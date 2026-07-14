Cyclospora, el parásito detrás del brote de “diarrea explosiva” en Estados Unidos: ¿qué riesgo existe en España?

El dolor abdominal es uno de los síntomas frecuentes de la ciclosporosis, junto con la diarrea acuosa y las náuseas. (Montaje Infobae)

Un brote de ciclosporosis mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, donde cerca de 3.000 personas han sido diagnosticadas con una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Los contagios se han detectado en 31 estados y han provocado decenas de hospitalizaciones, mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan el origen de este aumento de casos.

La infección se transmite principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados y, aunque en la mayoría de las personas no suele ser grave, puede provocar cuadros intensos de diarrea acuosa, a veces descrita como “explosiva”, además de dolor abdominal, náuseas, cansancio y pérdida de peso cuando la enfermedad se prolonga. La principal preocupación de las autoridades está relacionada con la cadena alimentaria, ya que algunos brotes anteriores se han asociado al consumo de productos frescos como frutas y verduras.

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¿Qué es Cyclospora y cómo afecta al organismo?

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por Cyclospora cayetanensis, un protozoo que infecta principalmente el intestino delgado. La infección aparece cuando una persona ingiere el parásito presente en alimentos o agua contaminados. La transmisión directa entre personas es poco frecuente, ya que el microorganismo necesita un periodo en el ambiente antes de poder causar nuevas infecciones.

Los síntomas suelen aparecer alrededor de una semana después de la exposición, aunque el periodo puede variar. Algunas personas pueden no presentar síntomas, mientras que otras desarrollan diarrea acuosa intensa, dolor abdominal, cólicos, náuseas, pérdida de apetito y fatiga. En algunos casos, la enfermedad puede prolongarse durante semanas y presentar recaídas, con periodos en los que los síntomas desaparecen y vuelven a aparecer posteriormente.

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La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por Cyclospora cayetanensis. (Takeda)

Aunque no suele poner en riesgo la vida de personas sanas, puede resultar más complicada en personas inmunodeprimidas o con otros problemas de salud.

¿Puede llegar a España?

España no se encuentra actualmente ante una situación similar a la de Estados Unidos, ya que la ciclosporosis es una enfermedad poco frecuente en nuestro país. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) señala que, aunque los datos sobre la presencia del parásito en España son limitados, se han descrito casos en viajeros y también se ha detectado la presencia del microorganismo en estudios realizados sobre aguas residuales y plantas de tratamiento.

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Sin embargo, diferentes organismos de seguridad alimentaria consideran que Cyclospora cayetanensis es un parásito que debe tenerse en cuenta dentro de los riesgos emergentes. La ACSA ya advertía en 2015 de la importancia de vigilar este microorganismo por su posible relación con el consumo de agua y alimentos frescos, especialmente frutas y hortalizas, cuya contaminación puede producirse por el uso de agua contaminada en el riego o durante la manipulación.

En la misma línea, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) incluyó a Cyclospora cayetanensis entre los riesgos microbiológicos asociados al consumo de fresas, frambuesas o moras. Un informe de AESAN publicado en 2012 señalaba que estos productos pueden estar implicados en brotes cuando proceden de zonas con presencia del parásito y subrayaba la importancia de aplicar medidas de prevención durante toda la cadena alimentaria.

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Un microorganismo Cyclospora cayetanensis en una imagen microscópica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en su informe de 2025 sobre los efectos del cambio climático en los riesgos alimentarios, AESAN identifica a Cyclospora cayetanensis entre los parásitos cuya presencia puede verse influida por factores como la globalización y los cambios ambientales. Entre los elementos que pueden favorecer su aparición se incluyen el aumento del uso de aguas residuales no tratadas para el riego de vegetales y una mayor movilidad internacional.

Miles de afectados en Estados Unidos

El aumento inusual de casos detectado en Estados Unidos ha llevado a las autoridades sanitarias a investigar el origen del brote y determinar si existe una fuente común de exposición. Desde mayo de este año se han contabilizado cerca de 3.000 personas afectadas en 31 estados, con decenas de hospitalizaciones y sin fallecimientos asociados comunicados hasta el momento.

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Los casos se concentran especialmente en Michigan, aunque también se han detectado incrementos importantes en estados como Nueva York, Carolina del Norte, Ohio e Illinois. Ante este aumento, los departamentos de salud estatales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) trabajan para determinar si existe una fuente común de exposición que explique el repunte de infecciones.

Las autoridades no han identificado un alimento concreto como origen del brote de Estados Unidos. (Freepik)

Por ahora, las autoridades no han identificado un alimento concreto como origen del brote. La investigación se centra en analizar las muestras del parásito y estudiar posibles conexiones entre los casos para comprobar si las infecciones proceden de una misma fuente. El rastreo resulta complicado porque los síntomas pueden aparecer días después de la exposición, lo que dificulta que las personas afectadas recuerden con precisión qué alimentos consumieron.

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Los antecedentes de otros brotes en Estados Unidos apuntan especialmente a los productos frescos como una posible vía de transmisión. Alimentos como cilantro, lechuga, albahaca, frutos rojos o guisantes han estado relacionados con episodios anteriores, ya que pueden contaminarse durante el cultivo, el riego, la cosecha o la manipulación si entran en contacto con agua o superficies contaminadas.