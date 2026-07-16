Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 16 de julio de 2026

El monitoreo diario de los precios de los combustibles resulta esencial para consumidores y empresas en Perú. Este jueves 16 de julio de 2026, las estaciones de servicio han actualizado el valor del GNV, GLP, diésel y gasolina, reflejando las condiciones actuales del mercado energético.
La variación de precios responde tanto a factores internacionales como a la dinámica interna del país. En esta jornada, destaca la disminución en el precio de la gasolina, un factor que impacta en el presupuesto de miles de usuarios y en el funcionamiento de sectores clave para la economía nacional.
Según reportes oficiales actualizados al 16 de julio, el gasohol regular se encuentra entre S/ 15,98 y S/ 21,49 por galón, mientras que el gasohol premium varía de S/ 16,88 a S/ 23,99 por galón. El diésel B5 S-50 UV, utilizado principalmente por el transporte de carga y vehículos pesados, cotiza entre S/ 17,89 y S/ 24,99 por galón, según cifras de plataformas de consulta como Facilito de Osinergmin.
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Evolución de los precios en Lima y principales provincias
El valor de los combustibles no solo varía a escala internacional por factores como el precio del petróleo y el tipo de cambio, sino que también responde a dinámicas locales. En Lima, los precios de la gasolina pueden cambiar considerablemente de un distrito a otro. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, el gasohol regular se ofrece desde 16,15 soles, mientras que en Villa El Salvador el precio inicia en 17,09 soles y en Los Olivos desciende hasta 15,70 soles. Esta dispersión obedece a la competencia entre grifos y a factores como el acceso logístico y la demanda de cada zona.
En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.
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- Gasohol Regular (90 octanos): S/ 15,98 – S/ 21,49 por galón en Lima
- Gasohol Premium: S/ 16,88 – S/ 23,99 por galón en Lima
- Diésel B5 S-50 UV: S/ 17,89 – S/ 24,99 por galón en Lima
En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:
- En Cusco, el gasohol parte de S/ 17,96 y llega a S/ 20,49.
- En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 16,39.
- En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 17.80
- En Tacna, el diésel está en S/ 19.30
Precio de la gasolina en principales grifos de Lima
La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 16 de julio de 2026:
- San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15
- Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09
- Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70
- Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,49
- San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,29
- Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 16,95
- Rimac: el Diésel está en S/ 21.19
- Comas: el Diésel está en S/ 17.30
- Carabayllo: el Diésel está en S/ 17,59
Factores que determinan el precio de la gasolina
El valor de la gasolina en Perú responde a un conjunto de elementos interrelacionados. El principal factor es la cotización internacional del petróleo crudo, que experimenta fluctuaciones diarias en los mercados globales. A este componente se suman los impuestos y aranceles establecidos por el gobierno nacional, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), los cuales influyen directamente en el precio final para el usuario.
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Además, los costos logísticos derivados del transporte y la distribución del combustible desde los puertos o refinerías hasta los puntos de venta dispersos en la geografía nacional contribuyen a la variabilidad de precios. Por último, los márgenes de ganancia aplicados por las estaciones de servicio pueden modificar el valor final dependiendo de la competencia local y de los costos operativos de cada establecimiento.
Factores principales que inciden en el precio de la gasolina:
Variabilidad de precios según la ubicación
El precio del combustible en Lima no es uniforme. En distritos como San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede acercarse o superar el máximo nacional, mientras que en zonas como Villa El Salvador, Los Olivos o Comas se registran valores significativamente más bajos. Esta dispersión de precios obliga a los conductores a utilizar herramientas digitales para comparar tarifas antes de abastecer sus vehículos.
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La plataforma Facilito, gestionada por Osinergmin, facilita la consulta de precios actualizados por galón, permitiendo búsquedas por distrito, tipo de combustible y estación de servicio. El uso de este recurso ayuda a los consumidores a optimizar sus gastos y evitar sobreprecios.
Recomendaciones para conductores:
Impacto en la economía y el consumo
El aumento sostenido de los precios de la gasolina genera presión sobre el costo de vida y repercute en la cadena de transporte y logística a nivel nacional. Sectores como el transporte público y de mercancías enfrentan incrementos en sus costos operativos, lo que se transfiere, en última instancia, a los precios finales de bienes y servicios.
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El comportamiento del mercado internacional también condiciona la dinámica local. Factores como la volatilidad en Oriente Medio, restricciones en la exportación de diésel desde Rusia y la situación de las reservas globales mantienen la incertidumbre sobre la evolución de los precios energéticos. Al mismo tiempo, la inversión en tecnologías como la inteligencia artificial representa un nuevo factor inflacionario en determinadas categorías de insumos energéticos.
Efectos económicos del alza en los combustibles:
Perspectivas y mecanismos de regulación
Las proyecciones internacionales anticipan que el precio de la gasolina podría mantenerse elevado a lo largo del trimestre, con estimaciones que rondan los 3,07 dólares estadounidenses por galón al cierre del periodo, según modelos macroeconómicos. El entorno global sigue mostrando volatilidad, especialmente por la situación geopolítica y los movimientos en el mercado de productos refinados.
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En este contexto, las autoridades peruanas monitorean constantemente la evolución del mercado para evaluar posibles medidas de mitigación. El uso de plataformas de transparencia y la supervisión de márgenes comerciales buscan proteger a los consumidores ante posibles abusos.
Herramientas de consulta y protección al consumidor:
El escenario energético actual mantiene una alta sensibilidad a factores externos e internos. Los consumidores peruanos, ante la volatilidad de los precios, recurren cada vez más a la información digital y a la comparación constante para administrar sus gastos en combustibles.
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