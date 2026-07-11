Corte de agua para este 13 de julio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

La suspensión del servicio se ejecutará de forma gradual, conforme al cronograma previsto para cada una de las zonas comprendidas en el plan de mantenimiento - Créditos: Magnific.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este lunes de 13 de julio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La restricción afectará tanto a viviendas como a locales comerciales ubicados en las zonas incluidas en el cronograma establecido por la empresa.

La entidad indicó que la interrupción se aplicará de forma progresiva, por lo que el tiempo de afectación dependerá del distrito, el sector y el horario previsto para cada intervención.

Según explicó, estas labores forman parte de las acciones destinadas a preservar la operatividad y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable, así como a prevenir eventuales fallas en la red y asegurar la continuidad del servicio para la población.

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¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Túpac Amaru Mzs. R-T, P-X

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. José María Arguedas

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Villa María del Triunfo

P.J. José C. Mariátegui sector 30 de agosto

Cuadrante:

A. H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A. H. 30 de Agosto, A. H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo (Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3), Ampliación Vista Alegre, A. H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (Pilón), P. J. Arenal Alto.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La interrupción del abastecimiento se llevará a cabo de manera escalonada, en función del cronograma definido para cada área donde se realizarán los trabajos - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

A. H. Inca Manco Cápac I

A. H. Mariscal Cáceres

A. H. San Pedro II

A. H. San Pedro

A. H. San Pedro I

P. J. Santa Fe de Totorita

A. H. Santa Fe Alta

A. H. Totoritas Parcelas A y B

A. H. 1ro de Mayo Marginal

A. H. 1ro de Mayo Ampliación Los Vencedores

A. H. José María Arguedas

AF Los Olivos

Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan

A. H. Villa Rosario

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 13 de julio - Créditos: Andina.

Comas

Urb. El Pinar

Cuadrante:

Av. Trapiche

Av. Micaela Bastidas

Av. Porvenir

Calle 17

Calle 13

Av. Los Chasquis

Av. Sangarará

Av. Universitaria

Av. Los Incas

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal puso a disposición de los usuarios la línea Aquafono, (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes sobre las incidencias derivadas de la suspensión temporal del servicio de agua potable.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los platos.

Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, tuberías o inodoros para evitar el desperdicio constante.

Utiliza una lavadora con carga completa para reducir el consumo de agua en cada ciclo.

Reutiliza el agua empleada para lavar frutas o verduras para regar plantas o limpiar pisos.

Toma duchas cortas y evita llenar la tina si no es necesario.

Lava vehículos y patios con balde en lugar de usar manguera.

Riega jardines durante la mañana o la noche para disminuir la evaporación del agua.