Perú

Corte de agua para este jueves 16 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El corte del servicio se aplicará de forma escalonada, siguiendo el horario programado para las zonas contempladas en las labores de mantenimiento

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corte de agua
La interrupción del suministro se realizará de manera progresiva, de acuerdo con el cronograma establecido para cada uno de los sectores incluidos en el plan de mantenimiento - Créditos: Andina.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este jueves 16 de julio, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La restricción afectará tanto a viviendas como a locales comerciales ubicados en las zonas incluidas en el cronograma establecido por la empresa.

La entidad indicó que la interrupción se aplicará de forma progresiva, por lo que el tiempo de afectación dependerá del distrito, el sector y el horario previsto para cada intervención.

Sedapal precisó que los cortes se ejecutarán según el cronograma definido para cada zona y recomendó a los usuarios de los sectores comprendidos tomar previsiones ante la restricción del servicio.

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El servicio será interrumpido de forma progresiva en las zonas incluidas en el plan de mantenimiento, según el cronograma establecido por la entidad - Créditos: Magnific.
El servicio será interrumpido de forma progresiva en las zonas incluidas en el plan de mantenimiento, según el cronograma establecido por la entidad - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Héroes de La Breña
  • APV Compradores de Terrenos de Campoy
  • Urb. Lotización Campoy 2da etapa
  • APV Huancayo
  • APV Punta de Huancayo
  • Asoc. San Roque de Campoy
  • Asoc. Los Pinos de Campoy
  • Asoc. La Floresta de Campoy
  • Asoc. Villa Talavera Campoy
  • A. H. El Chaparral
  • A. H. Los Jardines de Campoy
  • A. H. La Libertad
  • A. H. Villa Los Andes
  • A. H. 3 de Mayo
  • A. H. Alta Paloma
  • Cooperativa El Valle 2da etapa
  • Coop. Aguas Gasificadas
  • AF Los Sauces de Campoy
  • Asoc. Santa Rosa
  • Urb. Campoy
  • Agru. Las Flores de Campoy
  • Testigos de Jehová
  • Vizcachera
  • C.H. Oasis de Campoy
  • Área_CR_131

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

San Miguel

  • Asoc. de Viv. San Juan Macias
  • Asoc. de Viv. Señor de Luren
  • Coop. Santa Elisa
  • Urb. Arboleda
  • Urb. Libertad
  • Urb. Maranga 2da etapa
  • Urb. Maranga 3ra etapa
  • Urb. Maranga 1ra etapa
  • Urb. Señor de los Milagros
  • Asoc. Las Gardenias
  • Urb. Chepén
  • Urb. Ciudad de Papel
  • Urb. Miramar

Cuadrante afectado:

  • Av. la Marina, av. Feria Internacional del Pacífico, av. Jorge Chávez, av. Costanera, jr. Virú, Calle 29, calle César Vallejo, calle José Gálvez, av. De los Insurgentes y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Las zonas comprendidas en el plan de mantenimiento experimentarán la interrupción del servicio en horarios previamente establecidos - Créditos: Andina.
Las zonas comprendidas en el plan de mantenimiento experimentarán la interrupción del servicio en horarios previamente establecidos - Créditos: Andina.

San Miguel

  • Asoc. de Viv. San Juan Macias
  • Asoc. de Viv. Señor de Luren
  • Coop. Santa Elisa
  • Urb. Arboleda
  • Urb. Libertad
  • Urb. Maranga 2da etapa / Urb. Maranga 3ra etapa / Urb. Maranga 1ra etapa
  • Urb. Señor de los Milagros
  • Asoc. Las Gardenias
  • Urb. Chepén
  • Urb. Ciudad de Papel
  • Urb. Miramar

Cuadrante afectado:

  • Av. La Marina, av. Feria Internacional del Pacífico (Brígida Silva de Ochoa), av. Jorge Chávez, av. Costanera, calle Virú, calle 29, calle César Vallejo, calle José Gálvez y av. De los Insurgentes.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

San Miguel

  • Urb. Maranga 3ra etapa

Cuadrante afectado:

  • Av. La Marina, av. Feria Internacional del Pacífico (Brígida Silva de Ochoa), av. Jorge Chávez, av. Costanera, ca. Virú, ca. 29, ca. César Vallejo, ca. José Gálvez y av. De los Insurgentes.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

El corte se llevará a cabo este jueves 16 de julio - Créditos: Magnific.
El corte se llevará a cabo este jueves 16 de julio - Créditos: Magnific.

Comas

  • Urb. San Agustín

Cuadrante afectado:

  • Av. Túpac Amaru, av. Jamaica, av. Andrés Avelino Cáceres, av. El Retablo, ca. 21, av. Manuel Gonzáles y av. Belaúnde.

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Martín de Porres

  • Barrio Obrero
  • Urb. Coronel San Martín de Porres
  • Urb. Miguel Grau Seminario
  • Urb. Ingeniería
  • Urb. Zarumilla

Hora: 12 m - 8 p. m.

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