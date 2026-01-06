Perú

Terror en Ica: El video del sangriento ataque a balazos que desató una estampida en Huacachina

La violenta balacera dejó nueve disparos en plena vía pública, afectó a ciudadanos peruanos, venezolanos y una turista alemana, y motivó un operativo policial inmediato en la zona de locales nocturnos

(Video: 24 Horas)

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió la madrugada del último domingo a una de las zonas más concurridas de Ica durante las noches de fin de semana. La subida a Huacachina, un sector conocido por la concentración de discotecas y locales nocturnos, se convirtió en escenario de una balacera que dejó al menos siete personas heridas, entre ellas una menor de 17 años, generando pánico entre decenas de asistentes que transitaban por el lugar a esa hora.

Eran las 4:19 de la madrugada cuando las cámaras de seguridad captaron el momento en que una motocicleta con dos sujetos a bordo irrumpió en los exteriores de una discoteca. En las imágenes se observa cómo uno de ellos saca un arma de fuego y empieza a disparar en repetidas ocasiones antes de huir rápidamente. La escena provocó una estampida de personas que intentaban ponerse a salvo, mientras varios de los proyectiles alcanzaban a quienes se encontraban en las inmediaciones.

Balacera en la subida a Huacachina dejó siete heridos y tres detenidos

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Producto del ataque, siete personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por unidades de emergencia, siendo trasladadas de inmediato al Hospital Regional de Ica. De acuerdo con información policial, todas las víctimas fueron evaluadas médicamente y dadas de alta, aunque una adolescente de 17 años presentó las lesiones de mayor consideración y permaneció bajo observación médica. Entre los heridos figuran ciudadanos de nacionalidad peruana, venezolana y alemana.

El jefe de la Región Policial Ica, general Carlos Raúl Roque Palomino, señaló que inicialmente se manejó la hipótesis de un posible caso de extorsión en Huacachina, debido a la modalidad del ataque y al contexto en el que se produjo. Sin embargo, tras las primeras diligencias, esta línea fue descartada. Según explicó la autoridad policial, los hechos apuntan a que el origen de la balacera estaría vinculado a una gresca o riña entre bandos, lo que habría derivado en el uso del arma de fuego.

Horas después del atentado, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo inmediato que permitió la captura de tres jóvenes presuntamente involucrados en el ataque. Durante la intervención, los agentes inc autaron una pistola marca Baikal calibre .380, la cual, según el sistema de denuncias policiales, figuraba como arma robada. Además, se decomisó una cacerina con municiones y la motocicleta que habría sido utilizada para perpetrar la balacera en la vía hacia Huacachina.

Huacachina y Paracas: el avance del crimen organizado golpea al turismo en Ica

(Video: Panorama)

La inseguridad ciudadana en Ica ha comenzado a impactar directamente en dos de sus principales destinos turísticos. En Huacachina, conocida internacionalmente como el “oasis de América”, se registró la detonación de un explosivo en los exteriores de una discoteca, hecho que encendió las alarmas en el sector turístico. El ataque causó daños materiales considerables, afectando la fachada del local y varios vehículos estacionados, y generó cancelaciones de reservas por parte de agencias de viajes ante el temor de nuevos episodios violentos.

Las investigaciones periodísticas revelan que gran parte de los negocios que rodean la laguna operan en condiciones informales, sin controles adecuados ni planes de seguridad. Este escenario habría sido aprovechado por bandas dedicadas a la extorsión, que exigen pagos a los propietarios de locales nocturnos bajo amenazas constantes. El atentado con explosivos habría ocurrido luego de reiteradas advertencias, evidenciando cómo la delincuencia organizada ha logrado instalarse en una zona clave para la economía regional y la imagen turística del sur.

A pocos kilómetros, en Paracas, el problema adopta otra modalidad pero con el mismo trasfondo criminal. Empresarios del boulevard del balneario han denunciado la presencia creciente de prestamistas vinculados al sistema del gota a gota, quienes ofrecen créditos rápidos y luego aplican cobros violentos contra comerciantes y hoteleros.

La cercanía con zonas donde se reportan altos índices de extorsión y sicariato, como Pisco, incrementa la preocupación por una posible expansión de estas redes hacia uno de los enclaves más exclusivos del litoral, afectando la tranquilidad de los visitantes y la estabilidad de quienes dependen del turismo como principal fuente de ingresos.

