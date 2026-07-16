Bolsa de Valores de Lima en caída, mientras Wall Street presenta volatilidad

El Índice Selectivo, integrado por las 15 acciones más negociadas de la bolsa limeña, también registró una caída. Foto: difusión

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este jueves con pérdidas, revirtiendo parte del avance registrado en las sesiones anteriores. El desempeño del mercado peruano se produce en un escenario internacional marcado por la cautela de los inversionistas, con resultados dispares en las principales plazas bursátiles del mundo.

En paralelo, Wall Street abrió con un comportamiento mixto, reflejando la incertidumbre que persiste en los mercados internacionales. A ello se suma el impacto de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las reacciones de los inversionistas a los resultados corporativos publicados en Estados Unidos.

Bolsa de Valores de Lima retrocede en el inicio de la sesión

El principal indicador de la plaza bursátil peruana, el Índice General de la BVL, registró una caída de 0,39% al ubicarse en 56.888 puntos, frente a los 57.112 puntos de la jornada previa. De esta manera, el mercado local mostró un ajuste luego de las ganancias obtenidas en los días anteriores.

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También cerró en terreno negativo el Índice Selectivo, que reúne a las 15 acciones con mayor negociación en la bolsa limeña. Este indicador descendió 0,34%, al pasar de 1.523 a 1.518 puntos, reflejando un comportamiento similar entre los principales valores del mercado.

El Índice General de la BVL, principal referente del mercado peruano, cayó 0,39% al pasar de 57.112 a 56.888 puntos. Foto: Radio Nacional

Mercados internacionales muestran resultados mixtos

El panorama externo estuvo marcado por desempeños variados. En Asia, las principales bolsas concluyeron la jornada con resultados mixtos, mientras que los mercados latinoamericanos también registraban movimientos diferenciados durante las primeras horas de negociación.

En Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York abrió sin una tendencia definida. El índice Dow Jones avanzaba 0,19%, mientras que el S&P 500 retrocedía entre 0,08% y 0,35% en los primeros minutos de operaciones. Por su parte, el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, mostraba una baja cercana al 0,80%.

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Tensiones geopolíticas y resultados empresariales influyen en Wall Street

La atención de los inversionistas continúa centrada en la evolución del conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán mantienen una escalada de enfrentamientos, luego de que fuerzas iraníes atacaran objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin como respuesta a recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní.

A este escenario se sumó la publicación de resultados financieros de diversas compañías. En el sector de semiconductores, Taiwan Semiconductor retrocedía 1,40%, debido a que el aumento de su previsión de gastos opacó un sólido reporte trimestral. Asimismo, SK Hynix, empresa surcoreana que comenzó a cotizar en el Nasdaq la semana pasada, caía 6,82% en las primeras operaciones.

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La evolución del conflicto en Oriente Medio sigue siendo uno de los principales focos de atención para los inversionistas. Foto: Andina

Materias primas y acciones del sector salud registran movimientos

Entre las compañías con mejor desempeño destacó la aseguradora UnitedHealth Group, cuyas acciones avanzaban 8,66% después de presentar resultados trimestrales superiores a los previstos por el mercado, impulsando al sector salud.

En el mercado de materias primas también se observaron variaciones relevantes. El oro cedía 1,30% y se cotizaba en USD 3.999 por onza, mientras que la plata bajaba 2,42%, hasta USD 56,04 por onza. En contraste, el petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzaba 1,04% y alcanzaba los USD 80,40 por barril.