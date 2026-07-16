INPE interviene pabellón del penal Castro Castro y halla equipos de comunicación prohibidos

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un operativo extraordinario en el pabellón N.° 1 del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. La intervención permitió la incautación de equipos de comunicación, licor artesanal y diversos objetos cuya posesión está prohibida dentro del recinto.
La diligencia contó con la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES-INPE), quienes realizaron la inspección de los ambientes del pabellón con el objetivo de prevenir actividades ilícitas y reforzar el control al interior del establecimiento penitenciario.
Durante la revisión, el personal halló teléfonos celulares de diferentes marcas, un dispositivo USB de 8 GB, cargadores, audífonos, cables USB, un router y un cargador artesanal. De acuerdo con la información del INPE, estos equipos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
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Asimismo, las autoridades decomisaron 39 botellas con licor destilado de fabricación artesanal, además de cigarrillos, encendedores, hojas de afeitar y otros objetos cuya tenencia se encuentra restringida dentro del establecimiento penitenciario.
Al concluir el operativo, los equipos de comunicación fueron entregados a la Policía Nacional por disposición del Ministerio Público. En tanto, el resto de los artículos prohibidos fue destruido conforme al procedimiento establecido y previa elaboración de las actas respectivas.
Más intervenciones
Los agentes de seguridad penitenciaria realizaron una exhaustiva requisa en el pabellón 3 de mediana seguridad del Establecimiento Penitenciario de Varones Arequipa, donde incautaron celulares, cargadores artesanales, cables USB y audífonos. La intervención formó parte de las acciones impulsadas por la Dirección de la Oficina Regional Sur del INPE para detectar y erradicar la posesión de objetos y sustancias prohibidos dentro del recinto.
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Durante la inspección, el contingente de seguridad interna y externa revisó todos los ambientes del pabellón y encontró los artículos ocultos en maletines, colchones, paredes y el piso de uno de los pasadizos.
Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a representantes de la Fiscalía de Turno de Paucarpata y a efectivos de la comisaría de Socabaya para realizar los procedimientos correspondientes conforme a sus atribuciones. El INPE señaló que continuará reforzando estas intervenciones para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
Funciones del INPE
- Administrar y gestionar los establecimientos penitenciarios del país, garantizando su adecuado funcionamiento.
- Velar por el cumplimiento del régimen penitenciario establecido en la normativa vigente.
- Mantener el orden interno y la seguridad en los centros de reclusión mediante acciones de control y vigilancia.
- Ejecutar operativos de requisa para detectar e incautar objetos, sustancias y equipos cuya posesión está prohibida dentro de los penales.
- Coordinar intervenciones con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público cuando las diligencias lo requieran.
- Promover el principio de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios para prevenir actividades ilícitas.
- Supervisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del personal penitenciario.
- Disponer el registro, custodia, entrega o destrucción de los objetos incautados, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Implementar medidas destinadas a fortalecer la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios.
- Contribuir a la protección del orden interno y a la seguridad de la ciudadanía mediante acciones permanentes de vigilancia y fiscalización dentro del sistema penitenciario.
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