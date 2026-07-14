Corte de agua para este jueves 16 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La interrupción del suministro se realizará de manera progresiva, de acuerdo con el cronograma establecido para cada uno de los sectores incluidos en el plan de mantenimiento - Créditos: Andina.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este jueves 16 de julio, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La restricción afectará tanto a viviendas como a locales comerciales ubicados en las zonas incluidas en el cronograma establecido por la empresa.

La entidad indicó que la interrupción se aplicará de forma progresiva, por lo que el tiempo de afectación dependerá del distrito, el sector y el horario previsto para cada intervención.

Sedapal precisó que los cortes se ejecutarán según el cronograma definido para cada zona y recomendó a los usuarios de los sectores comprendidos tomar previsiones ante la restricción del servicio.

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El servicio será interrumpido de forma progresiva en las zonas incluidas en el plan de mantenimiento, según el cronograma establecido por la entidad - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

A. H. Héroes de La Breña

APV Compradores de Terrenos de Campoy

Urb. Lotización Campoy 2da etapa

APV Huancayo

APV Punta de Huancayo

Asoc. San Roque de Campoy

Asoc. Los Pinos de Campoy

Asoc. La Floresta de Campoy

Asoc. Villa Talavera Campoy

A. H. El Chaparral

A. H. Los Jardines de Campoy

A. H. La Libertad

A. H. Villa Los Andes

A. H. 3 de Mayo

A. H. Alta Paloma

Cooperativa El Valle 2da etapa

Coop. Aguas Gasificadas

AF Los Sauces de Campoy

Asoc. Santa Rosa

Urb. Campoy

Agru. Las Flores de Campoy

Testigos de Jehová

Vizcachera

C.H. Oasis de Campoy

Área_CR_131

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

San Miguel

Asoc. de Viv. San Juan Macias

Asoc. de Viv. Señor de Luren

Coop. Santa Elisa

Urb. Arboleda

Urb. Libertad

Urb. Maranga 2da etapa

Urb. Maranga 3ra etapa

Urb. Maranga 1ra etapa

Urb. Señor de los Milagros

Asoc. Las Gardenias

Urb. Chepén

Urb. Ciudad de Papel

Urb. Miramar

Cuadrante afectado:

Av. la Marina, av. Feria Internacional del Pacífico, av. Jorge Chávez, av. Costanera, jr. Virú, Calle 29, calle César Vallejo, calle José Gálvez, av. De los Insurgentes y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Las zonas comprendidas en el plan de mantenimiento experimentarán la interrupción del servicio en horarios previamente establecidos - Créditos: Andina.

San Miguel

Asoc. de Viv. San Juan Macias

Asoc. de Viv. Señor de Luren

Coop. Santa Elisa

Urb. Arboleda

Urb. Libertad

Urb. Maranga 2da etapa / Urb. Maranga 3ra etapa / Urb. Maranga 1ra etapa

Urb. Señor de los Milagros

Asoc. Las Gardenias

Urb. Chepén

Urb. Ciudad de Papel

Urb. Miramar

Cuadrante afectado:

Av. La Marina, av. Feria Internacional del Pacífico (Brígida Silva de Ochoa), av. Jorge Chávez, av. Costanera, calle Virú, calle 29, calle César Vallejo, calle José Gálvez y av. De los Insurgentes.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

San Miguel

Urb. Maranga 3ra etapa

Cuadrante afectado:

Av. La Marina, av. Feria Internacional del Pacífico (Brígida Silva de Ochoa), av. Jorge Chávez, av. Costanera, ca. Virú, ca. 29, ca. César Vallejo, ca. José Gálvez y av. De los Insurgentes.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

El corte se llevará a cabo este jueves 16 de julio - Créditos: Magnific.

Comas

Urb. San Agustín

Cuadrante afectado:

Av. Túpac Amaru, av. Jamaica, av. Andrés Avelino Cáceres, av. El Retablo, ca. 21, av. Manuel Gonzáles y av. Belaúnde.

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Martín de Porres

Barrio Obrero

Urb. Coronel San Martín de Porres

Urb. Miguel Grau Seminario

Urb. Ingeniería

Urb. Zarumilla

Hora: 12 m - 8 p. m.