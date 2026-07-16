Efemérides del 16 de julio: ¿Qué pasó un día como hoy en el Perú y el mundo?

La infografía conmemora el 16 de julio con eventos históricos en Perú, como el atentado de Tarata y la Batalla de Palca, junto a hitos mundiales como el lanzamiento del Apolo XI y la primera venta de libros de Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 16 de julio concentra en el calendario peruano algunas de las páginas más dolorosas del conflicto interno, junto a efemérides de resistencia histórica y conmemoración institucional. En el plano internacional, la misma fecha registra desde el primer ensayo nuclear estadounidense hasta el nacimiento de Amazon.

El hecho más antiguo vinculado al Perú en esta jornada ocurrió en 1880, durante la Guerra del Pacífico, cuando guerrilleros peruanos vencieron a una columna chilena en la Batalla de Palca, en la provincia de Tacna. Los combatientes, conocedores del terreno, tendieron una emboscada exitosa, causaron bajas al enemigo y recuperaron armamento. Aunque fue una acción de alcance limitado, demostró que la resistencia organizada persistía pese a las derrotas previas y a la ocupación de Tacna y Arica.

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La masacre de Soras y el atentado de Tarata

El 16 de julio de 1984 ocurrió en la provincia de Sucre, Ayacucho, una de las matanzas más grandes perpetradas por Sendero Luminoso en todo el conflicto interno. Un grupo de entre 30 y 40 senderistas, disfrazados de militares, interceptó un bus interprovincial y asesinó a entre 109 y 117 personas en distintas paradas del recorrido. Las víctimas fueron principalmente campesinos y autoridades comunales. Los atacantes torturaron y ejecutaron a los pasajeros en cada detención hasta llegar al distrito de Soras, donde dejaron mensajes escritos con sangre. El caso, conocido como el “Expreso de la Muerte”, fue investigado por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y se encuentra en proceso judicial desde 2013.

En 1984, la provincia de Sucre en Ayacucho vivió uno de los episodios más sangrientos del conflicto con Sendero Luminoso. Entre 109 y 117 personas perecieron. (Facebook del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social)

Ocho años después, el 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso detonó un coche bomba en la calle Tarata del distrito limeño de Miraflores. La explosión mató a 25 personas, dejó más de 150 heridos y destruyó viviendas, locales comerciales y vehículos en una zona residencial y turística de la capital. El atentado ocurrió en la etapa más violenta del conflicto interno y marcó un punto de quiebre en la percepción pública del terrorismo, lo que impulsó una respuesta más contundente del Estado frente a la violencia subversiva. El caso también se encuentra en proceso judicial.

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La intervención de un vigilante obligó a los terroristas a cambiar el objetivo inicial. (El Peruano)

El pintor que dejó el indigenismo en América y Europa

El 16 de julio de 1960 murió Gustavo Enrique Camino Brent, pintor peruano del movimiento indigenista. Ingresó a los 12 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, donde fue discípulo de Daniel Hernández y José Sabogal. Su obra, reconocida por su lirismo personal en el tratamiento de paisajes y cultura indígena, integra colecciones en América y Europa. Murió a causa de un tumor cerebral.

Desde sus primeros años en Lima, Gustavo Camino Brent mostró un talento notable que luego plasmaría en un estilo único dentro del movimiento indigenista peruano. (Colección Enrique Camino Brent - Central “Luis Jaime Cisneros” de la PUCP)

Resocialización e investigación agropecuaria

Cada 16 de julio, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conmemora el Día de la Resocialización, establecido en 1986 para promover la reeducación y reintegración de las personas privadas de libertad. El área de Tratamiento Penitenciario gestiona programas de asistencia social, legal, psicológica y de salud, además de formación laboral y educativa. Según datos del borrador fuente, 18.543 reclusos están inscritos en programas de alfabetización y educación técnica. La jornada incluye ferias y exhibiciones que muestran los avances en rehabilitación.

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La misma fecha reúne el Día de la Investigación Agropecuaria, establecido por la Resolución Suprema N.º 0333-85-AG/INIPA en reconocimiento al trabajo científico y tecnológico en el sector agrícola. El Instituto Nacional de Innovación Agraria organiza ferias, charlas y reconocimientos para destacar el aporte de la investigación al campo. Los desafíos centrales incluyen la adaptación al cambio climático, el manejo de costos de insumos, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la producción agrícola familiar con prácticas sostenibles.

Esta fecha busca transformar las cárceles en espacios de rehabilitación. El Día de la Resocialización destaca los esfuerzos por devolver a la sociedad ciudadanos reeducados y productivos. (Andina)

El mundo también recuerda el 16 de julio

En el plano internacional, la jornada acumula hitos de primer orden. El 16 de julio de 1945, Estados Unidos realizó en el desierto de Álamo Gordo, Nuevo México, la primera explosión atómica de la historia: la prueba “Trinity”, de 21 kilotones. Veinticuatro años después, el 16 de julio de 1969, la NASA lanzó desde Cabo Cañaveral la nave Apolo XI con los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins a bordo. Cuatro días más tarde, Armstrong y Aldrin pisaron la Luna por primera vez.

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Tripulación de la misión lunar Apolo 11 en el centro de entrenamiento de Houston. EFE/Archivo

En 1950, Uruguay conquistó la Copa del Mundo de fútbol en Río de Janeiro al vencer a Brasil por 2 a 1 en el estadio Maracaná, en lo que la historia deportiva conoce como el “Maracanazo”. En 1951 se publicó la primera edición de El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. En 1995, Jeff Bezos abrió Amazon para vender libros por internet, sobre un proyecto iniciado un año antes bajo el nombre Cadabra. Y en 1999, John Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense, murió al estrellarse la avioneta que pilotaba; también fallecieron su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada Lauren.

Los actores que interpretan a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy son vistos tomados de la mano, recreando un momento de su célebre historia de amor en una calle de la ciudad. (Disney Plus)