Corte de agua para este 13 de julio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este lunes de 13 de julio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La restricción afectará tanto a viviendas como a locales comerciales ubicados en las zonas incluidas en el cronograma establecido por la empresa.
La entidad indicó que la interrupción se aplicará de forma progresiva, por lo que el tiempo de afectación dependerá del distrito, el sector y el horario previsto para cada intervención.
Según explicó, estas labores forman parte de las acciones destinadas a preservar la operatividad y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable, así como a prevenir eventuales fallas en la red y asegurar la continuidad del servicio para la población.
PUBLICIDAD
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Túpac Amaru Mzs. R-T, P-X
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. José María Arguedas
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Villa María del Triunfo
- P.J. José C. Mariátegui sector 30 de agosto
- Cuadrante:
- A. H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A. H. 30 de Agosto, A. H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo (Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3), Ampliación Vista Alegre, A. H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (Pilón), P. J. Arenal Alto.
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. Inca Manco Cápac I
- A. H. Mariscal Cáceres
- A. H. San Pedro II
- A. H. San Pedro
- A. H. San Pedro I
- P. J. Santa Fe de Totorita
- A. H. Santa Fe Alta
- A. H. Totoritas Parcelas A y B
- A. H. 1ro de Mayo Marginal
- A. H. 1ro de Mayo Ampliación Los Vencedores
- A. H. José María Arguedas
- AF Los Olivos
- Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan
- A. H. Villa Rosario
Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.
Comas
- Urb. El Pinar
Cuadrante:
- Av. Trapiche
- Av. Micaela Bastidas
- Av. Porvenir
- Calle 17
- Calle 13
- Av. Los Chasquis
- Av. Sangarará
- Av. Universitaria
- Av. Los Incas
Hora: 12 m - 8 p. m.
Sedapal puso a disposición de los usuarios la línea Aquafono, (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes sobre las incidencias derivadas de la suspensión temporal del servicio de agua potable.
Consejos para ahorrar el agua en casa
- Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los platos.
- Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, tuberías o inodoros para evitar el desperdicio constante.
- Utiliza una lavadora con carga completa para reducir el consumo de agua en cada ciclo.
- Reutiliza el agua empleada para lavar frutas o verduras para regar plantas o limpiar pisos.
- Toma duchas cortas y evita llenar la tina si no es necesario.
- Lava vehículos y patios con balde en lugar de usar manguera.
- Riega jardines durante la mañana o la noche para disminuir la evaporación del agua.
Más Noticias
¿Qué debes hacer si ocurre un sismo fuerte mientras viajas en el Metro de Lima?
Miles de personas se desplazan a diario en el Metro, pero pocos conocen las medidas recomendadas para enfrentar un terremoto bajo tierra y evitar accidentes en estaciones y vagones
Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”
El arquero de Deportivo Cali pisó suelo limeño para enfrentar a Alianza Lima este domingo 12 de julio en Matute por amistoso. Regresará a La Victoria después de 7 años
Sismo de magnitud 4.3 sacudió Lima: Fuerte temblor asustó a peruanos en los últimos minutos del viernes 10 de julio
El movimiento telúrico sorprendió a los limeños cerca de la medianoche, provocó alarma en viviendas y edificios, pero no causó daños materiales ni víctimas según los reportes oficiales
CAS convocan marcha para el lunes 13: Exigen al MEF desbloquear el pago de gratificaciones de julio
Gratificación de los trabajadores CAS en su última recta. Mientras los estatales saldrán en protesta, el Tribunal Constitucional retrocede en medida que permite que el Congreso cree iniciativa de gasto
PJ rechaza pedido de prescripción de José María Balcázar, pero acepta suspender juicio hasta el fin de su mandato
El juicio por irregularidades en el Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020 se reanudará pasado el 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asuma la presidencia
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD