. Algunos señalaron que, tras sonar una alarma, orientan a los ocupantes a ubicarse junto a los muros estructurales y evacuar “despacio”, con el fin de evitar tropiezos.

La situación se complica en sectores como Mesa Redonda, caracterizados por calles angostas y la presencia de vendedores ambulantes. Vecinos y comerciantes admitieron que la evacuación puede verse obstaculizada por la aglomeración y el mobiliario urbano, lo que incrementa el riesgo de accidentes durante un fuerte movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

Recomendaciones de especialistas ante un sismo

Indeci recuerda a la ciudadanía que no se debe correr ni provocar estampidas durante un terremoto. El organismo enfatiza la importancia de mantener la calma y colaborar con las autoridades para facilitar una evacuación efectiva. Además, aconseja alejarse de fachadas, postes, vidrios y cables eléctricos, tanto en espacios abiertos como en el interior de estaciones o vagones.

Uno de los puntos destacados por los especialistas es la preparación previa. Contar con una mochila de emergencia, conocer las salidas y practicar simulacros contribuye a que la respuesta ante un sismo sea más eficaz y coordinada.

Una mano sujeta firmemente un pasamanos dentro de un vagón del Metro de Lima, donde una señal de ruta de evacuación verde se observa al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación ciudadana y percepción pública

A pesar de la existencia de protocolos, varios ciudadanos reconocieron que no sabrían cómo actuar más allá de portar una mochila de emergencia. Esta percepción revela una brecha en la capacitación y la cultura de prevención, sobre todo en puntos de alta concurrencia como el Metro de Lima o los centros comerciales de Gamarra y Mesa Redonda.

PUBLICIDAD

Las autoridades reiteran que la información y la formación son clave para reducir la vulnerabilidad de la población. Exhortan a los usuarios del sistema de transporte a familiarizarse con los procedimientos y a participar en simulacros organizados por las entidades responsables.

El papel del personal del Metro y la importancia de la calma

El personal del Metro recibe capacitación continua en protocolos de emergencia y primeros auxilios. Durante un sismo, su función principal consiste en guiar y tranquilizar a los pasajeros, asegurando que la evacuación se realice según las normas establecidas. “Es fundamental seguir las indicaciones y no actuar por cuenta propia, ya que el desconocimiento puede incrementar los riesgos”, reiteró un supervisor de la línea.

PUBLICIDAD

Según datos oficiales, el Metro dispone de altavoces y sistemas de megafonía que permiten informar a los pasajeros en tiempo real sobre las acciones a seguir. Estas herramientas facilitan la coordinación y la toma de decisiones durante una emergencia.

Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima arriba a la plataforma de una estación, mientras una persona espera en primer plano. (Andina)

Consideraciones para personas vulnerables

Los especialistas subrayan la importancia de prestar atención a personas con movilidad reducida, niños y adultos mayores durante la evacuación. El personal del Metro de Lima ha implementado protocolos para asistir a estos grupos, priorizando su seguridad durante el traslado a zonas seguras.

El acceso a rutas de evacuación adaptadas y la presencia de personal de apoyo contribuyen a que la respuesta sea inclusiva y eficiente. Las autoridades instan a los pasajeros a colaborar y a no bloquear los pasillos ni las salidas de emergencia.

PUBLICIDAD

La importancia de la prevención y la cultura sísmica

La experiencia internacional demuestra que la preparación y la educación son fundamentales para minimizar el impacto de los sismos en sistemas de transporte masivo. El Indeci recomienda que los usuarios del Metro participen en simulacros, conozcan las señales de emergencia y mantengan la calma ante cualquier eventualidad.

El refuerzo de la cultura de prevención en espacios públicos puede marcar la diferencia en situaciones críticas. Las autoridades remarcan que la seguridad de los pasajeros depende tanto de la infraestructura como de la capacidad de reacción de cada individuo frente a un evento sísmico inesperado.