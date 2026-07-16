INPE interviene pabellón del penal Castro Castro y halla equipos de comunicación prohibidos

El resto de los objetos prohibidos fue destruido conforme al procedimiento establecido y con la elaboración de las actas respectivas - Créditos: INPE.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un operativo extraordinario en el pabellón N.° 1 del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. La intervención permitió la incautación de equipos de comunicación, licor artesanal y diversos objetos cuya posesión está prohibida dentro del recinto.

La diligencia contó con la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES-INPE), quienes realizaron la inspección de los ambientes del pabellón con el objetivo de prevenir actividades ilícitas y reforzar el control al interior del establecimiento penitenciario.

Durante la revisión, el personal halló teléfonos celulares de diferentes marcas, un dispositivo USB de 8 GB, cargadores, audífonos, cables USB, un router y un cargador artesanal. De acuerdo con la información del INPE, estos equipos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Las autoridades decomisaron 39 botellas de licor destilado de fabricación artesanal, además de cigarrillos, encendedores, hojas de afeitar y otros objetos prohibidos - Créditos: INPE.

Asimismo, las autoridades decomisaron 39 botellas con licor destilado de fabricación artesanal, además de cigarrillos, encendedores, hojas de afeitar y otros objetos cuya tenencia se encuentra restringida dentro del establecimiento penitenciario.

Al concluir el operativo, los equipos de comunicación fueron entregados a la Policía Nacional por disposición del Ministerio Público. En tanto, el resto de los artículos prohibidos fue destruido conforme al procedimiento establecido y previa elaboración de las actas respectivas.

Más intervenciones

Los agentes de seguridad penitenciaria realizaron una exhaustiva requisa en el pabellón 3 de mediana seguridad del Establecimiento Penitenciario de Varones Arequipa, donde incautaron celulares, cargadores artesanales, cables USB y audífonos. La intervención formó parte de las acciones impulsadas por la Dirección de la Oficina Regional Sur del INPE para detectar y erradicar la posesión de objetos y sustancias prohibidos dentro del recinto.

PUBLICIDAD

Los objetos prohibidos fueron hallados en maletines, colchones, paredes y en el piso de uno de los pasadizos durante la inspección - Créditos: INPE.

Durante la inspección, el contingente de seguridad interna y externa revisó todos los ambientes del pabellón y encontró los artículos ocultos en maletines, colchones, paredes y el piso de uno de los pasadizos.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a representantes de la Fiscalía de Turno de Paucarpata y a efectivos de la comisaría de Socabaya para realizar los procedimientos correspondientes conforme a sus atribuciones. El INPE señaló que continuará reforzando estas intervenciones para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Funciones del INPE

Administrar y gestionar los establecimientos penitenciarios del país, garantizando su adecuado funcionamiento.

Velar por el cumplimiento del régimen penitenciario establecido en la normativa vigente.

Mantener el orden interno y la seguridad en los centros de reclusión mediante acciones de control y vigilancia.

Ejecutar operativos de requisa para detectar e incautar objetos, sustancias y equipos cuya posesión está prohibida dentro de los penales.

Coordinar intervenciones con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público cuando las diligencias lo requieran.

Promover el principio de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios para prevenir actividades ilícitas.

Supervisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del personal penitenciario.

Disponer el registro, custodia, entrega o destrucción de los objetos incautados, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Implementar medidas destinadas a fortalecer la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios.

Contribuir a la protección del orden interno y a la seguridad de la ciudadanía mediante acciones permanentes de vigilancia y fiscalización dentro del sistema penitenciario.